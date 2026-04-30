Thủ khoa với biệt danh lạ "Vua về nhì"

Chuyên sinh nhưng "bẻ lái" qua toán

Tháng 5 này, Minh Tú - sinh viên Khoa học Máy tính - Đại học Bách khoa Hà Nội, tốt nghiệp sớm một kỳ so với các bạn.

Với điểm tổng kết trung bình 3.94/4.0, Nguyễn Minh Tú thủ khoa tốt nghiệp Trường Đại học Công nghệ Thông tin, á khoa tốt nghiệp toàn Đại học Bách khoa Hà Nội năm 2026.

Với mục tiêu ban đầu đặt ra là kết quả học tập xuất sắc, Tú hoàn toàn bất ngờ khi đạt thủ khoa trường, á khoa toàn đại học.

Ngay từ cuối năm thứ hai, Tú đã được tuyển vào Tập đoàn Samsung Việt Nam theo diện sinh viên tài năng.

Tháng 1 vừa qua, tức chỉ mới học kỳ đầu năm 4, khi chưa nhận bằng tốt nghiệp, nam sinh được nhận làm nhân viên chính thức, trở thành kỹ sư An toàn thông tin tại Trung tâm nghiên cứu và phát triển Samsung Việt Nam (SRV).

Minh Tú cho biết, bạn bè đặt cho em biệt danh “Vua về nhì” bởi lẽ ngoài giải nhất kỳ thi học sinh giỏi môn sinh học tỉnh Phú Thọ năm lớp 9, Minh Tú thường có duyên với danh hiệu á khoa.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022 tỉnh Phú Thọ, Minh Tú là á khoa khối A01 với 28,45 điểm. Sau 4 năm, nam sinh tiếp tục á khoa tốt nghiệp toàn Đại học Bách khoa Hà Nội, xếp sau nam sinh Thành Vinh đến từ Hải Phòng.

Được biết với giải nhất kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh cuối năm cấp 2, Minh Tú được tuyển thẳng vào lớp 10 chuyên sinh, Trường THPT chuyên Hùng Vương, Phú Thọ.

“Ban đầu em thích môn sinh bởi các bài tập thiên về xác suất thống kê, em học được. Lúc đó em cũng có định hướng sẽ theo ngành Y nếu học tốt sinh, hóa.

Thế nhưng khi vào lớp chuyên sinh, em thấy mình không hợp nên quyết định chuyển khối thi thành toán, lý, Anh năm lên lớp 11”, theo lời Minh Tú.

Trong khi các bạn tập trung học chuyên sinh, nam sinh phải chủ động học toán, lý. Vì không có chung mục tiêu, Tú có ít người chia sẻ cùng.

Do vậy, nam sinh chủ yếu học qua mạng xã hội thông qua các video livestream. Ở trường, nam sinh chủ động trao đổi với thầy cô nếu chưa hiểu.

Mặc dù “quay xe” giữa chừng nhưng ở cấp THPT, Tú đoạt giải khuyến khích kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh môn toán.

Với điểm thi đánh giá tư duy 24,6/30 năm đó, Minh Tú trúng tuyển ngành hot nhất Đại học Bách khoa: Khoa học máy tính.

Nam sinh thích bàn đầu

Chia sẻ về bí quyết học tập, Minh Tú cho biết, trước khi vào Đại học Bách khoa, em từng rất mông lung, học theo số đông. Em từng hồi hộp, liệu mình có theo được không?

Phải mất học kỳ đầu để hòa nhập với thầy cô và bạn bè, nam sinh dần tự cải thiện, học cần mẫn để nắm chắc kiến thức.

Hai năm học đại cương, Minh Tú tập trung học một mình, tắt hết mạng xã hội để đạt mức độ tập trung cao nhất.

Đến giai đoạn học môn chuyên ngành, nam sinh chọn một nhóm bạn thân để cùng học. Điều này giúp việc học hiệu quả và phù hợp hơn.

Để đạt sự tập trung cao nhất và không có thời gian làm việc riêng, lên lớp Tú thường giành ngồi bàn đầu. Điều này vừa giúp nam sinh tập trung, vừa dễ dàng trao đổi với giảng viên nếu vấp phải vấn đề cần hiểu thấu đáo.

Những năm đầu, nam sinh gần như không dùng Facebook, Zalo, chỉ thỉnh thoảng nhắn tin cho người thân. Em tập trung luyện đề, mua đề giải tích của những năm trước, tập trung sửa các lỗi sai…

Nam sinh đặt ra mục tiêu phải đạt kết quả xuất sắc và ra trường sớm nên “ốp” bản thân khá nhiều. Với sinh viên thông thường học khoảng 17-18 tín chỉ, có những năm Minh Tú đăng ký học tối đa 24 tín chỉ/học kỳ.

“Sáng đi học, tối chạy đồ án khiến em rất mệt. Đặc biệt, một năm trời vì tập trung việc học nên em không có nghỉ hè. Sau đó, em phải cân bằng lại”, Minh Tú nói.

Về định hướng sắp tới, Minh Tú cho biết em muốn tự lập sớm, đi làm để không phải xin tiền bố mẹ.

Song song với đi làm sớm, nam sinh cũng định hướng dành thời gian học lên thạc sỹ, tiến sỹ.