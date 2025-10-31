7 nhóm học sinh ở TPHCM được đề xuất hưởng cơ chế đặc thù

Cô giáo và học sinh mầm non tại TPHCM (Ảnh: Huyên Nguyễn).

Theo dự thảo, nhóm yếu thế gồm 7 đối tượng được hưởng chính sách. Thời gian áp dụng chính sách này từ năm học 2025-2026, không quá 9 tháng/năm học. Nguồn kinh phí thực hiện từ ngân sách Thành phố theo phân cấp ngân sách hiện hành.

Hai nhóm đầu tiên là trẻ em học mẫu giáo và học sinh phổ thông, học viên học tại cơ sở giáo dục thường xuyên theo chương trình giáo dục phổ thông mồ côi cả cha lẫn mẹ hoặc là người khuyết tật.

Hai nhóm tiếp đến là trẻ em mầm non, học sinh phổ thông, học viên học tại cơ sở giáo dục thường xuyên theo chương trình giáo dục phổ thông có cha hoặc mẹ hoặc cả cha và mẹ hoặc ông bà (trong trường hợp ở với ông bà) thuộc diện hộ nghèo hoặc hộ cận nghèo theo quy định của Thủ tướng Chính phủ.

Nhóm thứ năm là trẻ em mầm non, học sinh phổ thông thuộc đối tượng hưởng trợ cấp xã hội theo quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều 5 Nghị định 20/2021/NĐ-CP.

Thứ sáu là trẻ em mầm non cư trú trên địa bàn xã Thạnh An đang học tại các cơ sở giáo dục mầm non công lập trên địa bàn xã Thạnh An.

Đối tượng được hưởng chính sách cuối cùng là học sinh phổ thông cư trú tại ấp Thiềng Liềng, xã Thạnh An đang học tại các cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn thành phố.

Với 5 nhóm đầu tiên, có 2 phương án được xây dựng. Phương án 1 là hỗ trợ 100% tiền tổ chức các nội dung theo mức thu thực tế tại các cơ sở giáo dục gồm: Dịch vụ tổ chức, phục vụ, quản lý và vệ sinh bán trú; tiền tổ chức học ngoại ngữ với người nước ngoài; tiền tổ chức dạy kỹ năng sống; tiền tổ chức học bơi.

Phương án 2 là hỗ trợ 50% tiền tổ chức các nội dung trên theo mức thu thực tế tại các cơ sở giáo dục.

Theo số liệu rà soát cuối năm học 2024-2025, số học sinh có hoàn cảnh yếu thế thuộc diện hưởng chính sách là 17.810 em, trong đó 648 trẻ mồ côi cả cha lẫn mẹ, 4.541 trẻ khuyết tật, 6.221 trẻ thuộc diện hộ nghèo, 6.400 trẻ thuộc diện hộ cận nghèo.

Dự toán kinh phí thực hiện cho 1 năm học ở phương án 1 là hơn 563 tỷ đồng. Nếu áp dụng phương án 2, số tiền dự kiến là hơn 281 tỷ đồng.

Học sinh Trường Mầm non Thạnh An (Ảnh: Nhà trường).

Ở nhóm thứ sáu, dự thảo đề xuất hỗ trợ tiền ăn trưa cho trẻ em mầm non cư trú trên địa bàn xã Thạnh An đang học tại cơ sở giáo dục mầm non công lập trên địa bàn xã Thạnh An với mức hỗ trợ 160.000 đồng/tháng.

Đối tượng này hiện có 141 trẻ, tổng số kinh phí dự kiến là hơn 203 triệu đồng/năm học.

Nhóm cuối cùng được đề xuất hỗ trợ tiền ăn trưa (550.000 đồng/học sinh/tháng), tiền đò (440.000 đồng/học sinh/tháng). Nhóm này có 10 học sinh, tổng số tiền dự kiến là hơn 89 triệu đồng/năm.