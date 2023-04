Vợ tài tử "Sở Kiều truyện" nhận của hồi môn hàng nghìn tỷ đồng

Theo trang 163, của hồi môn mà Hà Siêu Liên nhận được từ gia tộc khi đi lấy chồng lên tới 500 triệu HDK (1.400 tỷ đồng). Cách đây một năm, chị của cô - Hà Siêu Vân được mẹ - bà Trần Uyển Trân tặng món quà lên tới 400 triệu HKD (hơn 1.196 tỷ đồng) vào ngày cưới.

Đậu Kiêu và Hà Siêu Liên chính thức trở thành vợ chồng trong hôn lễ đậm chất cổ tích tại Bali, Indonesia, ngày 18/4 (Ảnh: Sina).

Trước đó, năm 2020, truyền thông Hong Kong từng dự đoán, nếu tài tử Đậu Kiêu kết hôn với Hà Siêu Liên, hai người sẽ nhận được phần quà tặng 500 triệu HKD (1.400 tỷ đồng) và một phần thưởng 500 triệu HKD khác khi sinh con.

Hà Siêu Liên, sinh năm 1991, là con gái của vua sòng bạc Hà Hồng Sân và người vợ thứ ba - Trần Uyển Trân. Cô được coi là ái nữ đẹp nhất trong gia đình cố tỷ phú họ Hà. Trùm sòng bài Hà Hồng Sân để lại khối tài sản hơn 1,6 tỷ USD khi mất. Ông có 4 người vợ và 17 người con. Trong đó, người vợ cả và một con gái của ông đã qua đời.

Hà Siêu Liên tốt nghiệp ngành kinh tế tại Anh, sau đó về nước và trở thành gương mặt đại diện, mẫu ảnh cho nhiều nhãn hàng. Ngoài ra, cô cũng theo đuổi công việc kinh doanh. Theo Idolnetworth, khối tài sản ròng của Hà Siêu Liên hiện lên tới 1,5 triệu USD.

Đậu Kiêu, sinh năm 1988, là gương mặt nổi tiếng trong giới giải trí. Anh góp mặt trong nhiều tác phẩm như Chuyện tình cây táo gai, Quan hệ nguy hiểm, Tân bộ bộ kinh tâm, Sở Kiều truyện... Ngoài đóng phim, anh còn tham gia kinh doanh.

Đậu Kiêu và Hà Siêu Liên chính thức công khai mối quan hệ từ năm 2019, nhận được sự ủng hộ của hai bên gia đình. Hôn lễ của Hà Siêu Liên và Đậu Kiêu được xem là một trong những sự kiện thu hút nhất làng giải trí Hoa ngữ trong năm 2023.

Nụ hôn ngọt ngào của Đậu Kiêu và Hà Siêu Liên trong hôn lễ như mơ (Ảnh: Sina).

Không gian tiệc cưới như cổ tích được chính chú rể Đậu Kiêu chỉ đạo thực hiện để mang lại cho cô dâu Hà Siêu Liên (Ảnh: Sina).

Được biết, do yêu cầu an ninh của cô dâu và chú rể, truyền thông không thể tiếp cận khách sạn Six Senses Uluwatu - nơi diễn ra đám cưới tại Bali, Indonesia để tác nghiệp. Mọi hình ảnh trong hôn lễ trọng đại này đều được cô dâu và chú rể chủ động chia sẻ.

Hôn lễ của Đậu Kiêu và Hà Siêu Liên có sự tham gia của hơn 100 khách mời. Trái với thông tin mà truyền thông Hong Kong đăng tải trước đó, mẹ, chị gái và em trai của cô dâu đã có mặt tại đám cưới. Hai bên gia đình cô dâu và chú rể đã có những hình ảnh chụp chung rất thân thiết.

Do tỷ phú Hà Hồng Sân (bố cô dâu) đã qua đời nên Hà Siêu Liên được chú dắt tay vào lễ đường. Cô dâu diện váy cưới được thêu tay của nhãn hiệu Vera Wang trị giá hơn 1 triệu HKD (gần 3 tỷ đồng) và sử dụng những bộ trang sức đắt đỏ giá trị lên tới hơn 10 triệu HKD (gần 30 tỷ đồng). Cô dâu Hà Siêu Liên được khen ngợi xinh đẹp như một nàng công chúa.

Cô dâu Hà Siêu Liên diện váy cưới thiết kế riêng của nhãn hiệu Vera Wang trị giá hơn 1 triệu HKD (gần 3 tỷ đồng) (Ảnh: Sina).

Chú rể Đậu Kiêu diện vest trắng thanh lịch. Anh trao nhẫn cho Hà Siêu Liên và hai người hôn nhau say đắm trong tiếng reo hò của khách mời. Nhẫn cưới của tiểu thư nhà họ Hà được đính kim cương hồng. Gia đình, bạn bè và đồng nghiệp không ngớt lời chúc phúc dành cho tân lang, tân nương.

Nơi cử hành và tổ chức tiệc tối là một nhà kính. Bên trên treo đèn pha lê, bao phủ bởi cây xanh và hoa tươi để tạo bầu không khí sang trọng, lãng mạn. Ngoài ra, Đậu Kiêu còn bố trí làm một cây cầu giữa hồ bơi, với hoa sen được thả kín hồ. Hà Siêu Liên và Đậu Kiêu đã nắm tay đi qua cây cầu này với hy vọng cùng nhau trải qua mọi giai đoạn cuộc đời, cùng nhau hướng đến tương lai hạnh phúc.

Những khách mời tham dự hôn lễ của Hà Siêu Liên và Đậu Kiêu đều nhận được hộp quà tặng gồm nước hoa, mỹ phẩm và bánh kẹo cao cấp trị giá 730 USD. Khách mời của lễ cưới đều là nghệ sĩ nổi tiếng và doanh nhân giàu có. Toàn bộ chi phí đi lại và ăn ở của khách mời đều do cô dâu và chú rể trả.

Theo HK01, chi phí cho hôn lễ "trong mơ, đáng nhớ" của Hà Siêu Liên và Đậu Kiêu lên tới 50 triệu HKD (152 tỷ đồng). Chính chú rể Đậu Kiêu là người chỉ đạo thiết kế khung cảnh tổ chức hôn lễ mang đậm tính cổ tích.

Cô dâu được chú dắt tay vào lễ đường và trao cho chú rể Đậu Kiêu (Ảnh: Sina).

Gia đình hai bên chụp ảnh kỷ niệm (Ảnh: Sina).