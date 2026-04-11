400 học sinh Hà Nội thi giải toán sau nhiều năm gián đoạn

Kỳ thi do Sở GD&ĐT Hà Nội phối hợp tổ chức, với sự quy tụ khoảng 400 học sinh THCS và THPT.

Theo đó, mỗi trường THPT cử tối đa 2 học sinh lớp 11 hoặc lớp 12, mỗi trường THCS cử 1 học sinh lớp 8 hoặc lớp 9 tham dự.

Ngoài ý nghĩa là sân chơi học thuật, kỳ thi còn được xem là hoạt động thiết thực góp phần nâng cao năng lực tư duy cho học sinh trong bối cảnh giáo dục hiện đại.

Thông qua việc giải quyết các bài toán với sự hỗ trợ của máy tính cầm tay, học sinh không chỉ rèn luyện khả năng tính toán chính xác mà còn phát triển tư duy logic, tư duy hệ thống và khả năng phân tích vấn đề một cách khoa học.

TS Nguyễn Văn Hiền, Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội (Ảnh: Thu Hoài).

Đặc biệt, việc tích hợp công cụ công nghệ trong quá trình làm bài giúp học sinh từng bước làm quen với phương pháp học tập mới – nơi công nghệ trở thành nền tảng hỗ trợ tư duy, thay vì chỉ là công cụ tính toán đơn thuần.

Qua đó, học sinh được tiếp cận với cách học chủ động hơn, biết khai thác công cụ để tối ưu hóa việc giải quyết bài toán, từ đó nâng cao năng lực xử lý vấn đề – một trong những kỹ năng cốt lõi trong Chương trình giáo dục phổ thông 2018.

TS Nguyễn Văn Hiền, Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội, chia sẻ thông qua cuộc thi, Sở hướng tới việc đánh giá và phát triển ở học sinh hai năng lực cốt lõi.

Thứ nhất, năng lực tư duy và lập luận toán học, giúp các em hiểu sâu bản chất vấn đề, hình thành cách tiếp cận logic, khoa học.

​Thứ hai, năng lực giải quyết vấn đề, thể hiện khả năng vận dụng kiến thức một cách linh hoạt, sáng tạo trong các tình huống đa dạng.

Thí sinh dự thi giải toán qua máy tính cầm tay (Ảnh: Thu Hoài).

​Đồng thời, việc sử dụng máy tính cầm tay trong cuộc thi không chỉ dừng lại ở vai trò là công cụ hỗ trợ tính toán, mà còn là phương tiện giúp học sinh tiếp cận phương pháp học tập hiện đại.

"Kỳ thi giải toán trên máy tính cầm tay kỳ vọng sẽ góp phần lan tỏa tinh thần học tập chủ động, sáng tạo trong học sinh. Bên cạnh đó, cuộc thi sẽ tạo cơ hội để các nhà trường, giáo viên và học sinh giao lưu, học hỏi, nâng cao chất lượng dạy và học môn toán trong bối cảnh giáo dục ngày càng gắn với công nghệ", theo Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội.