Biết tiếng Anh, lương nhân sự ngành bán dẫn thường cao gấp rưỡi

Ít nhất IELTS 5.5 mới học tốt ngành bán dẫn

Chia sẻ tại Hội thảo "Tương lai ngành bán dẫn: Giải mã con chip, định hình tương lai", tổ chức ngày 11/4 ở Hà Nội, PGS.TS Phạm Thị Liên, Giám đốc Đào tạo của Đại học Gachon tại Việt Nam, cho hay mặc dù học bán dẫn nhưng ngoại ngữ có vai trò quan trọng, đặc biệt tiếng Anh.

Ở trên ghế nhà trường, việc thông thạo tiếng Anh, tiếng Hàn, Nhật, Trung…, giúp các em có lợi thế rất lớn bởi hệ thống học liệu mới nhất hiện đều bằng tiếng Anh.

Đối với ngành mới như bán dẫn, việc biết ngoại ngữ càng quan trọng hơn bởi các kiến thức mới chưa được cập nhật kịp thời qua sách in, thậm chí dịch ra tiếng Việt lại càng chậm. Nếu không có ngoại ngữ, các em sẽ bị bỏ lại sau kiến thức của thế giới.

Cũng theo chuyên gia này, ít nhất phải đạt IELTS 5.5 mới giúp sinh viên học tốt ngành bán dẫn và có cơ hội để hội nhập toàn cầu.

PGS.TS Phạm Thị Liên, Giám đốc Đào tạo - Đại học Gachon, Hàn Quốc (Ảnh: Mỹ Hà).

“Khi tuyển dụng, trước hết các đơn vị quan tâm đến kỹ năng, kiến thức. Thế nhưng nếu giữa hai người có kỹ năng như nhau, nhân sự nào biết tiếng Anh hoặc chứng chỉ ngoại ngữ khác, sẽ chiếm lợi thế và lương thường cao hơn gấp rưỡi”, theo lời TS Liên.

Không riêng thị trường lao động nước ngoài, theo chuyên gia này, kể cả lao động nội địa, nhân lực bán dẫn vẫn cần phải học tốt tiếng Anh để làm việc và cung cấp sản phẩm với đối tác nước ngoài.

TS Jimmy Le, Phó Viện trưởng Viện AI lượng tử (Tập đoàn FPT) cho biết để hòa nhập quốc tế, bản thân ông phải vượt qua nhiều rào cản, trong đó có ngôn ngữ.

Ông cũng cho rằng, giới trẻ Việt Nam hiện chưa được tự tin. Do đó, mỗi người cần phải vượt qua các rào cản về ngôn ngữ, văn hóa, phá vỡ những giới hạn để thể hiện năng lực bản thân.

“Học sinh THPT tại Việt Nam có nhiều tiềm năng, nằm trong top 34 trình độ học sinh toàn cầu. Tuy nhiên các em cần tự tin hơn trong việc học tập, kết nối kiến thức, thể hiện năng lực bản thân để cạnh tranh với toàn cầu và tiến xa trong tương lai”, theo TS Jimmy Le.

TS Jimmy Le, Phó Viện trưởng Viện AI lượng tử (Ảnh: Mỹ Hà).

Nhiều sinh viên chưa tốt nghiệp ngành bán dẫn đã có việc làm

Thống kê cho thấy, Việt Nam có khoảng 240 trường đại học, trong đó gần 160 trường có chuyên ngành đào tạo kỹ thuật, có khả năng chuyển đổi để đào tạo nhân lực bán dẫn; có 35 cơ sở đào tạo hoặc đang đào tạo các ngành có liên quan đến công nghiệp bán dẫn.

Trả lời phóng viên Dân trí trước đó, PGS.TS Nguyễn Hiệu, Phó Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN), cho biết dự kiến đến năm 2030, ĐHQGHN sẽ đào tạo khoảng 20.000 sinh viên chip bán dẫn, trong đó Trường ĐH Công nghệ (thuộc ĐHQGHN) đóng vai trò quan trọng trong việc đào tạo chip bán dẫn và các ngành như: Trí tuệ nhân tạo, Robot máy tính…

Ngoài ra, một số trường thành viên khác của ĐHQGHN cũng sẽ tham gia đào tạo như: Đại học Khoa học tự nhiên, Trường Đại học Việt Nhật và Trường Quốc tế.

Ngành bán dẫn là ngành công nghiệp quan trọng, đóng vai trò thiết yếu trong sự phát triển của lĩnh vực khoa học kỹ thuật và kinh tế toàn cầu.

Thế nhưng theo bà Liên, khảo sát mới nhất cho thấy, dự báo đến năm 2030, thế giới sẽ thiếu khoảng 1 triệu nhân lực vi mạch bán dẫn.

Ở Việt Nam, đến năm 2030, dự kiến sẽ đào tạo khoảng 50.000 kỹ sư bán dẫn. “Hiện nhân lực ngành này còn thiếu ở tất cả các khâu. Do đó, nhiều đơn vị phải đưa nhân lực từ nước ngoài vào Việt Nam.

Chưa kể thiếu về cơ sở vật chất, các phòng thực hành, hệ thống giảng viên để dạy ra thế hệ tương lai về bán dẫn cũng còn thiếu. Nhiều em sinh viên chưa ra trường đã có việc làm bởi ngành này rất thiếu nhân lực”, theo bà Liên.

Cũng đánh giá về bức tranh nhân lực ngành vi mạch bán dẫn, GS Chử Đức Trình, Hiệu trưởng Trường ĐH Công nghệ, Đại học Quốc gia Hà Nội, cho biết Việt Nam còn "dư địa" rất lớn.

"Không giống một số ngành đặc thù khác, bán dẫn là ngành công nghiệp rộng lớn. Lao động tốt nghiệp các ngành này có thể làm việc ở nhiều ngành khác nhau, không riêng gì bán dẫn.

Chuyên gia này cho rằng, nếu đánh giá nhu cầu nhân lực ngành bán dẫn trên toàn cầu rất khó phán đoán nhưng có thể dễ dàng nhận thấy, rất ít quốc gia có thể đào tạo chuyên sâu ngành này.

"Nhiều người lo ngại, liệu ngành vi mạch bán dẫn có "bão hòa" như một số ngành đã được mở ồ ạt trước đây. Theo tôi, không nhiều trường đại học có thể đào tạo nhân lực ngành này.

Đặc biệt, sinh viên học được ngành này không dễ, bởi trước hết các em phải giỏi toán, lý, hóa, giỏi các kỹ năng mềm và tiếng Anh", GS Trình cho hay.