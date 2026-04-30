Á khoa Hải Phòng đứng đầu điểm số tốt nghiệp Đại học Bách khoa Hà Nội

Trần Thành Vinh là sinh viên ngành Kỹ thuật điều khiển - Tự động hóa, Trường Điện - Điện tử, Đại học Bách khoa Hà Nội.

Tháng 4 này, Thành Vinh tốt nghiệp với số điểm 3.98/4.0, cao nhất đợt tốt nghiệp lần này của toàn Đại học Bách khoa Hà Nội, sớm 1 kỳ so với thông thường.

Mặc dù đã định hình mình có điểm tốt nghiệp khá cao nhưng nam sinh rất bất ngờ khi được thông báo là thủ khoa với điểm số cao nhất lần này của trường.

Chia sẻ với phóng viên Dân trí, Thành Vinh cho biết ngay từ nhỏ mình đã thích các bộ môn liên quan đến kỹ thuật.

Lúc ấy cậu bé thường tháo rời các món đồ chơi chạy bằng pin để quan sát các bảng mạch điện tử bên trong và thực sự thích thú bởi mọi thứ như một thành phố thu nhỏ.

Trần Thành Vinh, từng là á khoa khối A00, thủ khoa điểm cao nhất Đại học Bách khoa (Ảnh: Mỹ Hà).

Vào Đại học Bách khoa với thành tích á khoa khối A00 (toán, lý, hoá) của thành phố Hải Phòng, Vinh có thể thỏa sức với niềm yêu thích từ bé. Ngay từ đầu năm nhất, nam sinh duy trì thói quen xem bài vở trước khi đến trường. Trong lớp, nam sinh cố gắng nghe giảng đầy đủ, ghi chép lại ý chính.

Không học tập theo kiểu “cày xuyên đêm” hay dồn đến gần kỳ thi mới lao vào ôn tập, Thành Vinh duy trì nhịp độ học tập đều đặn và học theo nhóm nhỏ, khoảng 2-3 bạn nhằm tăng hiệu quả.

Ban ngày, nam sinh duy trì học bài trong khoảng 2-3 tiếng nhưng tập trung, hiệu quả. Buổi tối, Thành Vinh học đến khoảng 11h.

“Năm đầu tôi định hướng sẽ cố gắng đạt được bằng giỏi nhưng sau kỳ đầu tiên với kết quả xuất sắc đã tiếp thêm động lực để phấn đấu”, nam sinh nhớ lại.

Thành Vinh tự nhận mình lấy cần cù bù thông minh, quản lý thời gian hợp lý để tăng hiệu quả. Với những môn học thầy cô chưa cung cấp đủ tài liệu, Vinh mày mò học cùng nhóm bạn để tìm thêm tài liệu ở mọi nguồn.

Ngoài việc học tập, Vinh luyện tập thể thao, tham gia nghiên cứu trên các phòng thí nghiệm.

“Tôi định hướng theo con đường nghiên cứu nên chủ yếu tham gia các phòng thí nghiệm. Ở đó, chúng tôi học được nhiều thứ về chuyên môn phục vụ thực tiễn. Ngoài thời gian học, chúng tôi chơi cầu lông, bóng đá và không tham gia các câu lạc bộ ngoài học thuật để tránh sa đà, lãng phí”, theo Thành Vinh.

Thành Vinh có tên trong danh sách vinh danh của ĐH Bách khoa Hà Nội (Ảnh: H. Nguyên).

Quá trình nghiên cứu tại phòng thí nghiệm cũng giúp Vinh định hình rõ về hướng đi tương lai.

Nam sinh xác định sẽ theo đuổi hướng nghiên cứu ứng dụng, tập trung vào việc phát triển các sản phẩm có thể triển khai trong thực tế thay vì chỉ dừng ở các công bố học thuật.

Song song với dự định học lên bậc thạc sĩ, nam sinh cũng nộp hồ sơ ứng tuyển vào một số vị trí kỹ sư nghiên cứu trong lĩnh vực điện tử công suất.

Nam sinh muốn vừa làm việc thực tế để tích lũy kinh nghiệm, vừa học tiếp để phát triển, vững vàng chuyên môn.

Trước đó, năm 2022, Thành Vinh là á khoa khối A00 của Hải Phòng. Với 29,35 điểm, Thành Vinh nằm trong danh sách top 15 thí sinh có điểm thi cao nhất toàn quốc.

Được biết trong 3 năm tại Trường THPT Vĩnh Bảo, Hải Phòng, Thành Vinh luôn là học sinh giỏi và tham gia vào đội tuyển của trường.

Thành Vinh từng gặt hái nhiều thành tích trong những năm phổ thông: Giải nhất cuộc thi Khoa học tự nhiên bằng tiếng Anh cấp thành phố năm học 2020-2021; Giải ba bộ môn vật lý trong kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp thành phố năm học 2021-2022.

Ba năm phổ thông học liên tiếp, Vinh đều đạt danh hiệu học sinh giỏi toàn diện với điểm trung bình môn cả năm cao nhất khối.

Thành Vinh còn là Bí thư chi đoàn gương mẫu, nhiệt tình trách nhiệm với các phong trào tập thể.