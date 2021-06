Nghệ An: Bố trí phòng thi dự phòng tại tất cả điểm thi tuyển sinh lớp 10

Dân trí Các biện pháp đảm bảo an toàn cho thí sinh tại kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT tại Nghệ An được chuẩn bị kỹ lưỡng. 69 hội đồng thi đều bố trí phòng thi dự phòng cho trường hợp F1, F2...

Năm học 2021-2022, Trường Dân tộc nội trú trung học phổ thông (DTNT THPT) số 2 tỉnh Nghệ An có 221 chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10. Tuy nhiên, cuộc đua vào ngôi trường này được dự báo rất khó khăn cho các thí sinh là con em đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Nghệ An khi có tới 513 hồ sơ đăng ký.

Các điểm thi tuyển sinh lớp 10 tại Nghệ An phun khử khuẩn đảm bảo công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Đây cũng là một năm khó khăn trong công tác chuẩn bị kỳ thi này của Trường DTNT THPT số 2 bởi cơ sở vật chất của trường đã từng được trưng dụng làm khu cách ly tập trung. Bởi vậy, song song với công tác chuẩn bị cơ sở vật chất, công tác phòng dịch Covid-19 được đặc biệt quan tâm.

69 điểm thi bố trí phòng thi dự phòng cho các trường hợp F1, F2, F3.

"Dự kiến trong những ngày diễn ra kỳ thi tuyển sinh lớp 10, nhà trường sẽ đón khoảng 1.000 thí sinh và phụ huynh. Đặc thù thí sinh dự thi là người dân tộc thiểu số ở vùng sâu, vùng xa, đặc biệt khó khăn, nên nhà trường tạo điều kiện cho cả phụ huynh, học sinh được ở trong ký túc xá.

Đến thời điểm này, trường phối hợp với Trung đoàn 654 (Quân khu IV) tiến hành phun khử khuẩn toàn bộ khu vực dự kiến làm phòng thi và khu vực ký túc xá. Trong quá trình tiếp nhận thí sinh và người nhà thí sinh vào trường đều được đo thân nhiệt, khử khuẩn và thực hiện khai báo y tế theo quy định", thầy Lô Thanh Bình - Phó Hiệu trưởng Trường DTNT THPT số 2 Nghệ An thông tin.

Các phòng thi đều được khử khuẩn, vệ sinh sạch sẽ trước khi đón thí sinh dự thi. Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm học 2021-2022 tại Nghệ An có hơn 36.000 thí sinh dự thi.

Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2021-2022 tại Nghệ An sẽ diễn ra trong 2 ngày 3-4/6. Tham dự kỳ thi này có hơn 36.000 thí sinh, tại 69 hội đồng thi.

Đến thời điểm này, công tác chuẩn bị thi tại các điểm thi đã cơ bản hoàn tất. Tại các điểm thi đều bố trí camera an ninh để đảm bảo an toàn tuyệt đối trong quá trình diễn ra kỳ thi.

Bên cạnh công tác chuẩn bị thi, việc đảm bảo các yếu tố phòng, chống dịch Covid-19 được ngành giáo dục đặc biệt quan tâm trong bối cảnh dịch diễn biến phức tạp.

Theo yêu cầu của Ban chỉ đạo thi, công tác phòng, chống dịch Covid-19, đảm bảo an toàn cho các thí sinh được các trường đặc biệt quan tâm. Các điểm thi đều được phun khử khuẩn, chuẩn bị nước sát khuẩn, khẩu trang y tế cho thí sinh và phụ huynh. Thí sinh đều phải thực hiện khai báo y tế khi đến làm thủ tục dự thi và đo thân nhiệt trước mỗi buổi thi.

Ông Nguyễn Trọng Hoàn - Chánh Văn phòng Sở GD&ĐT Nghệ An cho biết: "Do bối cảnh đặc biệt của kỳ thi năm nay nên tất cả 69 điểm thi trên địa bàn tỉnh Nghệ An đều chuẩn bị phòng thi dự phòng cho thí sinh thuộc diện F1, F2, F3. Kỳ thi diễn ra trong thời điểm nắng nóng gay gắt nên Sở cũng yêu cầu các hội đồng thi chuẩn bị quạt mát, nước uống đảm bảo an toàn, vệ sinh cho các thí sinh".

Tại Trường DTNT THPT số 2 tỉnh Nghệ An dự kiến đón hơn 1.000 thí sinh và người nhà vào ở ký túc xá trong thời gian thi. Công tác khử khuẩn toàn bộ khuôn viên trường học, khu ký túc đã được hoàn thành trong ngày 31/5.

Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 THPT năm nay các thí sinh dự thi 3 môn Toán, Văn học và Ngoại ngữ. Trong đó Toán và Văn thi theo hình thức tự luận, nhân hệ số 2. Riêng môn Ngoại ngữ thi theo hình thức trắc nghiệm, hệ số 1.

Hoàng Lam