"Vùng xanh" sẽ trở lại trường, nam sinh "thích thì lên phòng đào tạo solo"

Dân trí Tuần qua, tin tức giáo dục gây chú ý là vụ việc nam sinh đòi "solo" với thầy giáo, Thủ tướng giao chỉ đạo"vùng xanh" có thể đi học, 165 thí sinh 27 điểm trượt đại học sẽ được các trường tuyển bổ sung.

165 thí sinh đạt 27 điểm trượt đại học: Sẽ được các trường tuyển bổ sung

Ngày 20/9, thông tin từ Bộ GD-ĐT cho biết, Bộ đã trao đổi với một số trường đại học lớn, các trường cho biết sẽ sẵn sàng xét tuyển bổ sung những thí sinh có kết quả thi THPT cao nhưng trượt đại học.

Theo thống kê của Bộ GD-ĐT, trong kỳ xét tuyển vừa qua, số thí sinh đạt 27 điểm thực (cho tổng 3 môn, chưa tính điểm ưu tiên) trở lên nhưng không trúng tuyển nguyện vọng xét tuyển nào là 165 em, có 3 em trong số này có tổng điểm trên 28 điểm.

Trong 165 em, có 51 em đăng ký xét tuyển vào các trường khối dân sự, 114 em xét tuyển vào các trường công an, quân đội (bao gồm cả 61 em như Bộ GDĐT đã cung cấp thông tin trước đó với điểm xét tuyển - đã cộng điểm ưu tiên, điểm học bạ - đạt từ 29,5 điểm xét trở lên nhưng không trúng tuyển nguyện vọng nào).

Trong số 114 em đăng ký xét tuyển vào các trường công an, quân đội, có 97 em chỉ đăng ký 01 nguyện vọng duy nhất. Trong số 51 em đăng ký xét tuyển vào các trường khối dân sự, có 10 em chỉ đăng ký 1 nguyện vọng duy nhất.

Lãnh đạo Bộ GD-ĐT cho biết, để xem xét quyền lợi cho các em, Bộ GD-ĐT đã trao đổi với một số trường đại học lớn, các trường cho biết sẽ sẵn sàng xét tuyển bổ sung những thí sinh có kết quả thi THPT cao và thuộc đối tượng như trên, căn cứ vào nguyện vọng và điểm đạt được theo điểm chuẩn của từng ngành học cụ thể.

Thí sinh 27 điểm "trượt nguyện vọng đại học" đã nhập học ĐH Sư phạm Hà Nội

Câu chuyện của Dương Công Hiếu (18 tuổi, Bắc Giang) chia sẻ về việc đạt 27 điểm nhưng vẫn " trượt tất cả nguyện vọng vào đại học" được quan tâm đặc biệt trong những ngày vừa qua.

Hiện tại, Dương Công Hiếu đã hoàn thành thủ tục nhập học, trở thành tân sinh viên trường Đại học Sư phạm Hà Nội, khoa Địa lý.

Dư luận coi trường hợp của Hiếu là điển hình của hiện tượng điểm thi cao nhưng không đỗ đại học, đồng thời bày tỏ nỗi tiếc nuối thay cho cậu học trò tài giỏi.

Câu chuyện do chính Hiếu chia sẻ trên một hội nhóm học sinh - sinh viên sinh năm 2003 thu hút sự quan tâm của đông đảo cộng đồng mạng. Trên thực tế, Công Hiếu không hoàn toàn trượt đại học như bạn chia sẻ mà chỉ... suýt trượt.

Hiếu giãi bày: "Lúc vừa biết mình trượt 4 nguyện vọng, đầu óc em khá hoang mang. Nguyện vọng thứ 5 vào Sư phạm Địa lý em cũng chỉ vừa đạt đủ điểm chuẩn, không có điểm cộng tiêu chí phụ nên em nghĩ rằng mình không đỗ. Đến hôm sau khi đăng status trên mạng em mới vào website của trường tra kỹ hơn, mới biết bản thân mình đỗ vào Đại học Sư phạm".

Nam sinh văng tục, đòi "solo" với thầy giáo vì bị hỏi sao không thuộc bài

Tuần qua, sự việc nam sinh liên tục sử dụng lời lẽ tục tĩu, khó nghe khi thầy giáo hỏi vì sao không thuộc bài gây xôn xao các diễn đàn học sinh, sinh viên.

Giáo viên hỏi: "Vì sao em không đi thi? Vì sao em không thuộc bài"? Nam sinh đáp lại bằng thái độ thách thức: "Hẳn là phải thi rồi. Sao bây giờ thầy lại bắt bẻ như thế"; "Hôm nay người ta vẫn đang tập luyện các kiểu, thầy lại bảo là không thuộc bài nọ kia".

Thậm chí, nam sinh còn buông những lời xúc phạm giáo viên "Có tài mà không có đức thì vứt"; hay hỏi thầy giáo là "Thầy có học kinh tế không? Có học marketing, học Đại học Harvard không? Thầy có làm được cái gì không?"...

Đối diện với thái độ khó thiện cảm của học trò, thầy giáo giữ bình tĩnh nói: "Em cứ nói xong đi rồi thầy nói".

Tuy vậy, nam sinh cũng vẫn không kiềm chế sự nóng nảy mà còn lấn tới, văng tục và còn đòi "solo" với thầy giáo. Cụ thể, nam sinh nói: "Thằng này không sợ ai đâu. Vớ va vớ vẩn. Thích thì lên phòng đào tạo solo (từ ngữ thường dùng trong game online, chỉ việc đánh nhau tay đôi)".

Quá "choáng" trước thái độ của bạn học, một nữ sinh lên tiếng xen ngang: "Thầy quá hiền rồi".

Cuối video, nam sinh vẫn giữ thái độ thách thức và chủ động thoát ra khỏi lớp học, không quên buông thêm một câu: "Ok buổi học này hôm nay tao nghỉ".

Sau khi nam sinh tự ý bỏ học, thầy giáo hỏi các sinh viên khác trong lớp: "Như vậy các bạn đánh giá thầy sai hay thầy đúng?".

Tập thể sinh viên khẳng định: "Bạn kia sai. Sai hoàn toàn".

Lớp học online trong video là của trường Cao đẳng FPT Polytechnic. Lớp dạy môn võ vovinam - môn học được coi như giáo dục thể chất của trường cao đẳng này.

Về vụ việc này, ông Vũ Chí Thành - Hiệu trưởng Cao đẳng FPT Polytechnic chia sẻ trên mạng xã hội, nhà trường đã liên hệ với sinh viên để làm tường trình sự việc, đồng thời cũng liên hệ với gia đình của sinh viên. Gia đình sinh viên cho hay, hiện tại sức khỏe và tâm lý của nam sinh này đang bất ổn và đang được chăm sóc tại trạm xá.

Hiệu trưởng nhà trường kêu gọi sinh viên không bàn luận thêm về việc này, đồng thời mong muốn các phương tiện truyền thông tránh tạo áp lực cho sinh viên.

Thủ tướng giao Bộ GD-ĐT hướng dẫn nơi an toàn, "vùng xanh" có thể đi học

Kết luận cuộc họp ngày 23/9 của Ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch Covid-19, Thủ tướng Phạm Minh Chính giao Bộ GD-ĐT hướng dẫn việc đi học rất linh hoạt, những nơi an toàn, đã chuyển sang "vùng xanh" có thể đi học bình thường và có giải pháp phù hợp.

Theo thống kê của Bộ GD-ĐT, cả nước có 25 tỉnh, thành cho 100% học sinh đến trường; 14 địa phương kết hợp dạy học trực tiếp, trực tuyến và qua truyền hình.

Riêng Hà Nội và TPHCM, chủ yếu dạy học trực tuyến và kết hợp dạy học qua truyền hình.

Thủ tướng Phạm Minh Chính giao Bộ GD-ĐT hướng dẫn những nơi an toàn, "vùng xanh" đi học trở lại

Theo lãnh đạo Thành ủy Hà Nội, thành phố sẽ tiếp tục chuẩn bị phương án tiêm phủ vắc xin mũi 2 cho người dân vào nửa đầu tháng 11, trên cơ sở đó tính phương án cho học sinh trở lại trường…

Tại TPHCM, một số địa phương "vùng xanh" như quận 7, huyện Cần Giờ, Củ Chi cũng đang thực hiện thí điểm nới lỏng giãn cách nên nhiều phụ huynh mong muốn con họ sớm được quay trở lại trường học.

Sở GD-ĐT TPHCM đã đưa ra dự thảo bộ tiêu chí đánh giá an toàn phòng, chống dịch Covid-19 trong trường học để chuẩn bị cho phương án học sinh đi học trở lại. Những trường có điểm đánh giá từ 50% trở lên sẽ được mở cửa đón học sinh.

Theo Bộ Y tế, trong 7 ngày qua, cả nước ghi nhận 73.253 trường hợp mắc Covid-19 mới, giảm 10,6% so với tuần trước đó. Số tử vong trong tuần giảm 15,8 % so với tuần trước đó. Tại 23 địa phương thực hiện giãn cách, tình hình dịch đang từng bước được kiểm soát; số ca mắc trong 7 ngày gần đây giảm 10,7% so với 7 ngày.

Trên phạm vi cả nước tình hình dịch vẫn đang được kiểm soát và có nhiều chuyển biến tích cực.

Hà Nội đề xuất thu học phí học trực tuyến bằng 75% mức quy định

Chiều ngày 22/9, tại Kỳ họp thứ hai, HĐND TP Hà Nội khóa XVI đã tiến hành xem xét về việc ban hành Nghị quyết quy định mức thu học phí đối với các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập trên địa bàn TP Hà Nội năm học 2021-2022.

Bên cạnh việc đề xuất giữ nguyên mức học phí trong năm nay, tờ trình của UBND TP Hà Nội cũng đề xuất mức thu học phí học trực tuyến bằng 75% mức quy định (gồm cả cơ sở giáo dục công lập chất lượng cao, cơ sở giáo dục công lập tự đảm bảo chi thường xuyên, cơ sở giáo dục công lập tự đảm bảo chi thường xuyên và chi đầu tư).

Về quy định thời gian thu học phí đối với các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông công lập trong trường hợp xảy ra thiên tai, dịch bệnh và các sự kiện bất khả kháng, Hà Nội đề xuất: Đối với các tháng có thời gian dạy học thực tế (bao gồm cả thời gian tổ chức dạy học trực tuyến hoặc bố trí thời gian học bù tại trường) không đủ cả tháng sẽ xác định thời gian thu học phí theo từng trường hợp.

Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội Trần Thế Cương trình bày tờ trình của UBND thành phố tại kỳ họp chiều 22/9 (Ảnh: Xuân Hải).

