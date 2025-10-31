Điểm mới quan trọng trong 3 kỳ thi học sinh giỏi của TPHCM sau hợp nhất

Năm đầu sau hợp nhất và thực hiện chính quyền 2 cấp, các kỳ thi cũng có những thay đổi về số lượng, đơn vị dự thi.

Kỳ thi chọn học sinh, học viên giỏi lớp 12 cấp thành phố

Thời gian tổ chức thi vào 4/3/2026. Thời gian làm bài thi 120 phút.

Đối với học sinh phổ thông, sẽ thi tự luận ở các môn toán, vật lý, hoá học, sinh học, ngữ văn, lịch sử, địa lý, giáo dục kinh tế và pháp luật, tiếng Anh, tiếng Nhật, tiếng Pháp, tiếng Trung (các môn ngoại ngữ có phần thi nghe), công nghệ (định hướng công nghiệp), công nghệ (định hướng nông nghiệp).

Tổ chức lập trình trên máy vi tính ở môn tin học với ngôn ngữ lập trình C++, Pascal và Python.

Học sinh Trường THPT chuyên Trần Đại nghĩa (Ảnh: Huyên Nguyễn).

Học sinh lớp 12 của các lớp chuyên của trường chuyên và trường có lớp chuyên đều phải tham gia. Trường Phổ thông năng khiếu - Đại học Quốc gia TPHCM cử tối đa 10 học sinh/môn thi.

Các trường THPT, các trường phổ thông nhiều cấp học (có cấp THPT) cử tối đa 5 học sinh dự thi ở các môn toán, vật lý, hoá học, sinh học, ngữ văn, lịch sử, địa lý, giáo dục kinh tế và pháp luật, tin học, tiếng Anh.

Ở các môn tiếng Pháp, tiếng Nhật, tiếng Trung, mỗi đơn vị cử tối đa 10 học sinh/môn thi.

Học viên giáo dục thường xuyên sẽ thi 2 môn ngữ văn, toán trong 120 phút. Các môn lịch sử, địa lý, vật lý, hoá học, sinh học, tiếng Anh (môn tiếng Anh không có phần thi kỹ năng nghe), giáo dục kinh tế pháp luật, công nghệ, tin học thi trong 90 phút.

Kỳ thi chọn học sinh giỏi lớp 9 cấp thành phố

Thời gian tổ chức thi vào ngày 18/3/2026. Thời gian làm bài thi 120 phút.

Hình thức thi tự luận với các môn ngữ văn, toán, khoa học tự nhiên, lịch sử và địa lý, tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Trung, tiếng Nhật (môn ngoại ngữ có phần thi nghe), công nghệ (định hướng công nghiệp), công nghệ (định hướng nông nghiệp).

Môn tin học thi lập trình trên máy vi tính với ngôn ngữ lập trình C++, Pascal và Python.

Mỗi phường, xã, đặc khu là một đơn vị dự thi. Đối với đơn vị dự thi có từ 1 đến 3 trường THCS, trường phổ thông nhiều cấp học (có cấp THCS) sẽ cử tối đa 3 học sinh dự thi mỗi môn: Ngữ văn, toán, tin học, tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Trung, tiếng Nhật, công nghệ (định hướng công nghiệp), công nghệ (định hướng nông nghiệp).

Môn khoa học tự nhiên cử tối đa 6 học sinh, môn lịch sử và địa lí cử tối đa 4 học sinh.

Đối với đơn vị dự thi có từ 4 đến 6 trường THCS, trường phổ thông nhiều cấp học (có cấp THCS), số lượng thí sinh lần lượt là 5 - 9 - 6 mỗi môn thi.

Đối với đơn vị dự thi có trên 6 trường THCS, trường phổ thông nhiều cấp học (có cấp THCS), số lượng thí sinh lần lượt là 8 - 12 - 8 mỗi môn thi.

Riêng đối với Trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa được cử lần lượt là 10 - 24 - 16 thí sinh.

Kỳ thi chọn học sinh, học viên giỏi giải toán trên máy tính cầm tay cấp thành phố

Kỳ thi dự kiến diễn ra vào ngày 11/1/2026 với 2 nhóm đối tượng học sinh phổ thông và học viên giáo dục thường xuyên.

Học sinh phổ thông sẽ thi các môn: Toán lớp 9, toán lớp 12, vật lý lớp 12, hoá học lớp 12, sinh học lớp 12.

Hình thức thi trắc nghiệm (điền khuyết) hoặc bài toán cần tóm tắt lời giải. Thời gian làm bài thi 60 phút.

TPHCM thay đổi quy định thi học sinh giỏi sau hợp nhất (Ảnh minh hoạ: Huyên Nguyễn).

Đối với các môn toán lớp 12, vật lý lớp 12, hoá học lớp 12, sinh học lớp 12, các trường THPT, trường phổ thông nhiều cấp học (có cấp THPT) cử tối đa 3 học sinh/môn thi.

Đối với môn toán lớp 9, mỗi phường, xã, đặc khu là một đơn vị dự thi. Đơn vị dự thi có từ 1 đến 3 trường THCS, trường phổ thông nhiều cấp học (có cấp THCS) cử tối đa 8 học sinh.

Đơn vị dự thi có từ 4 đến 6 trường THCS, trường phổ thông nhiều cấp học (có cấp THCS) cử tối đa 10 học sinh. Đơn vị dự thi có trên 6 trường THCS, trường phổ thông nhiều cấp học (có cấp THCS) cử tối đa 12 học sinh.

Riêng Trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa cử đội tuyển môn toán lớp 9 với số lượng tối đa 10 học sinh.

Kỳ thi này có 2 địa điểm thi tại Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn và Trường THPT Vũng Tàu.

Trong khi đó, học viên giáo dục thường xuyên sẽ thi các môn toán lớp 12, vật lý lớp 12, hoá học lớp 12 và sinh học lớp 12.

Nội dung thi chương trình Giáo dục thường xuyên lớp 12. Thời gian làm bài 60 phút. Địa điểm thi giáo dục thường xuyên sẽ thông báo sau.

Như vậy, sau hợp nhất, các quy định thi học sinh giỏi thay đổi khá nhiều, nhất là số lượng học sinh tối đa ở mỗi đơn vị được đăng ký dự thi.