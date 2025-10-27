Đại học Oxford và Cambridge lần đầu rớt khỏi top 3

Trong bảng xếp hạng các đại học tốt nhất Anh 2026 do The Times (tờ báo uy tín lâu đời của Anh) công bố, Trường Kinh tế và Khoa học Chính trị London (LSE) giữ vị trí số 1 hai năm liên tiếp, theo sau là Đại học St Andrews đứng thứ 2 và Đại học Durham đứng thứ 3.

Đại học Oxford và Đại học Cambridge đồng hạng 4, lần đầu tiên không lọt vào top 3 kể từ khi bảng xếp hạng ra đời.

Bà Helen Davies, biên tập viên bảng xếp hạng The Times, nhận định: “Trong top 10 cạnh tranh khốc liệt, Đại học Durham đã tiến 2 bậc chỉ trong một năm - một trong những thành tích đáng chú ý.

Nhờ đó, Đại học Durham lần đầu vượt Đại học Oxford và Cambridge, khiến hai đại học này không còn trong top 3 lịch sử bảng xếp hạng”.

Đại học Durham nằm trong top 3 đại học hàng đầu Anh 2026 (Ảnh: the-independent.com).

Bà Davies cho biết thêm, thành tích của Durham đến từ việc nâng cao chất lượng giảng dạy và cải thiện môi trường học tập cho sinh viên.

The Times đã công bố hướng dẫn xếp hạng đại học toàn diện từ năm 1993 và 1998, dựa trên các tiêu chí như mức độ hài lòng của sinh viên với chất lượng giảng dạy, tiêu chuẩn đầu vào, chất lượng nghiên cứu và cơ hội việc làm sau khi tốt nghiệp.

Trong khi đó, theo bảng xếp hạng Đại học 2026 của The Guardian (một trong những tờ báo uy tín của Anh), Oxford vẫn đứng đầu, còn Cambridge xếp thứ 3.

Trường Kinh tế và Khoa học Chính trị London (LSE) được vinh danh “Đại học của năm” về thành tích học thuật, thuộc Russell Group - nhóm 24 trường đại học hàng đầu tại Anh - và đồng hạng nhì ở giải “Đại học của năm” về cơ hội việc làm sau tốt nghiệp.

Top 5 đại học hàng đầu Anh (Ảnh: The Times).

Các vị trí tiếp theo trong bảng xếp hạng mới gồm: Imperial College London đứng thứ 6, tiếp theo là Đại học Bath, Đại học Warwick, University College London và Đại học Bristol.

Đại học Strathclyde vừa hụt top 10, nhưng vẫn được vinh danh đồng hạng nhì ở giải “Đại học của năm”.

Các trường được vinh danh theo từng vùng gồm: Trường Kinh tế và Khoa học Chính trị London (LSE) ở London, Durham ở Bắc và Đông Bắc, Cambridge ở Đông, Warwick ở Trung, Bath ở Tây Nam, Oxford ở Đông Nam và Queen’s Belfast ở Bắc Ireland.

Bà Davies nhận định: “Cạnh tranh vào các trường top đầu tiếp tục tăng, khiến một số trường xếp hạng thấp gặp khó khăn trong việc tuyển sinh. Nhiều sinh viên chọn học gần nhà và đi lại hằng ngày. Vì vậy, năm nay, chúng tôi trao giải đại học xuất sắc nhất ở mỗi vùng, đồng thời vinh danh các trường có học bổng và hỗ trợ sinh viên tốt nhất”.

Phó hiệu trưởng Đại học Durham, Giáo sư Karen O’Brien, chia sẻ: “Durham là môi trường tuyệt vời để học tập. Chúng tôi đảm bảo mọi sinh viên đều có cơ hội phát triển và đạt thành công. Các cựu sinh viên gắn bó là minh chứng cho triển vọng nghề nghiệp ấn tượng đang chờ đợi các tân cử nhân”.

