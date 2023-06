Sự cố đề thi môn toán: Chấp nhận cả phương án làm nhầm đề!

18h15, chủ trì họp báo thông tin về sự cố đề thi toán lớp 10 in mờ gây hiểu nhầm với nhiều thí sinh, ông Lê Ngọc Hoa, Chánh Văn phòng Sở GD&ĐT Hà Nội cho biết, việc đề thi bị mờ mực in là sự cố hi hữu.

Sau khi chờ hội đồng thi hoàn thành công tác tổ chức kỳ thi lớp 10 THPT, Sở GD&ĐT Hà Nội có phương án xử lý sự cố sao cho đảm bảo quyền lợi của thí sinh.

Rà soát 201 điểm thi xác định mức độ tác động sự cố

18h20, ông Phạm Quốc Toản, Trưởng Phòng Quản lý thi và Kiểm định Chất lượng Sở GD&ĐT thông tin về kỳ thi lớp 10 THPT năm 2023 của Hà Nội.

Theo ông Toản, trong suốt thời gian tổ chức kỳ thi, Sở GD&ĐT không nhận được bất cứ phản ánh nào về đề thi có sai sót.

Sau khi kết thúc kỳ thi, mới có thông tin phản ánh sự cố hi hữu về đề thi do lỗi in.

Sở đã rà soát 201 địa điểm thi, cho thấy thực hiện theo quy chế, quy trình in sao đề thi đúng quy định.

Theo quy chế thi: "Khi nhận đề, thí sinh phải kiểm tra kỹ số trang và chất lượng các trang in. Thí sinh thấy đề thiếu trang hoặc rách, hỏng, nhòe, mờ, phải báo ngay với cán bộ coi thi, chậm nhất năm phút tính từ thời điểm phát đề".

Hà Nội đã hoàn thành kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm nay sau 3 ngày thi liên tục (ảnh: Nam Anh).

18h30, ông Hà Xuân Nhâm, Trưởng Phòng Giáo dục Trung học, Sở GD&ĐT nhấn mạnh, sau khi kết thúc môn toán, Sở mới nhận được thông tin phản hồi về đề thi môn toán bị mờ.

Sở GD&ĐT đã làm việc với Hội đồng ra đề, rà soát, đối chiếu với bản gốc và bản sao, Hội đồng thi Sở GD&ĐT Hà Nội không sai sót nội dung nhưng trong quá trình in sao hơn 100.000 đề thi, một số đề thi bị đứt quãng, không liền mạch ở dấu gạch ngang phân số khiến học sinh hiểu nhầm là dấu (-).

Từ kết quả xác minh trên, Sở GD&ĐT đã có đáp án bổ sung trong trường hợp thí sinh bị làm nhầm có dấu (-) phía trước và giải ra đáp số thì vẫn có điểm như bình thường.

Hướng bổ sung đáp án này nhằm đem lại quyền lợi cho các thí sinh làm bài do hiểu nhầm.

Cũng theo ông Nhâm, câu này có một điểm. "Trong trường hợp thí sinh làm bài theo phương án hiểu nhầm có dấu (-) phía trước, các em vẫn được điểm tối đa", ông Nhâm nói.

Xác minh giám thị giải thích phần in mờ là "dấu trừ"

18h35, tại cuộc họp báo, phóng viên báo Dân trí đề cập việc thí sinh phản ánh sau khi phát hiện ra lỗi đề in mờ, có em đã hỏi giám thị nhưng nhận được câu trả lời "không biết", giám thị khác lại trả lời đó là "dấu (-)". Câu hỏi đặt ra, những giám thị "giải thích đề bài" như vậy có phải chịu trách nhiệm gì không?

Trả lời câu hỏi, ông Phạm Quốc Toản cho hay, giám thị đi coi thi là giáo viên ở tất cả các bộ môn giảng dạy, không phải giáo viên toán nên những người trả lời "không biết" là rất thật lòng.

Về câu hỏi trách nhiệm báo cáo của giám thị với cấp trên khi có thắc mắc của thí sinh, Chánh Văn phòng Sở GD&ĐT cho biết, sẽ xác minh làm rõ giám thị nào để nhắc nhở, xử lý theo đúng quy chế.

"Sự cố này là bài học đắt giá cho chúng tôi, nhất là trong thời điểm sắp thi tốt nghiệp THPT", Chánh Văn phòng Sở GD&ĐT Hà Nội nói.

Về trách nhiệm của Ban in sao đề thi khi để xảy ra sự cố, đại diện Sở GD&ĐT cho biết, đã rà soát toàn bộ về quy trình và rút kinh nghiệm trong tất cả các khâu, kể cả vận chuyển trong các kỳ thi tới.

Phụ huynh đến Sở GD&ĐT Hà Nội đòi hỏi quyền lợi cho học sinh (Ảnh: Hoàng Hồng).

Sáng cùng ngày, khoảng 30 phụ huynh học sinh đã đến Sở GD&ĐT Hà Nội nộp đơn kiến nghị liên quan tới vụ việc đề thi toán vào lớp 10 công lập bị in mờ dẫn đến việc thí sinh làm sai đề (dấu gạch ngang bị đứt ở phân số 2/x-3 khiến thí sinh hiểu thành -(2/x-3).

Ông Ngô Quang Minh, người đứng ra viết đơn kiến nghị và tập hợp phụ huynh cho biết, con ông thi ở phòng thi số 11 điểm thi số 5 Trường THPT Cao Bá Quát.

Sau khoảng 25-30 phút làm bài, khi làm đến ý 1 câu III, các thí sinh trong phòng thi đã thắc mắc với giám thị về dấu gạch ngang bị đứt ở phân số 2/x-3.

Theo lời ông Minh, con ông khẳng định với bố rằng, giám thị phòng thi đã trả lời các thí sinh đó là "dấu trừ".

Một phụ huynh ở phòng thi số 15 cho biết, con của chị cũng hỏi giám thị và được trả lời là "dấu trừ". Điều này cho thấy không chỉ học sinh mà cả giám thị cũng nhầm lẫn trước lỗi in ấn này.

Trước đó, ngày 11/6, nhiều phụ huynh phản ánh trên mạng xã hội về việc đề thi toán của con bị in mờ ở dấu gạch ngang phân số 2/x-3 thuộc ý 1 câu III.

Dấu gạch này bị đứt 1 đoạn nhỏ khiến thí sinh hiểu nhầm có dấu âm trước phân số và đã giải bài theo phương án phân số -(2/x-3).

Phương án xử lý được đưa ra chiều nay, sau khi tổ ra đề được ra khỏi khu vực cách ly khi buổi thi cuối cùng, áp dụng với một số môn chuyên, hoàn thành.