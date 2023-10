Vợ góa của "ông trùm Playboy" xuống phố với tay vợt kém 14 tuổi

Đã 6 năm trôi qua kể từ khi người sáng lập ra tờ tạp chí Playboy - ông Hugh Hefner - qua đời ở tuổi 91. Giờ đây, người vợ thứ 3 của ông Hugh - cô Crystal Hefner (37 tuổi) - đã chính thức có biến chuyển trong đời sống tình cảm.

Trong một cuộc phỏng vấn gần đây, cô Crystal nói: "Tôi gặp phải một số vấn đề trong chuyện hẹn hò. Tôi muốn sống đúng với tuổi của mình. Nhưng điều tồi tệ là mọi người luôn giới thiệu cho tôi những người đàn ông rất lớn tuổi, như thể họ nghĩ tôi hẳn muốn người chồng thứ 2 của tôi cũng tựa như ông Hugh vậy. Tôi thấy điều ấy thật kinh khủng".

Đã 6 năm trôi qua kể từ khi người sáng lập ra tờ tạp chí Playboy - ông Hugh Hefner - qua đời ở tuổi 91 (Ảnh: Daily Mail).

Hiện tại, Crystal mong muốn có thể gây dựng sự nghiệp riêng và thực sự lãng quên những gì thuộc về quá khứ. Cô mong muốn mình sẽ sớm kết hôn và sinh con. Crystal đã trữ đông trứng, cô muốn gặp được một người đàn ông có độ tuổi phù hợp với mình. Cô mong mình sẽ có một cuộc hôn nhân khác hẳn những gì cô từng trải qua bên người chồng đầu hơn mình 60 tuổi.

Mới đây nhất, Crystal gây bất ngờ khi cô xuống phố cùng tay vợt người Mỹ Alexander Kotzen (23 tuổi). Đây là lần đầu tiên Crystal công khai sánh đôi bên một nam giới kể từ khi người chồng đầu của cô qua đời. Động thái này ngay lập tức thu hút sự chú ý.

Khi Crystal xuất hiện trên đường phố New York cùng với Alexander, cô có cách ăn vận, trang điểm và làm tóc nhẹ nhàng, trẻ trung. Hiện tại, Crystal tích cực quảng bá cho cuốn tự truyện Only Say Good Things. Trong cuốn tự truyện, cô chia sẻ nhiều điều chưa từng tiết lộ về cuộc hôn nhân gây tranh cãi với ông Hugh Hefner - người chồng hơn cô 60 tuổi.

Về cuộc hôn nhân đã qua, cô Crystal tâm sự: "Mọi người thường nói về tôi như thể tôi là một kẻ đào mỏ, rằng chỉ có như vậy thì tôi mới chấp nhận lấy một người hơn mình nhiều tuổi như thế. Tôi luôn bị phán xét rất nhiều. Nhưng mỗi người có một câu chuyện riêng".

Mới đây nhất, Crystal gây bất ngờ khi cô xuống phố cùng tay vợt người Mỹ Alexander Kotzen (Ảnh: Daily Mail).

Crystal tin rằng nếu cô lớn lên trong một gia đình hạnh phúc, cô sẽ không lựa chọn ở bên một người bạn đời hơn mình tới 60 tuổi. Cô cho biết bản thân luôn thấy buồn mỗi khi nhìn lại những hình ảnh của mình thuở mới gắn bó bên ông Hugh. Crystal cảm thấy "thương xót cho chính mình".

Khi bước vào hôn nhân với ông Hugh, Crystal đã phải ký một thỏa thuận hôn nhân rất không có lợi cho cô. Dù di chúc của ông Hugh không được công bố chính thức nhưng từ lâu, các tờ tin tức của Mỹ đã đề cập rằng khối tài sản của ông chỉ được chia cho 4 người con ruột mà ông có từ 2 cuộc hôn nhân trước.

Ngoài ra, ông dành một phần tài sản để quyên tặng cho các tổ chức giáo dục và quỹ từ thiện. Không có khối tài sản đáng kể nào được dành riêng cho Crystal. Nhiều người cho rằng Crystal đã quá thiệt thòi trong mối quan hệ kéo dài 10 năm với ông Hugh.

Dù vậy, Crystal không cảm thấy hối tiếc về những gì đã qua. Cô biết rằng những quyết định mình từng đưa ra là có lý do. Khi lựa chọn ở bên ông Hugh, cô còn quá trẻ và đang có những vấn đề của riêng mình.

Hiện Crystal mong muốn cô sẽ sớm kết hôn và sinh con (Ảnh: Daily Mail).

Crystal tâm sự: "Cha tôi sớm qua đời khi tôi 12 tuổi, mẹ tôi đã phải sống rất khó khăn, chật vật. Những trải nghiệm mà tôi đã đi qua khiến tôi cảm thấy từ nhỏ rằng mình không thực sự thuộc về một nơi nào cả. Cuộc sống của tôi luôn phụ thuộc vào lòng tốt của những người họ hàng, tôi luôn phải tìm cách dẹp bỏ cái tôi, khiến mình thật dễ chịu, để có thể phù hợp với những người đón nhận tôi".

Ở tuổi 21, cô gặp ông Hugh trong một bữa tiệc do ông tổ chức tại biệt thự riêng. Đối với cô, ông Hugh quá giàu có, cô liền bị choáng ngợp. Crystal được mời lưu lại trong biệt thự của ông Hugh, trong khi cô vốn thấy mình "chẳng có nơi nào để đi, chẳng có nơi nào chào đón".

Rất nhanh sau đó, Crystal chuyển vào sống hẳn trong biệt thự của ông Hugh. Tại đây, cô phải học cách "chiến đấu" với những người đẹp khác để xác lập vị thế của mình. Sau cùng, Crystal là người nhận được lời cầu hôn từ ông Hugh.

Dù là cô gái "chiến thắng" và trở thành vợ chính thức của ông Hugh Hefner, nhưng Crystal cho biết cô luôn có những nỗi niềm của riêng mình: "Tôi đã luôn tự hỏi rằng liệu ông ấy có chút tình cảm chân thành nào dành cho tôi không. Sau cùng, tôi luôn phải tự tìm cách hàn gắn nội tâm của mình và cố tin rằng ông ấy có yêu tôi".

Crystal bên ông Hugh nhiều năm về trước (Ảnh: Daily Mail).

Khi lựa chọn ở bên ông Hugh, Crystal không động tới tấm bằng cử nhân tâm lý học của mình: "Tôi từng nghĩ rằng bản thân tôi vốn đã có quá nhiều vấn đề rồi, tôi không thể giúp những người cũng đang gặp vấn đề được".

Giờ đây, Crystal nghĩ khác, cô quay trở lại việc học, nỗ lực học lên cao và bắt đầu sử dụng những kiến thức tâm lý học của mình để thực hiện một số hoạt động kinh doanh. Hiện tại, cô cung cấp một số dịch vụ phục vụ cho hoạt động du lịch của đối tượng khách hàng là những người thuộc giới siêu giàu.

Hiện tại, Crystal thường xuyên đi công tác, cô đã đi tới gần 40 quốc gia trên thế giới kể từ khi ông Hugh qua đời. Crystal chia sẻ: "Công việc khiến tôi cảm thấy mình thực sự là một con người có giá trị. Trước đây, khi còn ở bên ông Hugh, tôi chỉ biết đến một nhiệm vụ là làm sao để ông ấy trông thật ấn tượng khi xuất hiện trước người khác".

Đến thăm nơi ở của vợ góa "ông trùm Playboy" (Video: Us Weekly).

Dù trải nghiệm của Crystal khi ở bên ông Hugh không có nhiều điều vui vẻ, tích cực, nhưng cô khẳng định rằng khi ông qua đời, cô vẫn bị suy sụp trong một thời gian ngắn. Crystal ở trong nhà nửa tháng mới có đủ can đảm để bước ra bên ngoài và bắt đầu cuộc sống mới như một người độc thân, sau khi người chồng đầu tiên của cô qua đời.

Nhớ lại sự suy sụp của mình khi ông Hugh Hefner qua đời, Crystal nói: "Ông Hugh đã 81 tuổi khi tôi gặp ông ấy lần đầu. Trong mắt tôi, ông ấy đã luôn là một người rất lớn tuổi, đến mức tôi có cảm giác như ông ấy... bất tử. Thế rồi ông ấy qua đời. Tôi cảm thấy ngơ ngác trước cuộc sống từ giờ sẽ chỉ còn một mình mình, tôi bỗng trở thành người độc thân, được tự do hoạch định đời mình".