Sau vụ cháy chung cư mini: Đàm Vĩnh Hưng, Phương Mỹ Chi lùi lịch, hủy diễn

Theo thông tin từ cơ quan chức năng, sau vụ cháy đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại chung cư mini ở Hà Nội, có 56 người tử vong và 37 người bị thương. Những người may mắn sống sót không chỉ trắng tay mà còn chịu nhiều tổn thương, mất mát nặng nề.

Ngay sau đó, UBND thành phố Hà Nội đã yêu cầu tạm dừng tổ chức các hoạt động, sự kiện văn hóa, thể thao, vui chơi giải trí do thành phố, các đơn vị trực thuộc tổ chức từ ngày 14 đến hết ngày 17/9.

Theo đó, hàng loạt các đơn vị tổ chức sự kiện đã thông báo tạm hoãn chương trình dự kiến diễn ra cuối tuần này. Nhiều nghệ sĩ Việt đã chia sẻ nỗi đau buồn, mất mát của các gia đình nạn nhân và quyết định hoãn show diễn, lùi lịch ra mắt sản phẩm mới.

Ca sĩ Tuấn Hưng

Tuấn Hưng sẽ rời các sự kiện, lịch trình để chia sẻ nỗi đau với những người dân gặp nạn trong vụ cháy chung cư mini ở Hà Nội (Ảnh: Facebook nhân vật).

Trên trang cá nhân, ca sĩ Tuấn Hưng đã gửi lời chia buồn, thương tiếc đến các nạn nhân trong vụ hỏa hoạn vừa qua. Anh nhấn mạnh gia đình và bạn bè thân thiết của mình sẽ tới hiện trường vụ cháy và có kế hoạch cụ thể hỗ trợ, chia sẻ.

Ngoài ra, giọng ca Tìm lại bầu trời cũng cho biết, ngay trong thời điểm hiện tại anh sẽ dời các sự kiện, lịch trình ca hát cá nhân để tập trung hỗ trợ nhiều hơn cho các nạn nhân trong vụ hỏa hoạn tại Hà Nội.

Đàm Vĩnh Hưng

Đàm Vĩnh Hưng và ê-kíp sản xuất cũng công bố việc dời lịch phát parody (Ảnh: Facebook nhân vật).

Ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng cũng chia sẻ về những mất mát to lớn này với những nạn nhân kém may mắn. Anh cũng công bố việc dời lịch sự kiện Quy Nhơn mênh mang niềm nhớ sang thời điểm khác để bày tỏ lòng thương tiếc sâu sắc tới các nạn nhân trong thảm kịch.

Phương Mỹ Chi

Phương Mỹ Chi rời ngày ra mắt album mới sang tối 18/9 (Ảnh: Facebook nhân vật).

Ca sĩ Phương Mỹ Chi cũng quyết định rời ngày ra mắt album mới sang tối 18/9, thay vì ra mắt vào tối 14/9. Đây là cách cô bày tỏ sự đồng cảm và chia buồn sâu sắc với gia đình các nạn nhân.

Phương Mỹ Chi chia sẻ: "Trước thông tin đau buồn về vụ cháy chung cư mini tại Hà Nội, tôi vô cùng đau buồn và đồng cảm sâu sắc với nỗi đau của đất nước, của Hà Nội và các gia đình đã mất đi người thân trong thảm họa này. Thật sự là mất mát quá to lớn, không gì bù đắp được".

Orange

Ca sĩ Orange (Ảnh: Facebook nhân vật).

Sau thời gian nghỉ ngơi, Orange gây bất ngờ khi công bố quay trở lại với single Có đau thì đau một mình. Ca khúc này nằm trong album đầu tay mà cô dự định ra mắt trong năm nay.

Trên trang cá nhân, Orange chia sẻ ngắn gọn: "Để chia sẻ với các nạn nhân vụ cháy chung cư mini, MV Có đau thì đau một mình sẽ lùi thời gian ra mắt vào thứ 2, 18/9". Động thái này của giọng ca Người lạ ơi nhận được sự hưởng ứng tích cực của công chúng.

Liveshow Như đã dấu yêu

Liveshow có Bằng Kiều Hồng Nhung, Lệ Quyên mang tên "Như đã dấu yêu" được rời sang ngày 21/10 (Ảnh: Facebook nhân vật).

Theo lịch, liveshow có Bằng Kiều Hồng Nhung, Lệ Quyên mang tên Như đã dấu yêu dự kiến được diễn ra vào 20h ngày 16/9 tại Cung Văn hóa Việt Xô, nhưng mới đây, chương trình đã có thông báo tạm hoãn và chuyển sang ngày 21/10.

Ban Tổ chức của sự kiện này thông báo: "Chúng tôi rất mong quý khách hàng cảm thông cho sự việc ngoài ý muốn, bất khả kháng và cùng chia sẻ nỗi đau buồn, mất mát của các gia đình trong sự việc hỏa hoạn đặc biệt nghiêm trọng tại số nhà 37, ngách 29/70 phố Khương Hạ, phường Thanh Xuân, Hà Nội.

Chúng tôi sẽ liên lạc trực tiếp quý khách hàng để quý khách nhận được thông tin chi tiết và có cách thức xử lý thỏa đáng, tiện lợi nhất với những khán giả đã mua vé".

Bảo tồn di sản Thăng Long - Hà Nội

Fanpage của Hoàng Thành Thăng Long thông báo tạm dừng các chương trình (Ảnh: Hoàng Thành Thăng Long).

Trung tâm Bảo tồn di sản Thăng Long - Hà Nội cũng thông báo tạm dừng các hoạt động vui chơi bằng thông báo: "Nhằm chia sẻ và tưởng niệm nỗi đau buồn, mất mát của các gia đình trong vụ cháy đặc biệt nghiêm trọng vừa qua, Trung tâm Bảo tồn di sản Thăng Long - Hà Nội tạm hoãn các chương trình giáo dục di sản, tour đêm giải mã Hoàng thành Thăng Long, hoạt động Trung thu từ nay đến hết ngày 17/9/2023".

Theo kế hoạch, Hội chợ Hanoi Great Souvenir 2023 được tổ chức tại Hồ Văn (Văn Miếu - Quốc Tử Giám) do Sở Công Thương Hà Nội chủ trì từ ngày 14-17/9 với hàng trăm gian hàng và khu trưng bày sản phẩm thủ công mỹ nghệ, đồ gỗ, mây tre đan, gốm sứ, thủy tinh, dệt may, sợi, thêu ren, nông sản…

Tuy nhiên, Ban Tổ chức hội chợ thông báo hủy buổi lễ khai mạc được tổ chức vào 14/9 để phù hợp với điều kiện thực tế. Các hoạt động khác của hội chợ diễn ra bình thường theo kế hoạch.

Ngoài ra, ban tổ chức của nhiều sự kiện giải trí cũng thông báo hủy hoặc lùi ngày diễn ra một số sự kiện như: Hủy họp báo ra mắt phim mới mang tên Không ngại cưới, chỉ cần 1 lý do của VFC (VTV); Hủy họp báo công bố top 18 Miss Universe Việt Nam; Dời ngày chiếu tập 6 chương trình The New Mentor; và Tạm hoãn sự kiện ra mắt sách Công nữ Anio của nhà sách Kim Đồng...