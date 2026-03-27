Những từ tiếng Anh diễn tả áp lực mùa thi cử

1. Cram (động từ): Nhồi nhét kiến thức

Đây là từ rất đặc trưng của mùa thi, dùng khi học gấp trong thời gian ngắn trước kỳ thi. “Cram” thường đi với “for an exam” hoặc “into a short time”.

Ví dụ: She spent the whole night cramming for her finals (Cô ấy đã dành cả đêm để nhồi nhét kiến thức cho kỳ thi cuối kỳ).

2. Burnout (danh từ/động từ): Kiệt quệ tinh thần

Burnout không chỉ là mệt mà là trạng thái mất động lực do áp lực kéo dài. Từ này thường dùng trong bối cảnh học tập hoặc công việc cường độ cao.

Ví dụ: Many students experience burnout after weeks of revision (Nhiều sinh viên rơi vào trạng thái kiệt quệ sau nhiều tuần ôn thi liên tục).

3. Sleep-deprived (tính từ): Thiếu ngủ

Sleep-deprived chỉ tình trạng không ngủ đủ giấc, rất phổ biến khi “cày đêm”. Từ này thường đi với “students”, “workers”.

Ví dụ: Sleep - deprived students tend to lose focus easily (Những sinh viên thiếu ngủ thường dễ mất tập trung).

4. Overwhelmed (tính từ): Quá tải

Overwhelmed diễn tả cảm giác có quá nhiều việc đến mức không thể xử lý hết. Từ này thường đi với “by” (overwhelmed by assignments, deadlines…).

Ví dụ: He felt overwhelmed by the amount of material he had to study Anh ấy cảm thấy quá tải trước lượng kiến thức cần phải học.

5. Procrastinate (động từ): Trì hoãn

Procrastinate là một trong những tình trạng khá phổ biến của sinh viên hiện nay. Từ này dùng khi trì hoãn việc cần làm dù biết hậu quả.

Ví dụ: She kept procrastinating instead of starting her revision (Cô ấy cứ trì hoãn thay vì bắt đầu ôn tập).

6. Panicked (tính từ): Hoảng loạn, rối loạn

Panicked dùng để diễn tả trạng thái mất bình tĩnh đột ngột, thường xảy ra khi gặp câu hỏi khó hoặc “não trống rỗng” trong phòng thi. Từ này thường đi với các động từ như feel, get, become hoặc cụm panicked about/at something.

Ví dụ: She panicked when she couldn’t remember a key formula during the exam (Cô ấy hoảng loạn khi không thể nhớ ra một công thức quan trọng trong lúc làm bài).

7. Burn the midnight oil (thành ngữ): Thức khuya học bài/làm việc

Thành ngữ này mang tính hình ảnh, chỉ việc làm việc hoặc học tập đến tận khuya, thường vì áp lực deadline hoặc kỳ thi. Cụm này phổ biến trong cả văn nói và viết, thường dùng để nhấn mạnh sự chăm chỉ.

Ví dụ: She has been burning the midnight oil to prepare for her final exams (Cô ấy đã thức khuya liên tục để chuẩn bị cho kỳ thi cuối kỳ).

8. Pass with flying colours (thành ngữ): Vượt qua kỳ thi với kết quả xuất sắc

Thành ngữ này dùng khi ai đó đạt kết quả rất tốt, vượt mong đợi. Pass with flying colours thường xuất hiện trong bối cảnh thi cử, đánh giá năng lực hoặc thành tích học tập.

Ví dụ: He passed the exam with flying colours after months of hard work (Anh ấy đã vượt qua kỳ thi với kết quả xuất sắc sau nhiều tháng nỗ lực).

9. Ace (động từ): Làm bài xuất sắc

“Ace an exam” nghĩa là đạt điểm rất cao. Từ này mang sắc thái tích cực, thường dùng trong giao tiếp.

Ví dụ: He aced the test thanks to his consistent revision (Anh ấy đã làm bài thi xuất sắc nhờ ôn tập đều đặn).

10. Know something inside out (cụm động từ): Hiểu tường tận

Diễn tả mức độ hiểu rất sâu, nắm rõ mọi khía cạnh của một chủ đề. Đây là mục tiêu lý tưởng khi ôn thi.

Ví dụ: You need to know the material inside out to do well (Bạn cần hiểu tường tận kiến thức để làm bài tốt).