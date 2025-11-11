Ai được quyền bãi nhiệm chủ tịch hội đồng trường tư thục?

Theo Thông tư 40/2021 của Bộ GD&ĐT, hội đồng trường có thẩm quyền đề nghị công nhận, miễn nhiệm hoặc bãi nhiệm hiệu trưởng và phó hiệu trưởng, trình hội nghị nhà đầu tư hoặc chủ sở hữu xem xét, thông qua và gửi cơ quan có thẩm quyền quyết định công nhận.

Tuy nhiên, thành viên hội đồng trường lại có thể bị miễn nhiệm, bãi nhiệm bởi nhà đầu tư.

Theo Luật giáo dục 2019 có hiệu lực từ 1/7/2020, nhà đầu tư trong các trường tư thục nắm giữ vai trò quyết định trong định hướng phát triển, tài chính và nhân sự cấp cao của nhà trường.

Cụ thể, nhà đầu tư được chia thành hai nhóm: nhà đầu tư trong nước (cá nhân, tổ chức Việt Nam) và nhà đầu tư nước ngoài (cá nhân, tổ chức thành lập theo pháp luật nước ngoài) khi tham gia hoạt động đầu tư trong lĩnh vực giáo dục.

Nhà đầu tư có thẩm quyền miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên hội đồng trường (Ảnh minh hoạ: AI).

Về quyền hạn, nhà đầu tư được thông qua kế hoạch phát triển của nhà trường do hội đồng trường đề xuất; quyết định tổng vốn góp, dự án đầu tư, phương án sử dụng chênh lệch thu chi hoặc xử lý lỗ hằng năm, cũng như thông qua báo cáo tài chính định kỳ.

Đáng chú ý, Luật giáo dục quy định, nhà đầu tư có thẩm quyền bầu hoặc cử, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên của hội đồng trường (gồm có chủ tịch, thư ký và ủy viên).

Điều này đồng nghĩa với việc nếu phát hiện hội đồng trường hoặc thành viên hội đồng trường có dấu hiệu vi phạm quy chế, không thực hiện đúng chiến lược, nhà đầu tư có quyền đề xuất thay thế để bảo đảm hoạt động của nhà trường ổn định và minh bạch.

Ngoài ra, nhà đầu tư còn có trách nhiệm giám sát và đánh giá hoạt động của hội đồng trường, quyết định các vấn đề về quy chế tài chính, tài sản, và bảo đảm việc góp vốn đầy đủ, đúng hạn theo đề án thành lập trường.

Những ngày qua, trên mạng xã hội lan truyền nhiều hình ảnh, video ghi lại cảnh một người đàn ông "thân mật với nhiều phụ nữ", được cho xảy ra tại phòng làm việc của ông N.V.Đ, Chủ tịch Hội đồng trường Trường tư thục THPT Tô Hiến Thành, đóng tại xã Hải Hậu, tỉnh Ninh Bình.

Sáng 11/11, thông tin từ Sở GD&ĐT tỉnh Ninh Bình, Trường THPT tư thục Tô Hiến Thành đã họp hội đồng trường và thống nhất buộc thôi việc với ông N.V.Đ.