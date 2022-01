Những "thợ săn học bổng" nổi bật trong giới trẻ Việt năm 2021

Phạm Quỳnh Nhi - học bổng Đại học Quốc gia Seoul (Hàn Quốc)

Với lịch sử lâu đời và chất lượng đào tạo hàng đầu, Đại học Quốc gia Seul được đánh giá là 1 trong 3 trường đại học đứng đầu tại xứ sở kim chi hiện nay.

Với khát khao được nhận vào ngôi trường danh giá hàng đầu xứ sở kim chi, nữ sinh Nghệ An cho rằng hồ sơ của mình phải thực sự ấn tượng để có thể vượt qua rất nhiều hồ sơ khác trên khắp thế giới.

Ước mơ du học Hàn Quốc của Phạm Quỳnh Nhi được hình thành từ sự yêu thích với chương trình truyền hình thực tế Running Man của đất nước này. Từ yêu thích một chương trình, Quỳnh Nhi tìm hiểu văn hóa xứ sở kim chi, khát khao khám phá mảnh đất mới.

Bí quyết để giành học bổng của trường đại học lâu đời và danh giá bậc nhất Hàn Quốc của Quỳnh Nhi là tâm niệm "thất bại là mẹ thành công". Không từ bỏ, tự nhìn lại những thiếu sót của bản thân và kiên trì đi về phía trước, Quỳnh Nhi đã thu được trái ngọt sau những nỗ lực vun trồng.

Bùi Thục Anh - học bổng Đại học Northern Kentucky (Mỹ)

Dù là con gái của diễn viên nổi tiếng Trung Anh (bố Sơn của phim Về nhà đi con), song nữ sinh khá tín tiếng trên mạng xã hội.

Ngày 10/7/2021, Bùi Thục Anh chính thức giành được học bổng danh dự của ngành Hóa Sinh, Đại học Northern Kentucky giữa hàng trăm đơn ứng tuyển. Mức học bổng Thục Anh nhận được là 5.500 USD/năm.

Nữ sinh từng là học sinh chuyên Hóa, trường THPT chuyên Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội.

Vũ Nguyễn Mai Linh - học bổng Trường Gettysburg (Mỹ)

Vốn là một học sinh thiên hướng xã hội, Mai Linh gây "sốc" cho thầy cô, người thân khi giành giải thưởng môn Vật Lý, đỗ vào ngành Toán-Tin của ĐH Bách khoa và giành học bổng ngành Toán kinh tế tại Mỹ.

Vũ Nguyễn Mai Linh là cựu học sinh THPT Nguyễn Siêu, Hà Nội. Để chinh phục "giấc mơ Mỹ", cô lựa chọn đề tài "nữ quyền - quyền nữ", khao khát thay đổi định kiến cổ hủ về phái nữ để chinh phục hội đồng tuyển sinh.

Với bảng thành tích "dài cả trang A4" về học tập và cả hoạt động ngoại khóa, cùng ước mơ du học cháy bỏng, Mai Linh đã chinh phục thành công Học bổng 5,3 tỷ của đại học Gettysburg College (Mỹ).

Đinh Khánh Linh - học bổng ĐH Colbyn (Mỹ)

Đinh Khánh Linh là cựu học sinh lớp 12 Anh1, THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam. Với nền tảng là học sinh chuyên Anh, cùng sự hỗ trợ tích cực từ gia đình, nữ sinh đã hai lần đoạt giải nhì môn Tiếng Anh kỳ thi chọn học sinh giỏi thành phố Hà Nội năm lớp 11, 12, đạt 1540/1600 SAT 1, 800/800 SAT Subject Test Level 2, 790/800 Level 1, 720/800 Lịch sử Mỹ, 8.0 IELTS.

Bên cạnh đó, Khánh Linh là Tổng thư ký Hội nghị Mô phỏng Liên Hợp Quốc International Vietnam Model UN (IVMUN), Chủ tịch CLB Hanoi-Amsterdam Model UN Association (HMA), Phó ban tổ chức Ams' Got Talent, Trưởng ban PR dự án Pandorams và Team Captain nhóm nghiên cứu POSS Summer Study và từng cộng tác với một nghiên cứu sinh tiến sĩ của ĐH Harvard để thực hiện nghiên cứu về chỉ tiêu giới.

Từ rất sớm, nữ sinh đã nung nấu ước mơ du học, trải nghiệm sự trưởng thành ở một đất nước khác từ những câu chuyện về cuộc sống du học sinh Nga được bố kể lại.

Nữ sinh đã nhận được học bổng trị giá 7 tỷ đồng cho 4 năm học (tương đương khoảng 95%) tại ĐH Colby - ngôi trường xếp thứ 15 ở Mỹ về giáo dục khai phóng. Cùng với đó, nữ sinh nhận được nhiều cơ hội học tập, nghiên cứu tại Mỹ dành cho sinh viên xuất sắc.

Đào Vũ Triều Hân - học bổng ĐH Stanford (Mỹ)

Đào Vũ Triều Hân sinh ra ở TPHCM nhưng khi 13 tuổi, Hân theo bố qua Mỹ tiếp tục học bậc trung học. Mới đây, Hân đăng ký vào đợt tuyển sinh sớm của ĐH Stanford - ngôi trường nổi tiếng đào tạo ra nhiều nhân tài cho Thung lũng Silicon (Mỹ) và được nhận vào trường với mức học bổng lên tới hơn 300.000 USD (tương đương gần 7 tỷ đồng) cho 4 năm học.

Những điều mới mẻ về lập trình và các ứng dụng của khoa học máy tính khiến Hân cảm thấy hứng thú.

Với niềm đam mê luôn cháy bỏng, Triều Hân đã giành được nhiều giải thưởng và thành tích đáng nể: điểm thi luôn ở mức 3/5-5/5, giải "Student of the year" của lớp Tin học, Science Olympiad Data Science - hạng 5 cấp bang; Science Olympiad Data Science - hạng 3 cấp bang và đề cử "CS Principles Student of the Year".

Bên cạnh đó, Hân hiện đang là Phó Chủ tịch Câu lạc bộ khoa học, Trưởng ban tổ chức của United Under Arts HCMC - một dự án về nghệ thuật của trường, thực tập sinh nghiên cứu về Hệ điều hành thời gian thực tại một trường đại học, là đội trưởng trong các cuộc thi về khoa học hay lập trình máy tính…

Ngô Tự Huy - học bổng tại ASA Folk High School (Thụy Điển)

Ngô Tự Huy là cựu sinh viên Học viện Báo chí và Tuyên truyền, khoa Quảng cáo và Quan hệ công chúng. Huy bắt đầu nhảy vào năm 2012 với cái tên Crazy Monkey, hay nhiều người quen gọi là Huy "khỉ", đến nay cũng được 9 năm.

Dự định du học nhen nhóm trong Ngô Tự Huy từ 4 năm trước, khi được gặp một "bboy" người Thụy Điển gốc Việt tại Hà Nội. Để đăng kí vào trường, nam sinh phải trải qua các vòng thi qua video như nhảy theo tổ hợp nhà trường đưa ra, vòng 2 là thể lực và phỏng vấn. Cùng với đó, anh tổng hợp những hình ảnh biểu diễn nhảy, thi đấu và đặc biệt là hình ảnh về dự án thiện nguyện của mình cùng các đồng đội để chinh phục hội đồng tuyển sinh.

Đối với Huy "khỉ", việc du học không chỉ nhằm mục đích nâng cao trình độ biểu diễn và thi đấu nhảy, mà còn là cơ hội để anh học hỏi mô hình của trường và tìm cách mở trường cao đẳng hip hop tại Việt Nam, lan tỏa tình yêu và kiến thức chuyên sâu về hip hop.

Nguyễn Yến Lan - ĐH Pennsylvania (Mỹ)

Nguyễn Yến Lan (lớp 12 Anh 1, trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam) chinh phục học bổng trị giá 300.000 USD của ĐH Pennsylvania (Mỹ) ngành Khoa học nhận thức từ niềm cảm hứng được truyền lại từ những người thân trong gia đình "3 đời du học".

Yến Lan được bạn bè ví như "con nhà người ta" chuẩn mực vì vừa xinh đẹp, năng động, vừa sở hữu bảng thành tích dài dằng dặc.

Xác định mục tiêu, cô gái sinh năm 2003 tìm hiểu để lựa chọn trường, dựa trên ba tiêu chí mà trước hết là phải có ngành Khoa học nhận thức, sau đó là môi trường học tập và địa điểm. Yến Lan mong muốn học trong môi trường mở, phù hợp với người hướng ngoại thay vì những ngôi trường quá nặng về học thuật.

Sở hữu điểm SAT 1.540/1.600, SAT II Toán 2 đạt 800/800, IELTS 8.0, GPA 9,7/10, từng nhận được học bổng tham gia trại hè dành cho các tài năng trẻ của Đại học Vanderbilt vào năm 2020, là thành viên đội tuyển Robot quốc gia GART6529 dự kỳ thi Robot quốc tế FIRST Robotics Competition tại Australia, có chứng chỉ B1 tiếng Pháp, chứng chỉ Piano từ Trinity College London, ba giải thành phố môn tiếng Anh... Yến Lan đã trúng tuyển 7 trong số 18 trường đã nộp hồ sơ, trong đó có Đại học Pennsylvania danh giá.

Nguyễn Anh Hào - học bổng ĐH Washington (Mỹ)

Nguyễn Anh Hào (sinh năm 1998, quê ở Kiên Giang) là cử nhân khoa học ngành Hóa học tại trường ĐH Texas A&M năm 2020 và hiện đang là nghiên cứu sinh tại trường ĐH Washington (Mỹ).

Anh Hào khao khát được khám phá thế giới bên ngoài và thử thách bản thân trong khoa học, đặc biệt là công nghệ vật liệu nên đã chọn đi du học tại Mỹ.

Trước đó, khi còn học phổ thông, Anh Hào có năng khiếu với môn Văn và được giáo viên bộ môn rèn luyện sâu để tham gia vào các cuộc thi lớn. Anh đoạt Huy chương đồng Olympic 30/4 môn Văn học tại TP. HCM năm 2015 và thi đỗ chuyên ngành Báo chí của trường ĐH Khoa học xã hội và Nhân văn TP.HCM năm 2016.

9x này từng giành nhiều học bổng giá trị như: Học bổng nghiên cứu sinh 70.000 USD/năm cho 5 năm bao gồm học phí và phí sinh hoạt, Du học sinh xuất sắc giành học bổng từ quỹ tài trợ Pierce College năm 2017 và 2018 ( tổng giá trị là 4.000 USD), Học bổng American Honor Scholarship năm 2016, 2017, 2018 (tổng giá trị là 4.000 USD), Học bổng Ringold từ Trường đại học Washington, Seattle năm 2020 (tổng giá trị là 8.000 USD).

Hiện tại, Anh Hào đã có 5 năm học tập và nghiên cứu ở Mỹ để nuôi dưỡng đam mê và hướng đến khát vọng cống hiến cho nền khoa học nước nhà.

Nguyễn Ánh Tuyết - học bổng Đại học Minerva (Mỹ)

Nguyễn Thị Ánh Tuyết là cựu học sinh chuyên Anh, Trường THPT Chuyên Nguyễn Chí Thanh, tỉnh Đắk Nông. Vốn là học sinh chuyên Anh, Ánh Tuyết thường xuyên tham gia các hoạt động xã hội và làm quen với các du học sinh Việt Nam đang theo học tại Đại học New York Abu Dhabi (UAE).

Vừa bước qua tuổi 19, nữ sinh trở thành tác giả trẻ tuổi nhất có bài nghiên cứu khoa học đăng trên tạp chí Religions (thuộc Scopus Q1) và tạp chí Journal of legal, Ethical and Regulatory Issues (thuộc Scopus Q2).

Gia đình Ánh Tuyết là thuần nông, lại sinh sống tại xã vùng sâu vùng xa của huyện Đắk Song nên điều kiện kinh tế khá khó khăn khi có cả 3 người con đi học. Hiểu được hoàn cảnh của gia đình, Ánh Tuyết đặt mục tiêu giành học bổng để đỡ đần bố mẹ.

Sau khi tốt nghiệp THPT, với thành tích đạt được, Ánh Tuyết nhận được học bổng tại Đại học Kinh tế TPHCM. Tuy nhiên, sau khi kết thúc học kỳ 1, Tuyết đã quyết định nghỉ học, sau khi nhận được học bổng toàn phần tại Đại học Minerva (Mỹ).

Ninh Hải Nam - học bổng ĐH Colorado (Mỹ)

Ninh Hải Nam - lớp 12 chuyên Toán 1, Trường THPT chuyên Lam Sơn (Thanh Hóa) là cậu học trò luôn gây ấn tượng với thầy cô và bạn bè trong trường về tính cách khác biệt và tài hùng biện, thuyết trình, cũng như thành tích học tập đáng nể. Vừa qua, Hải Nam đã thêm một lần khiến thầy cô, bạn bè và người thân nể phục khi vừa giành học bổng toàn phần trị giá 6,8 tỷ đồng của Colorado College (Mỹ).

Hải Nam cho biết ước mơ du học của mình được ấp ủ từ khi mới bước vào lớp 10.

Theo chia sẻ của Hải Nam, ngoài việc ôn luyện tiếng Anh, việc hoạt động ngoại khóa đã giúp em năng động và tích lũy được nhiều vốn sống phong phú.

Hơn nữa, đây cũng là sở thích của Hải Nam. Trong quá trình theo đuổi ước mơ, Hải Nam đã thực hiện nhiều dự án ngoại khóa thành công. Trong đó, có dự án trại hè tiếng Anh nhằm tạo ra môi trường giao lưu, giúp các bạn học IELTS theo chiến thuật tốt hơn.

Ngoài ra, mỗi tuần 3 buổi, Hải Nam tham gia dạy Toán và tiếng Anh miễn phí cho các em nhỏ mồ côi tại làng trẻ SOS Thanh Hóa.

Nỗ lực của Nam cuối cùng đã được đền đáp khi em xuất sắc đạt được kết quả 1.500/1.600 SAT, SAT 2 môn Toán đạt 800/800. Điều đặc biệt, ngoài bài kiểm tra đọc hiểu, Hải Nam đã thuyết phục Hội đồng chấm thi Colorado College bằng bài luận xuất sắc về "tiềm năng phát triển ngành nông nghiệp ở Việt Nam" và hai bài luận phụ.

