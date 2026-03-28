10 từ tiếng Anh Gen Z dùng khi ai đó “phông bạt”

1. Performative (tính từ): Làm màu, mang tính “diễn”

Performative dùng để chỉ hành động được làm ra chỉ để người khác nhìn thấy và đánh giá, không xuất phát từ sự chân thành. Từ này thường xuất hiện khi nói về hành vi trên mạng xã hội.

Ví dụ: His apology felt completely performative (Lời xin lỗi của anh ta nghe rất “làm màu”).

2. Ostentatious (tính từ): Phô trương quá mức

Ostentatious dùng để mô tả việc khoe của hoặc thể hiện sự giàu có một cách lộ liễu, gây chú ý. Từ này thường đi với các danh từ như lifestyle, display, wealth.

Ví dụ: She has an ostentatious way of showing off her wealth (Cô ấy có cách khoe sự giàu có rất phô trương).

3. Pretentious (tính từ): Tỏ ra “sang chảnh”, làm màu

Pretentious chỉ việc cố tỏ ra hơn người hoặc có gu cao cấp hơn thực tế. Từ này thường đi với các danh từ như attitude, style, behavior và xuất hiện nhiều khi nhận xét về cách ăn nói, gu thẩm mỹ hoặc lối sống của một người.

Ví dụ: He sounds a bit pretentious when talking about art (Anh ta nghe khá “làm màu” khi nói về nghệ thuật).

4. Bragging (danh từ): Khoe khoang

Bragging là hành động nói quá nhiều về thành tích hoặc tài sản của bản thân để gây ấn tượng. Từ này thường mang sắc thái tiêu cực và hay đi với các giới từ như about (bragging about money, success).

Ví dụ: Constant bragging about money can annoy people (Việc khoe khoang tiền bạc liên tục có thể khiến người khác khó chịu).

5. Flashy (tính từ): Hào nhoáng, phô trương

Flashy thường dùng để mô tả những thứ bắt mắt nhưng hơi “lố”, thiên về gây chú ý hơn là giá trị thực. Trong câu, flashy thường đi với các danh từ như car, outfit, lifestyle và hay xuất hiện khi nhận xét về ngoại hình hoặc cách thể hiện bên ngoài.

Ví dụ: He drives a flashy car to impress others (Anh ta lái một chiếc xe hào nhoáng để gây ấn tượng).

6. Self-aggrandizing (tính từ): Tự nâng tầm bản thân quá mức

Cụm từ này dùng khi ai đó cố tình nói hoặc làm điều gì đó để khiến mình trông quan trọng hơn thực tế. Self-aggrandizing thường đi với các từ như post, speech, narrative và mang sắc thái phê phán.

Ví dụ: The post sounded overly self-aggrandizing (Bài đăng nghe như đang tự nâng tầm bản thân quá mức).

7. Grandstanding (danh từ): Làm màu để gây chú ý

Grandstanding thường dùng trong bối cảnh công khai, khi ai đó hành động để thu hút sự chú ý hơn là giải quyết vấn đề. Từ này hay xuất hiện trong các chủ đề chính trị, truyền thông và thường đi với các từ như speech, statement, behavior.

Ví dụ: His speech was more about grandstanding than real solutions (Bài phát biểu của anh ta mang tính “làm màu” hơn là đưa ra giải pháp thực sự).

8. Gaudy (tính từ): Lòe loẹt, khoe mẽ



Gaudy mô tả những thứ quá sặc sỡ, thiếu tinh tế và có phần phô trương. Từ này thường đi với các danh từ như clothes, decorations, colors và mang sắc thái chê bai rõ rệt.

Ví dụ: The decorations looked cheap and gaudy (Đồ trang trí trông rẻ tiền và lòe loẹt).

9. Flamboyant (tính từ): Phô trương nổi bật



Flamboyant chỉ phong cách nổi bật, màu mè, thu hút sự chú ý. Từ này có thể trung tính hoặc có hàm ý chê tùy ngữ cảnh.

Ví dụ: He has a flamboyant fashion style (Anh ấy có phong cách thời trang rất nổi bật).

10. Swaggering (tính từ): Khoe mẽ, tự tin quá đà



Swaggering mô tả dáng vẻ hoặc thái độ tự tin thái quá, thường mang sắc thái khoe khoang. Từ này thường đi với các danh từ như attitude, walk, tone và hay dùng để nhận xét về cách hành xử hoặc phong thái của một người.

Ví dụ: He walked in with a swaggering attitude (Anh ta bước vào với thái độ đầy vẻ khoe mẽ).

Như Ý