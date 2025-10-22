TPHCM công bố đề tham khảo 3 môn thi vào lớp 10 năm 2026

Sở GD&ĐT TPHCM vừa thông tin về cấu trúc, yêu cầu đánh giá cấp độ tư duy đề thi vào lớp 10 năm 2026 của 3 môn thi ngữ văn, toán và tiếng Anh.

Môn ngữ văn

Phần đọc hiểu: Nguồn trích dẫn là ngữ liệu ngoài sách giáo khoa; loại văn bản là văn bản văn học và một trong hai loại văn bản nghị luận hoặc văn bản thông tin

Phần viết: Viết đoạn văn (khoảng 200 chữ). Một trong hai yêu cầu cần đạt sau: Viết đoạn văn ghi lại cảm nghĩ về một bài thơ hoặc một đoạn thơ.

Viết đoạn văn phân tích nội dung chủ đề, những nét đặc sắc về hình thức nghệ thuật của tác phẩm và hiệu quả thẩm mĩ của nó.

Phần viết bài văn: Một trong hai yêu cầu cần đạt sau:

- Viết bài văn nghị luận về một vấn đề của đời sống, trình bày rõ vấn đề và ý kiến (đồng tình hay phản đối) của người viết về vấn đề đó; nêu được lý lẽ và bằng chứng thuyết phục

- Viết bài văn nghị luận về một vấn đề cần giải quyết; trình bày giải pháp khả thi và có sức thuyết phục.

Môn toán

Phạm vi đánh giá Chương trình Giáo dục phổ thông 2018 môn toán cấp THCS bao gồm các mạch kiến thức hình học và đo lường; số và đại số; thống kê và xác suất.

Nội dung kiểm tra nhằm mục đích đánh giá các năng lực toán học gồm tư duy và lập luận toán học, giải quyết vấn đề toán học, mô hình hoá toán học.

Định hướng đánh giá: Học sinh biết vận dụng kiến thức đã học giải quyết các vấn đề thực tế. Khuyến khích tăng cường việc tự học, sáng tạo, tránh tình trạng học tủ, học vẹt.

Nội dung kiểm tra đánh giá nhằm giúp học sinh định hướng một số kiến thức, kỹ năng cần thiết khi bước vào cấp THPT.

Môn tiếng Anh

Định hướng đánh giá: Đánh giá năng lực ngôn ngữ không chỉ dựa trên kiến thức thuộc lòng về ngữ pháp và từ vựng của học sinh; yêu cầu phải đánh giá được khả năng hiểu và vận dụng kiến thức ngôn ngữ vào ngữ cảnh phù hợp, đặc biệt là các tình huống thực tế trong cuộc sống.

Phạm vi đánh giá gồm ngữ âm, từ vựng, ngữ pháp, giao tiếp, liên hệ tình huống thực tế.