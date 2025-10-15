Sinh viên Hàn Quốc quay lưng với ngành Sư phạm, tỷ lệ bỏ học tăng kỷ lục

Theo Viện Phát triển Giáo dục Hàn Quốc (KEDI), tỷ lệ sinh viên bỏ học tại các đại học sư phạm năm ngoái đạt 4,2%. Đây là con số cao nhất kể từ trước tới nay.

Trước năm 2018, tỷ lệ này luôn dưới 1%. Tuy nhiên từ năm 2019, con số bắt đầu tăng dần, đến năm 2023 đã vượt 4%, gần bằng mức trung bình của các trường đại học nói chung (khoảng 5%).

Một lớp học ở Hàn Quốc (Ảnh minh họa: The Korea Herald).

Ngay cả các trường sư phạm hàng đầu cũng không tránh khỏi tình trạng này. Theo dữ liệu từ Bộ Giáo dục, năm ngoái Đại học Sư phạm Quốc gia Seoul có 103 sinh viên thôi học, Đại học Sư phạm Quốc gia Gyeongin có 105 sinh viên.

Theo khảo sát của Liên đoàn giáo viên Hàn Quốc, khoảng 19,7% người được hỏi cho biết, họ sẽ tiếp tục chọn nghề giáo nếu được bắt đầu lại. Đây là con số thấp nhất kể từ khi cuộc khảo sát được tiến hành vào năm 2012.

Các chuyên gia cho rằng, thực trạng này chủ yếu do điều kiện làm việc ngày càng khắc nghiệt. Nhiều giáo viên lo sợ phải đối mặt với vô vàn rủi ro khi xử lý các khiếu nại từ phụ huynh.

Quyền hạn của giáo viên trong việc xử lý khiếu nại đã trở thành vấn đề nóng sau vụ việc thương tâm ở Trường Tiểu học Seoi năm 2023, khi một giáo viên trẻ tự tử vì áp lực từ phụ huynh.

Đầu năm nay, trường hợp tương tự đã xảy ra ở Jeju, một cô giáo khác liên tục bị phụ huynh khiếu nại, khiến cô phải chịu căng thẳng lâu dài.

Ngoài ra, con đường trở thành giáo viên vốn đã nhiều thử thách nhưng mức đãi ngộ lại chưa tương xứng. Thu nhập của giáo viên kém xa so với nhân viên các tập đoàn lớn.

Nghề từng được xem là “danh giá và ổn định” nay không còn sức hút, nhiều sinh viên giỏi quyết định rẽ hướng sang các ngành khác.

Một lý do khác khiến sinh viên nản lòng là kỳ thi chứng chỉ sư phạm ngày càng khắt khe, trong khi cơ hội tuyển dụng giảm mạnh do tỷ lệ sinh thấp, số lượng học sinh ít.

Jung Hye-young, người phát ngôn Công đoàn giáo viên Seoul, cho biết. “Do cơ hội việc làm bị thu hẹp, áp lực gia tăng, nhiều sinh viên quyết định rời bỏ ngành học”.

Huyền Trang