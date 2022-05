Vụ phó hiệu trưởng bị tố sàm sỡ nữ sinh: Thêm 2 nạn nhân tố cáo

Ngày 24/5, gia đình nữ sinh H.T. (SN 2009, học sinh lớp 7) cho biết, đã trình báo đến Công an huyện Bến Cầu (tỉnh Tây Ninh) về hành vi sàm sỡ của ông T. đối với em H.T.

Theo đơn, em H.T. cho biết em bị ông T. gọi vào phòng làm việc riêng, có hành vi khoác 2 tay lên vai em và nói những lời khiếm nhã, gợi ý chuyện sinh lý. Lúc đó, em H.T. đã tìm cách bỏ chạy ra ngoài.

Sự việc này xảy ra từ cuối tháng 3 nhưng em H.T. không dám nói với ai vì sợ thầy. Sau khi em C. (SN 2007, học sinh lớp 9 cùng trường) tố cáo ông T. thì em mới mạnh dạn báo gia đình và đứng đơn tố cáo.

Các nạn nhân và phụ huynh phản ánh vụ việc (Ảnh: HT).

Nạn nhân thứ 2 mới lên tiếng tố cáo ông T. là em A.T. (SN 2007, học sinh lớp 9 cùng trường). Gia đình em A.T. đã gửi đơn tường trình sự việc lên Công đoàn trường nhờ can thiệp.

Câu chuyện của A.T. cũng tương tự, ông T. gọi em lên phòng làm việc riêng rồi có hành vi sàm sỡ em ngay trong phòng. Theo lời A.T., ông T. sàm sỡ em 2 lần. Lần đầu từ năm em học lớp 8 (năm học 2020-2021) và một lần vào năm lớp 9 (năm học 2021-2022).

Theo bản tường trình của A.T., trong năm học 2020-2021, lúc em còn đang học lớp 8 thường xuyên dọn dẹp phòng cho ông T. Thường em A.T. đi cùng nhiều bạn nhưng hôm đó ông T. bảo các bạn khác về trước rồi nói chuyện riêng với A.T., có hành vi ôm cổ, hôn lên má em…

Lần thứ 2 xảy ra vào ngày 27/3, em A.T. có liên quan đến vụ đánh nhau trong trường, nên ông T. nhắn tin hẹn em lên phòng và phải đi một mình. Em A.T. đi cùng 3 bạn lên thì bị ông T. kêu 3 em kia về lớp rồi nói chuyện riêng với em A.T. trong phòng.

A.T. kể lại: "Khi các bạn đã ra ngoài, thầy T. không nói gì mà tiến tới ôm eo em bằng một tay, hôn vào má em, em ngả người ra, thầy ghì chặt em vào người thầy…".

Sau đó, em A.T. cố chống cự nhưng ông T. có hành vi hôn môi, sờ các vùng nhạy cảm của em khiến A.T. hoảng sợ, cố chạy ra ngoài.

Hiện vụ việc vẫn đang được Công an huyện Bến Cầu điều tra. Cơ quan chức năng cũng đã tổ chức thực nghiệm hiện trường vụ việc 2 lần tại phòng làm việc của ông T.

Trước đó, vào ngày 17/5, UBND huyện Bến Cầu đã ban hành quyết định tạm đình chỉ công tác đối với ông T. nhằm phục vụ công tác điều tra, xác minh đơn tố cáo của phụ huynh em C. (SN 2007, học sinh lớp 9 tại trường).

Theo bản tường trình của em C., ngày 10/5, ông T. gọi em vào phòng làm việc riêng. Thời điểm này ông T. đang ngồi trên ghế hỏi: "Thầy hôn trán em được không?" rồi đứng dậy, đi tới và ghì mạnh vào hai tay C., kéo sát C. vào người, một tay giữ chặt em và một tay thực hiện các hành vi sàm sỡ thân thể của C.

Tuy nhiên, trong bản tường trình của mình, ông T. chỉ thừa nhận hành vi gọi em C. vào phòng chứ không sàm sỡ, dâm ô.

Ông T. viết: "Sau khi hỏi chuyện xong thì tôi đứng lên đưa cho em C. công văn 1067/QĐ-UBND, nhưng vì khi đứng lên đi thì không may tôi có vướng vào cái quạt điện để bàn ngay lối đi nên đã đụng phải người em C. Đồng thời, lúc đó tôi có thấy trên mặt của em C. có một nốt ruồi kì lạ cho nên tôi đã lấy tay đụng và nói nốt ruồi của em có vẻ như sẽ rất tốt đó".