Bộ Công an công bố đề thi tham khảo kỳ thi đánh giá năm 2025

Bộ Công an vừa công bố dạng thức đề thi và đề thi tham khảo kỳ thi đánh giá tuyển sinh Công an nhân dân năm 2025.

Theo đó, bài thi đánh giá có tổng điểm tối đa là 100 điểm gồm ba phần: tự luận bắt buộc chiếm 25 điểm, trắc nghiệm bắt buộc và trắc nghiệm tự chọn chiếm 75 điểm. Thời gian làm bài là 180 phút, hình thức thi trên giấy.

Về phạm vi kiến thức, phần tự luận bắt buộc gồm một câu hỏi nghị luận xã hội, trong khi phần trắc nghiệm có 80 câu hỏi. 70% là kiến thức lớp 12, 30% kiến thức lớp 10 và 11.

Trong phần trắc nghiệm bắt buộc, số câu hỏi môn toán là 35 câu, số câu hỏi môn lịch sử là 10 câu và môn ngoại ngữ có 20 câu.

Ở phần trắc nghiệm tự chọn, thí sinh được chọn 1 trong 4 môn: vật lý, hóa học, sinh học và địa lý.

So với năm 2024, số mã bài thi tăng từ 2 lên 4 mã.

Bộ Công an chưa công bố đề án tuyển sinh năm 2025. Năm 2024, các trường Công an nhân dân tuyển hơn 2.000 chỉ tiêu và dùng 3 phương thức xét tuyển: xét tuyển thẳng, xét tuyển kết hợp chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế và học bạ THPT, xét tuyển dựa trên điểm thi THPT và điểm bài thi đánh giá do Bộ Công an tổ chức.

Trong đó, với phương thức 3, điểm bài thi đánh giá chiếm tỷ lệ 60%, kết quả thi tốt nghiệp THPT chiếm 40% tổng điểm xét tuyển.

Xem 4 mã đề thi tham khảo kỳ thi đánh giá của Bộ Công an năm 2025 tại đây:

Mã đề tham khảo CA1

Mã đề tham khảo CA2

Mã đề tham khảo CA3

Mã đề tham khảo CA4