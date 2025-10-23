Hơn 100 trường nghề của Hà Nội và TPHCM sẽ sắp xếp còn 6 trường?

Thông tin được đưa ra tại Hội nghị Giáo dục nghề nghiệp và Giáo dục thường xuyên năm 2025, diễn ra ngày 23/10 tại Phú Thọ.

Tỉnh thành lớn chỉ có 3 trường dạy nghề có phù hợp?

Theo ông Trương Anh Dũng, Cục Trưởng Cục Giáo dục nghề nghiệp và Giáo dục thường xuyên (Bộ GD&ĐT), đến tháng 7 năm nay, Cục đã tham mưu, có ý kiến về việc sáp nhập các cơ sở giáo dục nghề nghiệp (GDNN) thuộc hai Bộ: Xây dựng, Công thương và 13 địa phương gồm: Điện Biên, Yên Bái, Thái Nguyên, Thái Bình, Hải Phòng, Phú Thọ, Bắc Ninh, Quảng Bình, Huế, Đà Nẵng, Tiền Giang, Đồng Nai, Vĩnh Long.

Ông Trương Anh Dũng, Cục Trưởng Cục Giáo dục nghề nghiệp và Giáo dục thường xuyên (Ảnh: Nguyễn Mạnh).

Các đơn vị trong Cục cũng được thực hiện sắp xếp, điều chuyển một số chức năng, nhiệm vụ về các đơn vị thuộc Bộ GD&ĐT như: Văn phòng, Phòng Giáo dục nghề nghiệp; Phòng Giáo dục thường xuyên, Phòng Kỹ năng nghề, Phòng Tài chính - Kế toán.

Thực hiện Quyết định của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT, việc sắp xếp, tinh gọn các đơn vị chức năng của Cục còn 5 đơn vị gồm: Văn phòng; Phòng Giáo dục nghề nghiệp; Phòng Giáo dục thường xuyên; Phòng Kỹ năng nghề; Phòng Tài chính - Kế toán.

Về đề xuất sắp xếp các cơ sở GDNN và Giáo dục thường xuyên (GDTX), trong đó định hướng mỗi tỉnh, thành phố có tối đa không quá 3 trường dạy nghề, ông Dũng cho hay, việc định hướng, sắp xếp, tinh gọn các trường cao đẳng, trung cấp công lập là cần thiết để tái cơ cấu, tập trung nguồn lực, tăng quy mô và nâng cao chất lượng đào tạo.

Tuy nhiên, ông Dũng cho rằng, cần làm rõ thêm đây là định hướng sắp xếp với các trường công lập.

Đồng thời, ông đề xuất ban chỉ đạo xem xét đặc thù của các tỉnh, thành phố có quy mô lao động lớn đang có số lượng nhiều trường cao đẳng, trung cấp công lập trực thuộc như: Hà Nội có 54 trường, TPHCM có 62 trường, Ninh Bình có 28 trường, Phú Thọ 21 trường, Hải Phòng 19 trường…, liệu có nên sắp xếp chỉ để không quá 3 trường dạy nghề?

Tỷ lệ có việc làm ngay sau tốt nghiệp qua kênh hợp tác đạt trên 85% (Ảnh: Tư liệu).

85% nhân lực có việc làm sau tốt nghiệp

Đến tháng 9 vừa qua, hệ GDNN gồm có 1.163 cơ sở, trong đó có 518 cơ sở công lập và 645 cơ sở ngoài công lập.

Năm 2024, hệ thống GDNN tuyển sinh được hơn 2 triệu người, trong đó trình độ cao đẳng, trung cấp 430.000 người, sơ cấp và các chương trình đào tạo nghề khác gần 2 triệu.

Trong 6 tháng đầu năm nay, cả nước tuyển sinh, đào tạo GDNN được khoảng 1 triệu người, trong đó trình độ cao đẳng, trung cấp khoảng 100.000 người; trình độ sơ cấp và các chương trình đào tạo khác khoảng 900.000 người.

Năm 2025, hệ thống GDNN chú trọng tuyển sinh tích hợp chung toàn ngành, tăng cường gắn kết với doanh nghiệp, thúc đẩy phân luồng học sinh và nâng cao nhận thức xã hội về vai trò của GDNN, GDTX trong phát triển nguồn nhân lực quốc gia.

Việc hợp tác giữa các cơ sở GDNN với doanh nghiệp tiếp tục được xác định là nhiệm vụ trọng tâm.

Hoạt động gắn kết giữa các cơ sở GDNN và doanh nghiệp đã có nhiều chuyển biến tích cực, góp phần nâng cao kỹ năng nghề cho người học, tạo nguồn nhân lực chất lượng phục vụ phát triển kinh tế - xã hội.

Năm học 2024-2025, trên 85% cơ sở GDNN đã ký kết hợp tác với hơn 7.200 doanh nghiệp thuộc nhiều lĩnh vực. Các doanh nghiệp tham gia xây dựng chương trình, chuẩn đầu ra, đánh giá kết quả đào tạo, đồng thời tiếp nhận hơn 310.000 lượt học sinh, sinh viên thực tập.

Tỷ lệ có việc làm ngay sau tốt nghiệp qua kênh hợp tác đạt trên 85%. Tuy nhiên, mức độ gắn kết chưa đồng đều, chính sách khuyến khích còn hạn chế, nhất là ở khu vực nông nghiệp, miền núi, vùng kinh tế khó khăn.