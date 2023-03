Yến "tiểu tam" sắm hàng hiệu 500 triệu đồng: "Đây là khoản đầu tư của tôi"

Ngô Mai Phương (SN 1997, quê ở Hải Phòng) là một nữ MC "quen mặt" với nhiều chương trình như Bữa trưa vui vẻ, Ngày xưa chill phết… Trước đây, cô từng giành vị trí Á khôi 1 cuộc thi Hoa khôi sinh viên Việt Nam.

Nữ MC sở hữu vẻ ngoài xinh đẹp như "nàng thơ" cùng lối dẫn dắt vui vẻ, hoạt bát. Thời điểm vừa qua, cô nhận được nhiều sự quan tâm từ khán giả khi thủ vai Yến "tiểu tam" trong bộ phim truyền hình Đừng làm mẹ cáu. Tuy đất diễn không nhiều nhưng Ngô Mai Phương đã thể hiện được sự nham hiểm của "người thứ ba" với ý định "chen chân" phá vỡ gia đình người yêu cũ, đồng thời "mồi chài" anh mua bất động sản.

Tạo hình nhân vật Yến của Ngô Mai Phương trong phim "Đừng làm mẹ cáu" (Ảnh: VTV).

Trong một video đăng tải trên nền tảng TikTok mới đây, MC 9X đã "khoe" một lần mua sắm đồ hiệu hết 500 triệu đồng của mình. Video hiện nhận được hơn 100.000 lượt thích và gần 3 triệu lượt xem. Năm vừa qua, theo chia sẻ của cô, tất cả mọi công việc, từ hoạt động nghệ thuật đến kinh doanh, đầu tư đều suôn sẻ.

Cô tiết lộ: "Yến trên phim thì gia đình phá sản, còn đi lùa gà bán đất nữa. Nhưng tôi ở ngoài thì làm gì có gì để phá sản. Nếu ai theo dõi thì cũng biết tôi xuất thân không phải gia đình khá giả gì, nhưng tôi được cái là cố gắng các bác ạ, kiên trì và cũng dai như đỉa với tất cả các công việc.

Năm vừa rồi trộm vía tất cả các công việc của tôi đều tốt, từ nghệ thuật, kinh doanh cho đến đầu tư đều khá ổn. Cả năm vừa rồi chỉ vùi đầu vào công việc cũng chưa mua sắm gì cho bản thân, nên ngày hôm nay tôi sẽ mua sắm những gì tôi yêu thích nhất".

Ngô Mai Phương cũng thừa nhận quan điểm mua hàng hiệu của mình là không cần "sắm" đồ mới tinh. Cô thường lựa chọn mua những món like new hoặc second hand. Thi thoảng, cô mới chi tiền mua đồ mới.

Cô chia sẻ với PV Dân trí: "Việc bỏ 500 triệu đồng mua đồ hiệu thực chất là một khoản đầu tư "quay vòng" của tôi. Tôi thường mua những sản phẩm này, sử dụng và bán lại. Giá trị của đồ hiệu tăng theo từng năm luôn, vì thế, có khi bán ra, mình được lời hơn.

Lần này, chi số tiền 500 triệu đồng để mua sắm là do tôi đã bán một loạt sản phẩm khác không dùng đến nữa. Tôi không phải cắt một khoản chi tiêu thường ngày để chi tiêu mua đồ hiệu".

MC Ngô Mai Phương chi tiền "khủng" cho một lần mua sắm (Ảnh chụp màn hình).

Đồng thời, nữ MC không ngại giấu giếm về hoàn cảnh gia đình. Bố cô là thương binh 1/4, vẫn nhận lương trợ cấp hàng tháng từ nhà nước còn mẹ cô hiện tại, sức khỏe đã khá lên và làm được công việc nhẹ nhàng.

"Trong 4 năm học Đại học, tôi muốn tranh thủ đi làm, kiếm tiền để bố mẹ đỡ vất vả, chứ thực tế, bố mẹ tôi vẫn có khả năng tài chính nuôi tôi ăn học. Gia đình tôi không đến mức khó khăn quá. Hiện tại, sức khỏe của bố mẹ ngày càng tốt lên", Ngô Mai Phương nói thêm.