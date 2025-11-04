25 đại học Việt Nam lọt bảng xếp hạng châu Á, nhiều trường gây bất ngờ

Ngày 4/11, Tổ chức Quacquarelli Symonds (QS) chính thức công bố Bảng xếp hạng các trường đại học châu Á năm 2026, với 1.526 cơ sở giáo dục được đánh giá.

Việt Nam có 25 trường đại học góp mặt trong bảng xếp hạng này. Trong đó có nhiều trường lần đầu tiên lọt top như Trường Đại học Công nghệ TPHCM (HUTECH), Trường Đại học Nông lâm TPHCM, Trường Đại học Thuỷ Lợi, Trường Đại học Thương Mại, Đại học Phenikaa, Học viện Nông nghiệp Việt Nam, Học viện Ngân hàng…

25 trường đại học của Việt Nam lọt top xếp hạng châu Á (Ảnh: V.L).

Theo bảng xếp hạng năm 2026, Đại học Quốc gia Hà Nội tiếp tục giữ ngôi đầu trong hệ thống giáo dục đại học Việt Nam, xếp thứ 158 thế giới, tăng nhẹ so với năm 2025 (hạng 161). Đại học Quốc gia Hà Nội từng đạt thành tích cao nhất vào năm 2019 ở hạng 124 toàn cầu.

Đại học Duy Tân xếp vị trí thứ hai với hạng 165, tụt 38 bậc so với năm 2025. Theo sau là Đại học Quốc gia TPHCM và Trường Tôn Đức Thắng, lần lượt ở vị trí 175 và 231.

Đáng chú ý, Trường Đại học Văn Lang ở top 5 có vị trí tăng vọt từ top 491-500 của năm 2025 lên hạng 251. Ngoài ra trường này xếp hạng 199 về Danh tiếng học thuật, tăng 63 bậc so với kỳ xếp hạng trước.

Trường Đại học Công nghiệp TPHCM cũng có bước tăng vọt từ hạng 501-520 lên vị trí 255.

Là gương mặt mới nhưng Trường Đại học Công nghệ TPHCM xếp hạng ở vị trí 287.

Có 4 trường ở nhóm 1.000-1.300 gồm Trường Đại học Thuỷ lợi, Trường Đại học Thương mại, Học viện Ngân hàng, Trường Đại học Vinh.

25 đại học của Việt Nam lọt bảng xếp hạng châu Á năm 2026: