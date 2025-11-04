Vụ nữ người mẫu tử vong bí ẩn trong bồn tắm: Hé lộ những giờ cuối đời

Ngày 22/10, nữ người mẫu Tạ Hữu Tâm được phát hiện tử vong trong bồn tắm tại một khách sạn ở Kuala Lumpur (Malaysia) khi đang tham gia quay phim. Theo Sohu, vụ việc xảy ra từ ngày 22/10 nhưng đến sáng 3/11, cơ quan điều tra mới chính thức công bố thông tin.

Báo cáo pháp y ban đầu cho thấy không phát hiện vết thương bên ngoài, nguyên nhân tạm thời được xác định là ngừng tim đột ngột.

Vụ tử vong của Tạ Hữu Tâm (trái) và nghi phạm Namewee đang thu hút truyền thông (Ảnh: Sina).

Nam ca sĩ Namewee (42 tuổi) có mặt tại hiện trường và bị cảnh sát bắt giữ để phục vụ điều tra. Trong phòng khách sạn, lực lượng chức năng thu giữ 9 viên thuốc nghi là chất cấm.

Namewee bị tạm giam 2 ngày và truy tố vào ngày 24/10 với cáo buộc tàng trữ và sử dụng chất cấm, trước khi được cho tại ngoại.

Hé lộ hình ảnh cuối đời của Tạ Hữu Tâm

Ngày 3/11, ông Trí Vũ - nhân vật có tầm ảnh hưởng trong giới KOL tại Trung Quốc - công bố video phỏng vấn cuối cùng của Tạ Hữu Tâm.

Trong video, người mẫu xấu số xuất hiện rạng rỡ, diện trang phục gợi cảm, chia sẻ về hành trình từ nữ y tá trở thành người mẫu nổi tiếng. Quản lý của cô tiết lộ, Tạ Hữu Tâm dự định trở về Đài Loan đoàn tụ cùng gia đình vào tháng 11, nhưng kế hoạch dang dở.

Theo ông Trí Vũ, hôm xảy ra sự việc, Tạ Hữu Tâm và Namewee gặp nhau để bàn về một dự án quay MV ca nhạc. Sau khi trò chuyện, người mẫu nói muốn đi tắm và ở trong phòng tắm khoảng 30 phút. Không thấy cô trả lời, Namewee đập cửa rồi phá khóa vào trong, phát hiện cô bất tỉnh trong bồn tắm.

Hình ảnh cuối đời của Tạ Hữu Tâm trong buổi trò chuyện với người hâm mộ và đồng nghiệp (Ảnh: Weibo).

Nam ca sĩ khai đã hô hấp nhân tạo cho Tạ Hữu Tâm và gọi cấp cứu, nhưng xe cứu thương tới sau gần 1 giờ. Khi đó, nữ người mẫu đã không qua khỏi. Namewee cho rằng Tạ Hữu Tâm tử vong do không được cấp cứu kịp thời.

Namewee sau đó đã lên tiếng giải thích về việc rời khỏi hiện trường khi cảnh sát có mặt. Nam ca sĩ nói rằng anh “hoảng loạn vì sợ bị nghi oan”. Anh cũng phủ nhận việc mang chất cấm vào phòng khách sạn.

Tuy nhiên, cảnh sát cho biết lời khai của Namewee thiếu tin cậy. Dữ liệu camera an ninh giám sát tại khách sạn cho thấy cả hai đã ở cùng khách sạn suốt một ngày trước khi vụ việc xảy ra.

Kết quả xét nghiệm máu cũng xác nhận Namewee dương tính với 4 loại ma túy. Cảnh sát Malaysia đã truy tố nam nghệ sĩ 42 tuổi theo Đạo luật Kiểm soát Ma túy, với các tội danh tàng trữ và sử dụng chất cấm.

Theo luật của Malaysia, với tội tàng trữ, Namewee có thể phải đối mặt mức án 2-5 năm tù giam và 3-9 roi. Với tội sử dụng ma túy, nam nghệ sĩ có thể bị phạt tiền 5.000 ringgit (khoảng 32 triệu đồng), tù tối đa 2 năm và quản chế 3 năm.

Gia đình nạn nhân chưa được đưa thi thể về nước

Ngày 4/11, cơ quan điều tra cho biết họ đang chờ kết quả khám nghiệm tử thi chuyên sâu để xác định chính xác nguyên nhân cái chết. Nam ca sĩ Namewee hiện bị liệt vào diện nghi phạm cần giám sát đặc biệt.

Nam ca sĩ Namewee đang bị liệt vào diện nghi phạm cần giám sát đặc biệt (Ảnh: Sina).

Phía gia đình Tạ Hữu Tâm đã nộp đơn xin đưa thi thể cô về Đài Loan để giám định độc lập, nhưng cảnh sát Malaysia từ chối do vụ án vẫn trong quá trình điều tra. Việc vận chuyển thi thể ra khỏi Malaysia lúc này có thể ảnh hưởng đến bằng chứng pháp y.

Tạ Hữu Tâm (31 tuổi) từng là y tá trước khi trở thành người mẫu kiêm sáng tạo nội dung. Cô nổi tiếng với phong cách gợi cảm, thường xuyên đăng tải video về cuộc sống cá nhân.

Nhờ hình ảnh trẻ trung và tích cực, cô được truyền thông Đài Loan mệnh danh là “nữ thần điều dưỡng”, sở hữu hơn 530.000 người theo dõi trên Instagram.

Trong khi đó, Namewee (tên thật Wee Meng Chee, SN 1983) là ca sĩ, rapper và đạo diễn người Malaysia gốc Hoa. Anh nhiều lần gây tranh cãi vì ca khúc có nội dung nhạy cảm và từng bị bắt giữ do vi phạm pháp luật nước sở tại.