Bí thư Thành uỷ TPHCM Trần Lưu Quang: Ưu tiên đất dôi dư cho giáo dục, y tế

Tại buổi gặp gỡ các thầy cô giáo và lãnh đạo đại học, trường đại học, học viện trên địa bàn TPHCM nhân dịp kỷ niệm 43 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11, Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang đã bày tỏ sự tri ân với đội ngũ nhà giáo.

Bên cạnh đó, ông lắng nghe và trực tiếp trả lời các kiến nghị, cam kết tạo điều kiện tối đa cho sự phát triển của khối trường - viện, trong đó có chủ trương ưu tiên tận dụng cơ sở đất đai và trụ sở dôi dư để dành cho phát triển giáo dục và y tế.

Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang phát biểu tại chương trình (Ảnh: BTC).

Kiến nghị tầm nhìn chiến lược mới: Kinh tế xanh, biển và công nghệ

Trong phần thảo luận và đề xuất, PGS.TS Hoàng Công Gia Khánh, Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế - Luật (UEL), Đại học Quốc gia TPHCM, chia sẻ về hành trình đồng hành giữa nhà trường và Thành phố trong quản lý, phát triển tài sản công.

Ông nhận định chủ trương của Trung ương và Thành phố về chuyển giao tài sản công sau sắp xếp bộ máy cho các đơn vị giáo dục, y tế là rất đúng và kịp thời. Vấn đề quan trọng lúc này là làm sao để việc chuyển giao được thực hiện đạt mục tiêu, hiệu quả và minh bạch.

Theo vị Hiệu trưởng, cần cụ thể hoá những nguyên tắc, tiêu chí và điều kiện chuyển giao - bao gồm cả nguyên tắc, điều kiện chung và tiêu chí cụ thể cho từng trường hợp cụ thể. Bên cạnh đó, giải quyết các vướng mắc pháp lý của những tài sản này cũng là một vấn đề then chốt.

Trong bối cảnh TPHCM mở rộng, UEL ủng hộ chủ trương chuyển giao tài sản công dôi dư sau sắp xếp bộ máy cho các đơn vị giáo dục, y tế, đồng thời sẵn sàng tiếp tục nghiên cứu để hoàn thiện bộ nguyên tắc, tiêu chí và điều kiện chuyển giao.

PGS.TS Hoàng Công Gia Khánh, Hiệu trưởng Trường đại học Kinh tế - Luật TPHCM phát biểu về vấn đề sắp xếp tài sản công (Ảnh: Ban tổ chức).

Về chính sách phát triển mới, PGS.TS Nguyễn Hữu Huy Nhựt, Phó Hiệu trưởng phụ trách Trường Đại học Hoa Sen, nhấn mạnh rằng sau khi mở rộng hành chính, TPHCM cần xem kinh tế biển là động lực tăng trưởng mới, hướng đến kinh tế xanh và tri thức.

Sau nhiều thập kỷ dựa vào công nghiệp, dịch vụ và đô thị hóa, nay Thành phố đang mở ra một chân trời tăng trưởng mới: kinh tế biển. Theo ông Nhựt, phát triển kinh tế biển không chỉ là khai thác lợi thế địa lý, mà đó là tầm nhìn chuyển đổi mô hình tăng trưởng, hướng đến kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn và kinh tế tri thức - nơi biển không chỉ là nguồn tài nguyên, mà là không gian phát triển bền vững.

Lãnh đạo Trường Đại học Hoa Sen đề xuất Thành phố cần tập trung vào 3 trụ cột: Phát triển cảng - logistics - dịch vụ hàng hải hiện đại; phát triển đô thị ven biển và kinh tế du lịch biển xanh; xây dựng trung tâm nghiên cứu và đổi mới sáng tạo về kinh tế biển.

TS Lê Mai Lan, Phó Chủ tịch Tập đoàn Vingroup, Chủ tịch Hội đồng Trường Đại học VinUni, đề xuất 3 khuyến nghị chiến lược: Thành lập Ban chỉ đạo và Quỹ Chuyển đổi Xanh TPHCM; phát động Chương trình Điện hóa và Tuần hoàn toàn diện giai đoạn 2025-2030; ban hành Chiến lược Dữ liệu và Chỉ số Xanh TPHCM.

Trong khi đó, GS.BS Nguyễn Thu Anh, Viện trưởng Viện Đại học Sydney Việt Nam, (SVI) có 3 đề xuất. Thứ nhất là ứng dụng công nghệ số, AI, thiết bị thông minh và dữ liệu lớn để cá thể hóa chẩn đoán, điều trị, hướng tới trở thành trung tâm y tế chất lượng cao của khu vực và xóa bỏ khoảng cách địa lý.

Hai đề xuất khác của GS.BS Thu Anh là: Xây dựng chính sách ưu đãi để hình thành trung tâm nghiên cứu và sản xuất công nghệ sinh học, thu hút đầu tư và nhân lực cho các công nghệ cao trong y tế như liệu pháp tế bào, chỉnh sửa gen, y học chính xác, ứng dụng AI/ML để rút ngắn thời gian phát triển thuốc và phương pháp điều trị mới; tận dụng nguồn nguyên liệu tự nhiên và thế mạnh ẩm thực Việt Nam để sản xuất thực phẩm chức năng sạch, đáp ứng xu hướng toàn cầu về sức khỏe và dinh dưỡng.

PGS.TS Nguyễn Hữu Huy Nhựt, Phó Hiệu trưởng phụ trách Trường Đại học Hoa Sen (Ảnh: Ban tổ chức).

Trình bày nhóm đề xuất để phát triển văn hóa - giáo dục, sức khỏe tinh thần và phát triển cộng đồng cho TPHCM, GS.TS Huỳnh Văn Sơn, Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm TPHCM, nhấn mạnh việc số hóa dữ liệu khoa học của các trường đại học; khai thác sức mạnh trí thức.

Đồng thời, ông đề xuất thử nghiệm mô hình đặt hàng nghiên cứu và giao trực tiếp nghiên cứu cho các nhà khoa học Thành phố để rút ngắn quy trình hành chính. Bên cạnh đó, GS Sơn nêu ra nhiều chương trình cụ thể trong các lĩnh vực: Văn hoá giáo dục; chăm sóc sức khỏe tinh thần, phát triển cộng đồng và an sinh xã hội; bảo tồn, về nguồn - truyền thống tại Côn Đảo của TPHCM.

Tạo mọi điều kiện thuận lợi để các trường đại học phát triển tối đa

Trao đổi đáp lại các đề xuất kiến nghị từ các trường, Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang cho biết Thành phố đã có chủ trương tận dụng các cơ sở đất đai và trụ sở dôi dư để dành cho phát triển giáo dục và y tế. Bên cạnh đó, Thành phố cũng sẽ ưu tiên tập trung tạo mảng xanh cho người dân.

Lãnh đạo Thành phố ghi nhận các sáng kiến và kiến nghị từ các trường vì các mục tiêu kinh tế - xã hội của TPHCM, trong đó có chương trình đào tạo nguồn nhân lực cho các chương trình điểm, chương trình chuyển đổi xanh cho TPHCM tập trung Cần Giờ và Côn Đảo, và các sáng kiến hợp tác quốc tế về y tế.

Thành phố đang dự kiến lập Ban chỉ đạo phát triển TPHCM, trong đó, chuyển đổi xanh có thể là một tiểu ban trực thuộc. Thành phố đang tính toán các đề xuất thúc đẩy nhanh chuyển đổi xanh trong các lĩnh vực ưu tiên.

Về vấn đề xử lý rác, bước đầu TPHCM sẽ phát triển điện rác, đồng thời tái chế một số loại rác nhất định.

Về Côn Đảo, Thành phố sẽ ưu tiên xây dựng Côn Đảo thành vùng xanh, chuyển dần sang sử dụng xe điện và khuyến khích các trường đưa sinh viên đến đây ít nhất một lần để tìm hiểu lịch sử, lý tưởng sống.

Bí thư Thành uỷ Trần Lưu Quang khuyến khích mọi người dũng cảm hơn để cùng nhau giải quyết các vấn đề khó của TPHCM (Ảnh: Hải Long).

TPHCM cam kết tạo mọi điều kiện thuận lợi để các trường đại học phát triển tối đa, để phát huy hiệu quả từ mô hình "trường - viện - chính quyền".

Bí thư Trần Lưu Quang cho biết sắp tới TPHCM sẽ có thay đổi, nhất là thay đổi cách làm và cách tiếp cận đối với những việc khó, bởi làm theo cách cũ khó giải quyết.

“Chúng tôi khuyến khích mọi người dũng cảm hơn”, ông nói và nhận định thể chế hiện nay thay đổi nhiều, nếu tận dụng được thì sẽ có thêm điều kiện phát triển TPHCM.

Người đứng đầu Đảng bộ TPHCM mong muốn được lắng nghe nhiều hơn những góp ý của giới chuyên gia, nhà khoa học và giao Viện Nghiên cứu phát triển TPHCM làm đầu mối tiếp nhận thông tin, phân loại và tham mưu, đề xuất.