Vũ Thảo My sau 10 năm: "Lột xác" nóng bỏng, chưa yêu ai quá 1 năm

Đi hát từ 15 tuổi, từng nghĩ tiêu cực vì sự nghiệp chưa nổi bật

Vũ Thảo My (SN 1997, ở Nam Định) được khán giả biết đến sau khi đoạt Quán quân Giọng hát Việt 2013 dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Đàm Vĩnh Hưng. Khi đó, cô mới học xong lớp 10.

Chia sẻ với phóng viên Dân trí, Vũ Thảo My cho biết sau khi cuộc thi kết thúc, cô trở lại trường học để học hết cấp 3. Thời điểm đó, nữ ca sĩ chủ yếu dành thời gian cho việc học, thỉnh thoảng nhận show đi hát. Giọng ca sinh năm 1997 tiết lộ cô không học đại học mà dành thời gian trau dồi âm nhạc.

Ca sĩ nói thêm: "Lúc đó tôi phải tự hỏi bản thân rằng mình phù hợp cái gì nhất. Tôi biết mình muốn theo đuổi con đường âm nhạc nhưng lại chưa biết mình phải làm gì. Sau này, khi xác định được đam mê của bản thân, tôi tự học và trau dồi thêm từ những nhạc sĩ, đồng nghiệp làm việc cùng".

Vũ Thảo My đăng quang "Giọng hát Việt" 2013 (Ảnh: Chụp màn hình).

Vũ Thảo My sau 10 năm theo đuổi con đường ca hát (Ảnh: Facebook nhân vật).

Nhìn lại chặng đường 10 năm sự nghiệp của mình, Vũ Thảo My thừa nhận bản thân chông chênh, gặp nhiều bấp bênh và kém nổi bật.

Ca sĩ bộc bạch: "Ngày trước tôi suy nghĩ khá tiêu cực. Tôi thường tự đặt câu hỏi mình đi thi, đi hát từ năm 15 tuổi nhưng vẫn chưa có thành công như những người khác là do mình có vấn đề hay sao?

Nhưng khi lớn lên, tôi không dành thời gian và năng lượng để suy nghĩ về điều ấy quá nhiều. Thay vào đó, tôi đầu tư cho bản thân trở nên tốt hơn như đi học sáng tác".

Sau nhiều năm hoạt động lặng lẽ, Vũ Thảo My gây bất ngờ xuất hiện trong chương trình Ca sĩ mặt nạ với hình tượng Cáo Tiểu Thư, đồng thời tái xuất với sản phẩm âm nhạc Silence.

Chia sẻ về lý do trở lại vào thời điểm này, Vũ Thảo My cho biết: "Sau Covid-19, tôi có thời gian sống khép kín nên luôn cảm thấy sợ sệt và hối thúc bản thân phải làm nhiều hơn.

Tôi đã 25 tuổi, nếu không làm nhiều thứ hơn thì sau này mình sẽ hối hận vì đã lơ là với tuổi trẻ của mình. Đến tuổi này, mình nghiêm túc hơn, xác định được chính xác những gì mình cần làm và theo đuổi con đường nghệ thuật một cách nghiêm túc.

Thời gian vừa qua, tôi cũng tập luyện và sáng tác rất nhiều. Tôi sẽ không để những sáng tác đó lãng phí được".

Vũ Thảo My tại chương trình "Ca sĩ mặt nạ" mùa 2 (Ảnh: Facebook nhân vật).

Với lần trở lại này, Vũ Thảo My cho biết bản thân vẫn có những hoài nghi và lo lắng. Tuy nhiên, ca sĩ 9X không để cảm xúc tiêu cực ảnh hưởng nhiều đến cuộc sống và định hướng sắp tới của bản thân.

Vũ Thảo My cho biết cô thấy thích nghe nhạc Âu Mỹ và thích những nghệ sĩ trình diễn máu lửa trên sân khấu. Cô nói: "Khoảng 6 năm trở lại đây tôi không nghe ballad nữa mà thích sự vui vẻ, tích cực hơn trong âm nhạc. Từ đó, tôi bắt đầu thay đổi tổng thể ngoại hình để phù hợp với dòng nhạc này.

Tôi rất hâm mộ âm nhạc của Ariana Grande, Beyoncé, Rihanna... Họ đều là những nữ nghệ sĩ giỏi, vừa có thể sáng tác vừa có thể trình diễn và hát live rất tốt. Đó là những hình tượng mà tôi muốn hướng đến.

Với tôi, nghệ sĩ phải là người toàn diện, không chỉ trên sân khấu cầm mic hát mà còn phải sáng tác, tư duy âm nhạc, trình diễn tốt".

Vũ Thảo My sở hữu phong cách gợi cảm (Ảnh: Facebook nhân vật).

Thừa nhận can thiệp "dao kéo", mối tình dài nhất là gần... 1 năm

Không những thay đổi trong âm nhạc, Vũ Thảo My còn có sự "lột xác" về ngoại hình gây chú ý. Trước nghi vấn can thiệp "dao kéo" để cải thiện nhan sắc, ca sĩ phản hồi với phóng viên Dân trí: "Tôi chưa bao giờ phủ nhận việc có phẫu thuật thẩm mỹ, nhưng tôi không khuyến khích mọi người hãy làm giống mình.

Tôi chỉ muốn nói là nếu mọi người muốn bản thân đẹp hơn thì hãy làm điều đó. Hãy làm tất cả những gì tạo cho mình cảm giác tự tin hơn mỗi ngày, miễn là đừng lạm dụng nó là được. Nếu mọi người muốn sửa cái gì đó để khiến mình đẹp hơn thì mọi người cứ làm".

Ở tuổi 25 năm, Vũ Thảo My tiết lộ cô từng trải qua nhiều mối tình. Theo ca sĩ 9X, cô thường đưa những trải nghiệm tình yêu vào âm nhạc, đa số các bài hát của cô đều nói về tình yêu.

Vũ Thảo My sở hữu phong cách thời trang đa dạng (Ảnh: Facebook nhân vật).

Vũ Thảo My tiết lộ: "Những mối quan hệ cũ đổ vỡ đa số là do khoảng cách địa lý, tuổi tác, khác nhau về tư tưởng hoặc do tôi khó tính chẳng hạn. Bạn trai cũ của tôi có người ngoại quốc và cả người Việt, mối tình kéo dài lâu nhất của tôi là gần 1 năm.

Tôi nghĩ điều quan trọng nhất là những trải nghiệm cùng nhau. Ai chia tay cũng có những khoảng thời gian chơi vơi và tôi cũng vậy. Nhưng những lúc đấy tôi lại mang cảm xúc vào âm nhạc. Đôi khi chia tay người yêu cũ tôi có thể viết ra gần chục bài (cười)".

Theo Vũ Thảo My, cô có mối quan hệ thân thiết với nhiều nghệ sĩ trong showbiz như ca sĩ Phương Ly, Quang Trung, Thiều Bảo Trang, Thiều Bảo Trâm, nhạc sĩ Phương Uyên - Thanh Hà...

"Họ cho tôi rất nhiều động lực. Mỗi lần tôi buồn, mọi người lại động viên và cho tôi nguồn năng lượng rất lớn. Tôi thấy mình thấy rất may mắn khi xung quanh có những người bạn luôn ủng hộ mình", ca sĩ nói thêm.

Vũ Thảo My có mối quan hệ thân thiết với Phương Ly (Ảnh: Facebook nhân vật)

Khi được hỏi về mối quan hệ với huấn luyện viên Đàm Vĩnh Hưng sau 10 năm, Vũ Thảo My cho biết thầy trò thỉnh thoảng vẫn gặp nhau ở một số sự kiện. Đối với ca sĩ 9X, Mr Đàm là người thầy tận tâm, đáng kính trong lòng cô suốt bao năm qua.

"Lý do tôi và thầy Hưng không xuất hiện cùng nhau nhiều là do định hướng của 2 người không giống nhau nhưng tôi vẫn luôn dành sự tôn trọng và yêu mến nhất định với thầy", Vũ Thảo My nói thêm.

Thanh Phong