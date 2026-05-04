Bỏ đại học danh tiếng vì biến cố gia đình, nữ sinh “lội ngược dòng” thành thủ khoa

Từ giấc mơ dang dở đến những ngày “lông bông” mất phương hướng

Xuất thân từ lớp chọn hóa của ngôi trường giàu truyền thống THPT Chuyên Lương Văn Chánh (tỉnh Phú Yên cũ, nay là Đắk Lắk), Nguyễn Thủy Tiên (SN 2000) từng là niềm tự hào của gia đình khi đỗ vào Đại học Y Dược TPHCM.

Nhưng đó chưa bao giờ là đích đến cuối cùng của cô. Thời điểm ấy, nữ sinh xác định học đại học chỉ là bước đệm, rồi sẽ trau dồi tiếng Anh để đi du học, theo đuổi đam mê ngôn ngữ.

Ngày đó, với nền tảng kinh tế gia đình ổn định và sự ủng hộ hết lòng từ ba mẹ, giấc mơ du học vốn đã được Tiên ấp ủ từ lâu dường như đã ở rất gần.

Học 1 năm tại Đại học Y Dược TPHCM, Tiên dồn toàn lực chuẩn bị thủ tục và trau dồi tiếng Anh để thực hiện bước tiến xa hơn trên con đường học thuật.

Thế nhưng, đại dịch Covid-19 ập đến như một cơn bão, quét sạch mọi dự định. Công việc kinh doanh của gia đình phá sản, rơi vào cảnh vỡ nợ. Từ một nữ sinh được bố mẹ chăm sóc, chuẩn bị sẵn hành trang ra nước ngoài, Tiên đối mặt với sự thật nghiệt ngã: Gia đình không còn khả năng kinh tế, ngay cả việc tiếp tục học đại học tại Việt Nam cũng trở nên xa xỉ.

“Lúc đó gia đình gặp biến cố quá lớn, thậm chí tôi từng nghĩ mình sẽ không thể tiếp tục việc học đại học. Cảm giác bế tắc khi phải bỏ dở ước mơ là điều rất khó khăn để vượt qua”, Thủy Tiên bồi hồi nhớ lại.

Trong thời gian nghỉ học, cô đã phải trải qua nhiều ngành nghề để duy trì cuộc sống.

“Tôi phải làm đủ việc tay chân, từ bưng bê đến gia sư để có tiền trang trải cuộc sống. Nhưng cảm giác cứ lông bông, không có tương lai khiến tôi thực sự bế tắc”, Thủy Tiên bồi hồi nhớ lại quãng thời gian 3 năm tạm gác bút nghiên.

Đứt gánh giấc mơ du học bởi gia đình vỡ nợ, nữ sinh Nguyễn Thuỷ Tiên chọn đi học trở lại sau thời gian "lông bông" không có định hướng (Ảnh: NVCC).

Nhìn bạn bè cùng trang lứa dần trở thành bác sĩ, kỹ sư, Tiên không khỏi chạnh lòng. Cô gái tâm sự: “Tôi thấy mình cứ trôi đi, không có định hướng. Làm vậy không thể giải quyết được đường dài”.

Chính sự “không thỏa mãn” với thực tại và khát khao khẳng định năng lực bản thân đã thôi thúc cô phải tìm một lối đi khác.

“Làm lại từ đầu” ở tuổi 22

Sau thời gian “lông bông” trong sự bế tắc, cô gái quyết định làm lại từ đầu. Tháng 8/2022, giữa lúc mọi người nô nức nộp hồ sơ nhập học, Tiên quyết định không thể dừng lại thêm nữa. Cô nghĩ mình cũng có năng lực, tại sao lại dừng lại như vậy?

Cô chọn ngành Ngôn ngữ Anh tại Trường Đại học Gia Định (GDU) - một quyết định có phần "gấp rút" nhưng đầy lý trí. Với Tiên lúc đó, GDU là lựa chọn tối ưu vì mức học phí phù hợp và thời gian đào tạo linh hoạt, chỉ học trong 3 năm cho phép cô vừa học vừa làm để tự nuôi thân.

Bắt đầu đại học ở tuổi 22, chậm hơn bạn bè, Tiên không tránh khỏi những ngại ngùng. Thế nhưng, áp lực cơm áo gạo tiền và lòng tự trọng của một học sinh trường chuyên đã trở thành động lực.

“Nhờ sự động viên của các giảng viên trong khoa, tôi dần vượt qua rào cản tâm lý và tự tin hơn trong học tập. Thầy cô không chỉ trao kiến thức, mà còn dạy tôi đạo đức sống, trách nhiệm với xã hội”, Tiên cho biết.

Suốt 3 năm học, Tiên duy trì nhịp sống khắc nghiệt: Một buổi lên lớp, một buổi đi dạy gia sư, làm thêm để gom góp từng đồng đóng học phí.

“Mọi chi phí từ học phí đến ăn ở tại thành phố, em đều tự lo liệu để giảm bớt gánh nặng cho ba mẹ”, Tiên chia sẻ.

Cô cũng nỗ lực để giành được các suất học bổng khuyến học của trường, đây không chỉ là sự hỗ trợ vật chất, mà còn là điểm tựa tinh thần lớn lao, tiếp thêm niềm tin và động lực để giúp Tiên vững vàng đi trọn con đường này.

Không chỉ học để lấy tấm bằng, Tiên "cày nát" các nguồn tài liệu từ phim ảnh, âm nhạc đến sách báo nước ngoài để rèn luyện tư duy ngôn ngữ. Tinh thần tự học tuyệt đối đã mang về cho cô hàng loạt giải thưởng: Giải Ba cuộc thi nói tiếng Anh 2023, Giải Nhất cuộc thi My Teacher, My Inspiration Contest 2023.

Đặc biệt, năm 2025, cô gái được Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Phú Yên (cũ) trao tặng bằng khen về thành tích vượt khó học tập tốt.

Không có nhiều điều kiện học hành, Nguyễn Thuỷ Tiên "cày nát" các nguồn tài liệu từ phim ảnh, âm nhạc đến sách báo nước ngoài để rèn luyện tư duy ngôn ngữ (Ảnh: NVCC).

Trong đợt tốt nghiệp vừa qua, Thuỳ Tiên được vinh danh thủ khoa toàn khoá tốt nghiệp loại xuất sắc với điểm trung bình trung học tập 3.95/4.0.

“Trở thành thủ khoa, tôi thấy rất vinh dự. Gia đình cũng tự hào”, cô nói giản dị.

Điều kỳ diệu nhất là đã chọn không dừng lại

Ngày nhận danh hiệu Thủ khoa toàn khóa K16 ngành Ngôn ngữ Anh, Thủy Tiên không giấu được sự xúc động. Đó không chỉ là một danh hiệu, mà là lời khẳng định cho hành trình 3 năm tự mình chi trả học phí, tự mình đứng dậy từ đống đổ nát của giấc mơ du học.

Trong giờ phút thiêng liêng của lễ tốt nghiệp, đứng trên bục vinh danh với danh hiệu thủ khoa, nữ sinh không quên gửi lời tri ân đến các thầy cô - những người không chỉ truyền dạy kiến thức mà còn dùng sự tận tâm để định hướng khi cô lạc lối.

Chính sự bao dung và ấm áp nơi giảng đường đã trở thành nền tảng vững chắc để một nữ sinh từng chịu nhiều tổn thương vì biến cố gia đình có thể trưởng thành và tự tin như hiện tại.

Nguyễn Thuỷ Tiên và ba mẹ trong lễ tốt nghiệp (Ảnh: Trung Nguyễn).

Đặc biệt, Thủy Tiên đã dành những lời tri ân xúc động nhất gửi đến gia đình - những người đã cùng cô bước qua giông bão.

“Hôm nay, mặc trên người chiếc áo tân khoa, em hiểu rằng tấm bằng này nặng lắm. Nó nặng bởi những giọt mồ hôi của ba, những lo toan của mẹ... Cảm ơn ba mẹ vì đã luôn là hậu phương vững chắc nhất, để dù trong bất kỳ nghịch cảnh nào, em vẫn có cơ hội được học tập và theo đuổi ước mơ của mình”, Tiên bày tỏ.

Sự nỗ lực của cô cũng nhận được sự đánh giá cao từ phía nhà trường. ThS Nguyễn Thị Ngọc Ánh, Giám đốc chương trình ngành Ngôn ngữ Anh tại GDU, nhận định Tiên là minh chứng cho tinh thần học tập có định hướng và khả năng tự học bền bỉ.

Khi chưa chính thức nhận bằng tốt nghiệp, Thủy Tiên đã có một công việc ổn định khoảng 1 năm nay tại trung tâm Anh ngữ (Ảnh: NVCC).

Khi chưa chính thức nhận bằng tốt nghiệp, Thủy Tiên đã có một công việc ổn định khoảng 1 năm nay tại trung tâm Anh ngữ với mức thu nhập tốt. Từ một cô gái từng phải đi bưng bê để mưu sinh qua ngày, Tiên giờ đây đã tự tin đứng trên bục giảng - đúng với đam mê mà cô hằng ấp ủ.

Gửi gắm đến những bạn trẻ cũng đang gặp nghịch cảnh, nữ thủ khoa nhắn nhủ: “Hành trình của mỗi người giống như những vì sao rực rỡ theo cách riêng của mình. Có người may mắn đi trên đường thẳng, cũng có người phải băng qua nhiều lối rẽ quanh co, nhưng điều kỳ diệu nhất là chúng ta đã chọn không dừng lại. Chỉ cần một chút dũng cảm để bắt đầu và một trái tim kiên định để bước tiếp, mọi khó khăn rồi sẽ lùi lại phía sau”.