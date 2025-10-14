Đại học Kinh tế Quốc dân dự kiến cho sinh viên nghỉ hè 2 tháng

Cụ thể theo dự thảo này, với các sinh viên khóa 66 trở về trước (gồm sinh viên đại học chính quy tiêu chuẩn, đại học chính quy tiếng Anh, liên thông đại học chính quy và văn bằng 2) sẽ bắt đầu học kỳ xuân từ ngày 22/12 năm nay đến ngày 24/5/2026; học kỳ hè từ ngày 25/5/2026 đến ngày 5/7/2026 và học kỳ thu bắt đầu từ ngày 3/8/2026 đến ngày 20/12/2026.

Với các đối tượng sinh viên khóa 67 (tức sinh viên năm nhất), ở học kỳ xuân sẽ bắt đầu từ ngày 2/3/2026 đến ngày 31/5/2026; học kỳ hè sẽ bắt đầu từ ngày 1/6/2025 đến ngày 2/8/2025 và học kỳ thu bắt đầu từ ngày 3/8/2026 đến ngày 13/12/2026.

Kế hoạch năm sau của ĐH Kinh tế Quốc dân dự kiến cho sinh viên và cán bộ nghỉ hè trọn vẹn 2 tháng (Ảnh: M. Hà).

Chia sẻ với phóng viên Dân trí, TS Lê Anh Đức, Trưởng phòng Quản lý đào tạo, ĐH Kinh tế Quốc dân cho biết, nếu sinh viên, giảng viên không tham gia học kỳ hè (theo nhu cầu của sinh viên và theo tự nguyện của giảng viên), năm sau họ sẽ có trọn vẹn 2 tháng nghỉ hè.

"Do sinh viên năm nhất vào học muộn hơn so với các khoá cũ (khoá cũ bắt đầu năm học tháng 8 năm nay và khoá mới vào giữa tháng 9), học kỳ I của cả trường kết thúc muộn - khoảng giữa tháng 6/2026, lấn sang hè.

Vì vậy trường lên phương án để năm sau, các khoá cả mới và cũ đều kết thúc năm học dự kiến vào 31/5. Như vậy, toàn trường sẽ đồng loạt nghỉ hè từ ngày 1/6/2026 đến ngày 2/8/2026, trọn vẹn 2 tháng", Trưởng phòng Quản lý đào tạo, ĐH Kinh tế Quốc dân chia sẻ.

Về học kỳ hè, theo TS Lê Anh Đức, đó là các khóa học Giáo dục Quốc phòng và An ninh (tức học quân sự) và tổ chức một số học phần cho sinh viên học vượt hoặc trả nợ.

Sinh viên ĐH Kinh tế Quốc dân (Ảnh: Nhà trường).

Cũng theo chuyên gia này, thời gian học tập và nghỉ hè của cán bộ, sinh viên nhà trường không khác biệt với trước đây mà chỉ sắp xếp sao cho đồng bộ thời gian đào tạo giữa khóa mới (vào học muộn) và khóa cũ.

Năm nay, lịch nghỉ hè của ĐH Kinh tế quốc dân tùy từng khóa. Cụ thể, với sinh viên khóa 66 nghỉ hè từ 7/7.

Sinh viên các khóa trước (tức từ khóa 63-65) nghỉ hè từ 25/5 (trừ sinh viên học kỳ hè thì sẽ nghỉ từ 7/7). Như vậy, nếu tính chung sinh viên toàn trường sẽ nghỉ từ ngày 7/7 đến hết ngày 3/8, tức gần 1 tháng.

Trước đó, vào trung tuần tháng 5, Bộ GD&ĐT có văn bản yêu cầu các địa phương, cơ sở giáo dục đại học tổ chức hiệu quả cho học sinh, sinh viên trong thời gian nghỉ hè.

Bộ GD&ĐT yêu cầu các cơ sở giáo dục đại học phối hợp, đánh giá kết quả tham gia các hoạt động hè của sinh viên gắn với việc đánh giá kết quả rèn luyện của sinh viên trong năm học, khóa học.