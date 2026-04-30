Nối gót chị gái, nữ sinh trúng tuyển 11 trường với tổng học bổng 14 tỷ đồng

6 năm trước, báo chí cả nước xôn xao trước câu chuyện "3 học sinh Trường THPT chuyên Vĩnh Phúc cùng giành học bổng 9 tỷ đồng", trong đó có cô gái lớp chuyên Anh Trần Ánh Dương.

Hôm nay, tại chính mái trường ấy, em gái ruột của Dương - nữ sinh Trần Khánh Chi - tiếp tục viết thêm chương mới khi trúng tuyển 11 trường đại học.

Trần Khánh Chi, học sinh lớp 12A12 chuyên Anh, THPT Chuyên Vĩnh Phúc, vừa nhận thư mời học bổng từ 11 trường đại học tại Việt Nam, Hong Kong (Trung Quốc) và Úc, với tổng giá trị hơn 14 tỷ đồng.

Cụ thể, Chi nhận được thư mời kèm học bổng 20-30% của 6 trường đại học Úc gồm: Đại học Sydney, Đại học Công nghệ Úc (UTS), Macquarie, RMIT, La Trobe và Deakin.

Bốn "ông lớn" của Hong Kong cũng có thư mời 100% học bổng kèm điều kiện tới Khánh Chi gồm: Đại học Bách khoa Hong Kong (PolyU), Đại học Khoa học và Công nghệ Hong Kong (HKUST), Đại học Trung văn Kong Kong (CUHK), Đại học Kong Kong (HKU).

Trong số này, HKU, HKUST, CUHK và University of Sydney đều thuộc nhóm top đại học hàng đầu châu Á và thế giới theo bảng xếp hạng QS.

Ngoài ra, Khánh Chi cũng được Viện Kinh doanh Quản trị, Đại học VinUni gửi thư mời với học bổng 70%.

Chia sẻ với phóng viên Dân trí, Chi cho hay em khá bất ngờ bởi trúng tuyển tới 11 trường. Theo nữ sinh, gia đình mong muốn con gái chọn gói học bổng 70% và ở lại học tập tại Việt Nam, gần gia đình.

Tuy nhiên nữ sinh chọn theo hướng khác. Trong số 11 trường trúng tuyển, Chi dự định sẽ chọn du học Úc bởi thích môi trường cũng như phong cách sống ở đất nước này. Nữ sinh hy vọng có nhiều cơ hội để học tập, phát triển và thị trường việc làm sau khi tốt nghiệp cũng đa dạng.

"Kiến thức ở đâu cũng có nhưng với em, du học không chỉ để học, mà đó còn là cơ hội để được đi ra ngoài nhìn thế giới trông như thế nào; có thể tự xoay sở, cân bằng cuộc sống, hoàn toàn chịu trách nhiệm với bản thân. Đó mới là quá trình giúp mình lớn lên”, theo Khánh Chi.

Không ai “lái xe” hộ mơ ước của mình

Nếu trong những năm cấp 2, Chi chỉ đơn giản là học để thi, ở ngôi trường mới, em không chọn đi con đường "truyền thống" ấy nữa mà lao vào hoạt động các câu lạc bộ, làm dự án, từ những dự án nhỏ do chính em và các bạn khởi xướng, đến những dự án cộng đồng có tầm ảnh hưởng lớn hơn.

Đến bây giờ Chi vẫn nhớ những câu chuyện cô giáo tiếng Anh kể từ chuyện ngày xưa cô giáo đi học, gia đình, con cái, cuộc sống bên ngoài sách vở. Chính điều đó đã khiến Khánh Chi kết nối được với cô, rồi kết nối được với cả bộ môn tiếng Anh.

Với Chi, tiếng Anh chưa bao giờ là một môn để đi thi mà là cánh cửa mở ra cả thế giới của những câu chuyện, sự tò mò và những chân trời chưa từng biết.

Em tiếp cận với tiếng Anh qua phim ảnh, âm nhạc rất tự nhiên, "không có ai bắt em cả", cứ thế em yêu, cứ thế em chọn.

Những tiết học rất "đời" đó chính là điểm neo đầu tiên để một cô bé lớp 9 biết chắc chắn: "Mình thực sự thích tiếng Anh và mình muốn đi đường dài với nó".

Bên cạnh học tập, nữ sinh cũng dành nhiều thời gian cho các hoạt động xã hội.

"Em không làm các hoạt động chỉ để đẹp hồ sơ. Em làm đơn giản vì thấy thích, vì cảm giác được giúp người khác là một việc tốt. Nhưng cho đến khi phải ngồi liệt kê lại tất cả, em mới giật mình: Hóa ra những gì mình làm đã tạo ra được tác động thật sự ý nghĩa", theo Khánh Chi.

Khi được hỏi, các thành viên trong gia đình có ảnh hưởng lớn đến quyết định đi du học của mình không, Chi cho hay bố mẹ và chị gái ủng hộ em trên hành trình này chứ không hề áp đặt. “Đi du học là quyết định của chính bản thân”, cô bé khẳng định.

Ông Nguyễn Đình Hùng, Hiệu trưởng Trường THPT chuyên Vĩnh Phúc, cho biết Chi xuất thân trong gia đình nhà giáo. Hai chị em đều là hạt giống xuất sắc của nhà trường nhưng do em định hướng du học từ sớm nên không tham dự các đội tuyển thi học sinh giỏi.

“Chi có học lực rất đều các môn. Với ước mơ du học, nữ sinh đã có định hướng từ rất sớm và chuẩn bị mọi thứ chu đáo, kể cả việc học tập và tham gia sinh hoạt ngoại khóa”, hiệu trưởng nhà trường cho biết.

Ông Hùng cho biết thêm ở địa phương việc học thêm không sôi động như các thành phố lớn, các em chủ yếu được thầy cô hướng dẫn ở trường và tự học. Việc tìm kiếm cơ hội du học cũng là định hướng của nhà trường nhưng trước hết chính do nỗ lực tuyệt vời tự thân các em. Đây vừa là niềm tin, cũng là sự tự hào của nhà trường đối với các thế hệ học sinh.