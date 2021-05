Ước mơ về "Cao đẳng hip hop" của cựu nam sinh trường Báo

Dân trí Ngô Tự Huy dành thời gian dạy nhảy và biểu diễn cho trẻ em nghèo khắp Đông Nam Á. Vũ công trẻ tuổi đã giành học bổng tại ASA Folk High School (Thụy Điển) nhờ video giới thiệu về dự án ý nghĩa này.

Ngô Tự Huy là cựu sinh viên Học viện Báo chí và Tuyên truyền, khoa Quảng cáo và Quan hệ công chúng. Huy bắt đầu nhảy vào năm 2012 với cái tên Crazy Monkey, hay nhiều người quen gọi là Huy "khỉ", đến nay cũng được 9 năm.

Chàng trai trẻ đến với nghệ thuật nhảy múa chỉ với hành trang lớn nhất là đam mê. Huy nói rằng anh tâm đắc với câu nói "Dance what you love, love what you dance". Qua mỗi giải đấu, buổi biểu diễn, Huy tiếp thu những đánh giá kỹ thuật biểu diễn, sự nỗ lực để mỗi ngày nhảy đẹp hơn, giỏi hơn chính mình của ngày hôm trước.

Ngô Tự Huy giành học bổng toàn phần tại trường Asa Folk High School tại Thụy Điển, với khóa đào tạo nghệ thuật dành cho các nghệ sĩ nhảy, múa.

Dự định du học nhen nhóm trong Ngô Tự Huy từ 4 năm trước, khi được gặp một bboy người Thụy Điển gốc Việt tại Hà Nội.

"Lúc đó anh có nói về ngôi trường ASA Folk High School anh đang học, và mình đã hoàn toàn bị thu hút vào câu chuyện đó, mong muốn được đi du học cũng dần lớn lên. Trong quá trình từ đó đến nay, mình đã tìm hiểu rất nhiều về trường qua bạn bè, người thân.

Để đăng kí vào trường, mình trải qua các vòng thi qua video như nhảy theo tổ hợp nhà trường đưa ra, vòng 2 là thể lực và phỏng vấn. Mình đã tổng hợp những hình ảnh mình nhảy, thi đấu và đặc biệt là hình ảnh về dự án thiện nguyện mình tham gia cùng các anh trong nhóm vào video này. Cuối cùng, năm ngoái mình cũng được nhà trường nhận và cấp học bổng toàn phần", Huy cho biết.

Đến nay, Huy đã có 9 năm theo đuổi nghệ thuật nhảy hiphop, và giành nhiều thành tích cá nhân cũng như cùng với nhóm nhảy của mình. Trong giới dancer, Huy được biết đến với cái tên "Crazy Monkey".

Dự án mà Huy nhắc đến là Spark Circus. Ban đầu, đây là một dự án từ thiện trực thuộc Liên Hợp Quốc (UN), sau đó tách ra thành một tổ chức phi chính phủ (NGO) nhằm đi được nhiều nơi hơn trên thế giới.

Hình thức của Spark Circus là tổ chức các buổi biểu diễn nhằm gây quỹ cho các trường học khó khăn, thiếu thốn những nhu cầu cơ bản nhất cho cuộc sống và học tập như: đồ ăn, nước sạch để uống, dụng cụ học tập, thuốc men.

Địa điểm của dự án trong nhiều năm gần đây đó là Maesot, một tỉnh nằm giáp ranh giữa Thái Lan và Myanmar. Đối tượng dự án hướng tới là những trường học của trẻ em Myanmar tị nạn từ các xung đột biên giới.

Trong video phỏng vấn, giới thiệu bản thân với hội đồng nhà trường, Huy đã đưa những thông tin về dự án thiện nguyện mang tên Spark Circus, với hình thức tổ chức các buổi biểu diễn nhằm gây quỹ cho các trường học khó khăn khắp Đông Nam Á.

"Trong dự án Spark Circus, mình là dancer của gánh xiếc, trong đó có cả các chú hề, diễn viên nhào lộn, lắc vòng ... cho các bạn trẻ xem. Có một câu chuyện mình vẫn nhớ mãi đó là vào một buổi diễn buổi tối trong năm thứ 2, tại một làng ở trên vùng cao. Cuối show, khi tất cả mọi người đều vui vẻ nhảy múa với nhau, bỗng nhiên có mấy bạn nhỏ bật khóc.

Mình giật mình hỏi vì sao, thì em trả lời là: "You Crazy Monkey, I remember you, last year you promised to come back... And you're back!" (Anh "Khỉ", em nhớ anh, năm ngoái anh đã hứa sẽ quay lại và anh đã quay lại! - PV).

Ở trên vùng cao này rất khó khăn, thiếu thốn từ đồ ăn thức uống, thuốc men hay đến cả nước sạch nên các giáo viên dạy tình nguyện thường không trụ nổi quá một năm. Trước khi đi họ đều để lại một lời hứa sẽ quay lại đây vào một ngày không xa nhưng thường là không quay trở lại, và việc chúng mình quay lại đây có ý nghĩa rất lớn đối với các bạn", Huy xúc động kể lại.

Đó là chương trình mà Huy tham gia cùng những người bạn của mình và các nghệ sĩ biểu diễn xiếc đến từ nhiều quốc gia. Địa điểm của dự án trong nhiều năm gần đây đó là Maesot, một tỉnh nằm giáp ranh giữa Thái Lan và Myanmar.

Sau một thời gian tham gia thiện nguyện, Huy không còn nghĩ nhiều về công việc quen thuộc nữa mà có thêm thời gian chiêm nghiệm và trải nghiệm về những điều thật sự có ý nghĩa trong cuộc sống.

"Những việc chúng mình học được sau những chuyến đi này rất nhiều, cả về kỹ năng sống lẫn nhận thức của bản thân về cuộc đời.

Mình nhận thấy hip hop hay bất cứ một loại hình nghệ thuật nào đều chỉ là công cụ để truyền tải ý nghĩa của các nghệ sĩ muốn gửi gắm trong đó, chỉ cần có tình yêu thương thì chắc chắn nó sẽ kết nối được tất cả mọi người lại với nhau, yêu thương nhau nhiều hơn và cùng chia sẻ được những khó khăn cho dù chúng ta không chung dân tộc, màu da hay cùng dòng máu.

Từ đó, khẩu hiệu Peace - Love - Unity - Having Fun của hip hop sẽ trở nên đúng nhất và tạo ra một sức ảnh hưởng đầy mạnh mẽ trong xã hội hiện nay", Huy cho biết.

Việc tham gia dự án đã giúp Tự Huy có thời gian chiêm nghiệm và trải nghiệm về những điều thật sự có ý nghĩa trong cuộc sống.

Đối với Huy "khỉ", việc du học không chỉ nhằm mục đích nâng cao trình độ biểu diễn và thi đấu nhảy, mà còn là cơ hội để anh học hỏi mô hình của trường và tìm cách mở trường Cao đẳng hip hop tại Việt Nam, lan tỏa tình yêu và kiến thức chuyên sâu về hip hop.

"Với quan điểm cho rằng người yêu hip hop phóng khoáng mà gây khó chịu, phản cảm với người khác thì mình thực sự không đồng ý, bởi từ trước đến giờ hip hop vẫn vậy. Những nghệ sĩ hip hop chỉ đang làm tốt công việc của họ, sống theo cách mình mong muốn, không ảnh hưởng đến ai, không vi phạm pháp luật là đủ rồi, sao phải chiều lòng số đông ?

Dancer cho rằng nghệ thuật là công cụ để truyền tải ý nghĩa của các nghệ sĩ muốn gửi gắm trong đó, rằng chỉ cần có tình yêu thương thì mọi người sẽ được kết nối lại với nhau, cùng chia sẻ được những khó khăn và có sức ảnh hưởng mạnh mẽ.

Những trường hợp xảy ra gần đây xoay quanh vấn đề của các rapper, mình chỉ thấy một bộ phận giới trẻ và truyền thông quá tàn nhẫn và cổ hủ. Người đáng thương nhất là những nghệ sĩ trẻ có cá tính riêng trong thị trường âm nhạc nước nhà.

Mình mơ ước về một ngôi trường đào tạo hip hop, các học viên sẽ được dạy về các bài học cuộc sống, về văn hóa, lịch sử hình thành hip hop chứ không phải chỉ là một thú vui tuổi trẻ nữa. Lúc đó đông đảo mọi người sẽ nhìn nhận môn nghệ thuật này với ánh nhìn cởi mở và bao dung hơn, mình sẽ vui lắm", Huy chia sẻ.

Với những trải nghiệm cá nhân của mình, Tự Huy ấp ủ ước mơ mở một ngôi trường cao đẳng hip hop tại Việt Nam, lan tỏa tình yêu và kiến thức chuyên sâu về nền văn hóa hip hop đến đông đảo mọi người.

Trong thời điểm dịch bệnh này thì các kế hoạch tổ chức chương trình, sự kiện, sản xuất MV của nhóm nhảy mà Huy tham gia cũng bị hoãn lại. dancer trẻ tuổi không giấu mong muốn tình hình có thể dịu hơn xuống, để các bạn trẻ có thể được tiếp tục làm việc phát triển và cống hiến cho cộng đồng hip hop.

Dự kiến, Huy sẽ lên đường du học vào tháng 8/2021 tới đây, và nhanh chóng khởi động lại những dự án còn dang dở cùng nhóm nhảy của mình.

Dancer trẻ tuổi dự kiến lên đường du học vào tháng 8 tới đây, và nhanh chóng khởi động lại những dự án còn dang dở do dịch bệnh Covid-19 cùng nhóm nhảy của mình.

Hồng Minh

Ảnh: NVCC