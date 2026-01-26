Vụ thầy giáo được minh oan sau 9 năm: Sẽ kiểm điểm loạt lãnh đạo Sở GD&ĐT

Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau đã chỉ đạo kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm của nhiều cá nhân và tập thể liên quan đến vụ việc thầy giáo N.V.T. được minh oan sau 9 năm bị điều chuyển công tác sai quy định.

Quyết định này được đưa ra vào ngày 26/1, sau khi kết luận thanh tra xác định Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) Bạc Liêu (cũ) đã có nhiều sai phạm.

Kiểm điểm hàng loạt lãnh đạo và cán bộ

Theo nguồn tin của phóng viên Dân trí, Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau đã giao Sở Nội vụ, Sở GD&ĐT và Thanh tra tỉnh phối hợp thực hiện việc kiểm điểm các cá nhân, tổ chức liên quan vụ việc.

Cụ thể: Sở Nội vụ được giao chủ trì kiểm điểm đối với tập thể và 5 nguyên lãnh đạo Sở GD&ĐT Bạc Liêu cũ, bao gồm: Ông T.C.L. (nguyên giám đốc), ông H.Q.H. (nguyên giám đốc), ông N.Đ.N. (nguyên phó giám đốc), ông N.V.H. (nguyên phó giám đốc) và ông T.V.Đ. (nguyên phó giám đốc).

Sở GD&ĐT sẽ tổ chức kiểm điểm tập thể Trường THPT chuyên Bạc Liêu và các cá nhân: Bà T.N.D. (nguyên Trưởng phòng Tổ chức - Cán bộ, Sở GD&ĐT Bạc Liêu cũ), ông Đ.Q.T. (nguyên quyền Chánh Thanh tra Sở GD&ĐT Bạc Liêu cũ), ông L.V.T. (nguyên Trưởng phòng Tổ chức - Cán bộ, Sở GD&ĐT Bạc Liêu cũ) và bà P.T.C. (nguyên Hiệu trưởng Trường THPT chuyên Bạc Liêu).

Chánh Thanh tra tỉnh được giao kiểm điểm ông H.Q.V. (nguyên Phó Chánh Thanh tra Sở Nội vụ Bạc Liêu cũ) và ông N.T.T. (nguyên thanh tra viên Thanh tra Sở Nội vụ Bạc Liêu cũ).

Một số lãnh đạo Sở GD&ĐT Bạc Liêu cũ bị kiểm điểm trách nhiệm liên quan đến vụ thầy giáo được minh oan sau 9 năm (Ảnh minh họa: CTV).

Diễn biến vụ việc

Vụ việc bắt nguồn từ đơn tố cáo của ông N.V.T., giáo viên Trường THPT Bạc Liêu, vào ngày 7/2/2025. Ông T. tố cáo Sở GD&ĐT tỉnh Bạc Liêu (cũ, nay là tỉnh Cà Mau) đã điều chuyển ông từ Trường THPT chuyên Bạc Liêu sang Trường THPT Bạc Liêu vào năm 2016 sai quy định.

Ông T. cho rằng việc ông bị xếp loại chuyên môn trung bình trong hai năm học liên tiếp (2013-2014 và 2014-2015) là không chính xác, và đây là nguyên nhân dẫn đến việc ông bị điều chuyển công tác.

Ngày 27/6, UBND tỉnh Bạc Liêu (cũ) đã ban hành kết luận thanh tra, xác định Sở GD&ĐT đã điều chuyển ông T. ra khỏi Trường THPT chuyên Bạc Liêu sai quy định. Kết quả điều tra cho thấy, ông T. thực tế được tổ chuyên môn của Trường THPT chuyên Bạc Liêu đánh giá xếp loại xuất sắc, nhưng hiệu trưởng đã tự ý hạ xuống mức trung bình.

Kết luận thanh tra cũng chỉ rõ, hiệu trưởng Trường THPT chuyên Bạc Liêu (tại thời điểm tố cáo) có dấu hiệu trù dập giáo viên, lợi dụng chức vụ, quyền hạn để thực hiện hành vi trái quy định, vi phạm nghiêm trọng đạo đức nhà giáo.

Ngoài ra, UBND tỉnh cũng xác định thêm các sai phạm khác vào năm 2016, bao gồm việc Sở GD&ĐT điều động 2 giáo viên về Trường THPT chuyên Bạc Liêu mà không thông qua thi tuyển, và một giáo viên giảng dạy từ năm 2003-2011 không có bằng cấp sư phạm phù hợp (chỉ có bằng đại học thể dục, thể thao năm 2011 và bằng đại học an ninh quốc phòng năm 2016).

Trước đó, Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu (cũ) đã giao Sở Nội vụ và Sở GD&ĐT chủ trì xem xét, làm rõ trách nhiệm, tính chất, mức độ sai phạm và đề xuất hình thức kỷ luật đối với các tập thể, cá nhân liên quan.