Miền Bắc nắng ráo trước khi mưa dông trở lại cuối tuần

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết từ đêm 9/5 đến sáng sớm 10/5, miền Bắc tiếp diễn mưa rào và dông rải rác nhưng lượng giảm nhiều so với những ngày qua, chỉ dao động 10-30mm. Một số nơi ở vùng núi và trung du vẫn có nguy cơ mưa lớn trên 50mm.

Ngày 10/5, nền nhiệt tăng nhẹ lên trên 30 độ C ở nhiều tỉnh, thành phố Bắc Bộ. Thời tiết trở lại trạng thái oi nóng sau nhiều ngày mát mẻ, nhưng không quá khó chịu.

Đáng lưu ý từ đêm 11/5, mưa dông có thể quay trở lại miền Bắc. Thời tiết chủ đạo trong một tuần tới tại khu vực này là nhiều mây, âm u, nắng xuất hiện gián đoạn.

Sau ngày 15/5, nắng nóng mới có thể xảy ra trên diện rộng tại Bắc Bộ và Trung Bộ.

Miền Bắc duy trì nắng ráo trong ngày 10-11/5, trước khi mưa dông trở lại vào cuối tuần (Ảnh: Toàn Vũ).

Dự báo thời tiết ngày 10/5 tại các vùng trên cả nước:

- Hà Nội: Đêm và sáng sớm mưa rào kèm dông rải rác, trưa chiều giảm mây, trời nắng. Nhiệt độ thấp nhất 24-26 độ C, cao nhất 30-32 độ C.

- Phía Tây Bắc Bộ: Đêm và sáng sớm mưa rào kèm dông rải rác, cục bộ mưa to và dông. Trưa chiều giảm mây trời nắng. Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ C; cao nhất 30-33 độ C.

- Phía Đông Bắc Bộ: Đêm và sáng sớm mưa rào kèm dông rải rác, cục bộ mưa to. Trưa chiều giảm mây trời nắng. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C; cao nhất 29-32 độ C.

- Từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế: Phía bắc nhiều mây, đêm và sáng sớm mưa rào kèm dông rải rác, cục bộ mưa to, trưa chiều giảm mây trời nắng. Phía nam chiều tối mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C; cao nhất 30-33 độ C.

- Từ Đà Nẵng đến Bình Thuận: Đêm mưa dông vài nơi, ngày nắng, có nơi nắng nóng. Nhiệt độ thấp nhất 26-29 độ C; cao nhất 32-35 độ C.

- Tây Nguyên: Đêm mưa rào kèm dông vài nơi, ngày nắng, có nơi nắng nóng. Nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ C; cao nhất 31-34 độ C.

- Nam Bộ: Đêm mưa rào kèm dông vài nơi, ngày nắng, có nơi nắng nóng. Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ C; cao nhất 33-36 độ C, riêng miền Đông có nơi trên 37 độ C.