Bộ GD&ĐT gia hạn thời gian xác nhận nhập học sau sự cố "trượt oan"

Theo đó, hệ thống hỗ trợ tuyển sinh chung (thisinh.thitotnghiepthpt.edu.vn) sẽ tiếp tục mở đến 17h ngày 2/9, để thí sinh vào xác nhận nhập học.

Quy định trước đó, thí sinh phải xác nhận nhập học trực tuyến đợt 1 trên hệ thống trước 17h ngày 30/8.

Tuy nhiên, kỳ tuyển sinh đại học năm nay có nhiều sai sót khiến hàng loạt thí sinh từ đậu thành rớt và ngược lại. Hiện nhiều thí sinh vẫn chưa xử lý xong việc "đậu, rớt".

Như vậy so với lịch cũ, thời gian xác nhận nhập học được Bộ GD&ĐT lùi lại 3 ngày.

Thí sinh dự thi tốt nghiệp THPT 2025 (Ảnh: Trinh Nguyễn).

Kỳ tuyển sinh đại học năm nay ghi nhận hàng loạt sai sót dẫn đến nhiều thí sinh đỗ thành trượt, trượt thành đỗ. Sự việc xảy ra ở Trường Đại học Sư phạm TPHCM, Ngân hàng TPHCM, Ngoại thương, Tài chính - Marketing...

Với sự cố lỗi kỹ thuật thí sinh “rớt thành đậu, đậu thành rớt” trong xét tuyển năm nay tại Trường Đại học Sư phạm TPHCM, nhà trường thông tin, trường vẫn đang phối hợp với các trường đại học để giải quyết các vấn đề liên quan đến sai sót trong kết quả xét tuyển đợt 1 vừa qua, nhằm đảm bảo quyền lợi chính đáng của thí sinh.

Đến nay, có 64 trường đại học đã đồng ý tiếp nhận những thí sinh không đạt điểm chuẩn nhưng có tên trong danh sách trúng tuyển vào Trường Đại học Sư phạm TPHCM

Trường cũng đang tiếp tục làm việc với một số trường đại học liên quan khác để được hỗ trợ giải quyết cho số thí sinh còn lại.

Với những trường hợp thí sinh đủ điều kiện trúng tuyển vào trường nhưng lại không có tên trong danh sách trúng tuyển cũng đã được trường liên hệ để thực hiện làm thủ tục cho các em nhập học theo đúng quy định.

Tại Trường Đại học Tài chính – Marketing, 75 thí sinh từ đỗ thành trượt hoặc ngược lại do sai sót từ quy trình quy đổi điểm từ chứng chỉ tiếng Anh đã được giải quyết.

Năm nay, kỳ thi tốt nghiệp THPT được tổ chức với các môn thi dành cho cả học sinh học theo chương trình giáo dục phổ thông 2018 theo phương án thi mới.

Đồng thời, Bộ GD&ĐT vẫn tiếp tục tổ chức các môn thi cho các học sinh học theo chương trình giáo dục phổ thông 2006 chưa tốt nghiệp hoặc có nhu cầu thi lại để xét tuyển sinh đại học.

Từ 17h ngày 23/7, các cơ sở đào tạo công bố mức điểm nhận hồ sơ xét tuyển và điểm trúng tuyển quy đổi tương đương trên hệ thống và trên website của các cơ sở đào tạo.

Từ ngày 29/7 đến 17h ngày 5/8, thí sinh nộp lệ phí xét tuyển trực tuyến trên hệ thống.

Các cơ sở đào tạo thông báo thí sinh trúng tuyển đợt 1 từ 17h ngày 22/8. Thí sinh xác nhận nhập học trực tuyến đợt 1 trên hệ thống từ 17h ngày 30/8. Các cơ sở đào tạo (còn chỉ tiêu) thông báo tuyển sinh đợt bổ sung từ ngày 1/9.