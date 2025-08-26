18 thí sinh "đậu ảo" đại học đã được... đậu thật

Phản ánh đến báo Dân trí chiều 26/8, thí sinh Lê Minh Quang, học sinh Trường THPT Tam Nông, Đồng Tháp cho biết em đã được… trượt đại học theo đúng nguyện vọng đăng ký.

Cụ thể, Quang đã có tên trong danh sách trúng tuyển bổ sung đợt 1 vừa công bố của Trường Đại học Mở TPHCM - đây là nguyện vọng thứ 4, nguyện vọng mà nam sinh này trúng tuyển trong kỳ xét tuyển đại học năm nay.

Quang trúng tuyển bổ sung vào Trường Đại học Mở TPHCM theo danh sách từ Trường Đại học Sư phạm TPHCM chuyển về.

Danh sách 18 thí sinh trúng tuyển bổ sung đợt 1 vào Trường Đại học Mở TPHCM từ Trường Đại học Sư phạm TPHCM chuyển về (Ảnh: N.T).

Như vậy, việc “đậu oan” vào Trường Đại học Sư phạm TPHCM và “mắc kẹt” trên hệ thống của Quang đã được tháo gỡ để trúng tuyển vào đúng theo thứ tự nguyện vọng.

Tuy nhiên, Quang cho biết, khi em vào tra cứu trên hệ thống của Bộ GD&ĐT, vẫn nhận kết quả là trượt hết tất cả các nguyện vọng.

Thông tin từ Trường Đại học Mở TPHCM, trường đã bổ sung danh sách thí sinh trúng tuyển đợt 1 với 18 thí sinh từ Trường Đại học Sư phạm TPHCM chuyển về.

Theo nhà trường, những thí sinh có tên trong danh sách trên sẽ làm thủ tục nhập học từ 14h ngày 26/8, không cần xác nhận nhập học trên cổng thông tin của Bộ GD&ĐT.

Như Dân trí đã đưa tin, em Lê Minh Quang đạt 25,56 điểm, tính cả điểm ưu tiên vùng. Với kết quả này, theo công bố điểm chuẩn của các trường, Quang rớt 3 nguyện vọng đầu và trúng tuyển vào nguyện vọng 4 là ngành Luật của Trường Đại học Mở TPHCM, lấy điểm 24,7.

Tuy nhiên, khi tra cứu trên hệ thống của Trường Đại học Mở thì Quang lại bị… “đậu oan” vào Trường Sư phạm TPHCM dù điểm thấp hơn điểm chuẩn. Điều này dẫn đến tình trạng, Quang không được xác nhận trúng tuyển vào Trường Đại học Mở TPHCM.

Trên hệ thống của Bộ, nam sinh này tra cứu thì nhận được kết quả là trượt hết tất cả các nguyện vọng.

Không đủ điểm, Quang bị "đậu oan" vào Trường Đại học Sư phạm TPHCM (Ảnh: NVCC).

Được biết, Trường Đại học Sư phạm TPHCM đã tiến hành rà soát danh sách trúng tuyển và nhận thấy có trường hợp thí sinh không đạt điểm chuẩn nhưng có tên trong danh sách trúng tuyển và ngược lại.

Xét thấy đây là lỗi do thao tác kỹ thuật và để đảm bảo tối đa quyền lợi của thí sinh, Trường Đại học Sư phạm TPHCM đã có công văn đề xuất Bộ GD&ĐT tạo điều kiện để thí sinh được tiếp tục xét tuyển và đề nghị các trường đại học có liên quan hỗ trợ.

Trường Đại học Sư phạm TPHCM đã làm việc với từng cơ sở giáo dục đại học để xử lý, giải quyết quyền lợi chính đáng cho thí sinh.

* Tên thí sinh đã được thay đổi