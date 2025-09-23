Son Ye Jin tiết lộ thời điểm nhận ra Hyun Bin là người phải lấy làm chồng

Son Ye Jin và Hyun Bin là cặp vợ chồng nổi tiếng của làng giải trí xứ Hàn. Cặp đôi công khai mối quan hệ tình cảm vào năm 2021, một năm sau khi bộ phim truyền hình Hạ cánh nơi anh mà họ cùng hợp tác gây sốt trên toàn thế giới.

Một năm sau đó, họ tổ chức đám cưới hoành tráng và ấm cúng bên người thân, bạn bè tại Seoul (Hàn Quốc). Cũng trong năm 2022, cặp đôi hạnh phúc đón cậu con trai đầu lòng chào đời.

Son Ye Jin và Hyun Bim làm đám cưới vào năm 2022 (Ảnh: Newsen).

Chuyện tình của Son Ye Jin và Hyun Bin được khán giả ngưỡng mộ và ngợi ca là ngôn tình giữa đời thường. Bất chấp sự tò mò của công chúng, vợ chồng Son Ye Jin ít khi nói đến bạn đời trong các buổi phỏng vấn.

Gần đây, nữ diễn viên xứ Hàn đã phá bỏ nguyên tắc của riêng mình khi nhắc đến ông xã Hyun Bin và con trai trong cuộc trò chuyện với chương trình YouTube Fairy Jae Hyung. Nữ diễn viên Son Ye Jin thừa nhận, mối quan hệ giữa cô và Hyun Bin bắt đầu từ quan hệ đồng nghiệp đến tình yêu.

Tình yêu với Hyun Bin xuất phát từ tình đồng nghiệp

Nữ diễn viên nói: “Nhờ bộ phim Hạ cánh nơi anh mà tôi có thêm rất nhiều người hâm mộ quốc tế. Đó là lúc tôi cảm nhận rõ rệt sự nổi tiếng toàn cầu của bộ phim. Và tất nhiên, Hạ cánh nơi anh còn đặc biệt hơn nữa vì đó là nơi tôi đã gặp được bạn đời của mình”.

Son Ye Jin thừa nhận, "Hạ cánh nơi anh" là bộ phim đưa cô và Hyun Bin đến với nhau (Ảnh: Newsen).

MC của chương trình Jae Hyung tò mò hỏi: “Vậy khoảnh khắc nào khiến chị rung động trước Hyun Bin vậy? Có phải là cảnh nhảy dù không?”. Cô bật cười và nói: “Diễn viên chúng tôi phân định rất rõ ràng giữa công việc và đời tư. Trong phim, tôi không hề nghĩ Ri Jeong Hyeok (nhân vật của Hyun Bin) ngầu. Đơn giản là nhân vật đó rất tuyệt”.

Nữ diễn viên kể thêm rằng, càng làm việc chung, cô và Hyun Bin càng thân thiết. Cô tâm sự: “Chúng tôi bằng tuổi, ra mắt cùng thời điểm, và cả hai đều là con út trong gia đình. Bố mẹ chúng tôi cũng bằng tuổi nhau. Cả hai đều bắt đầu với vai chính ngay từ khi mới vào nghề nên có rất nhiều điều chúng tôi có thể đồng cảm. Ở bên cạnh anh ấy cũng rất thoải mái”.

Được biết, trước khi làm việc chung trong Hạ cánh nơi anh, Son Ye Jin và Hyun Bin từng hợp tác trong dự án Cuộc đàm phán sinh tử (The Negotiation) vào năm 2018.

Son Ye Jin và Hyun Bin đã có 1 cậu con trai chung (Ảnh: Sina).

Nói về bộ phim Cuộc đàm phá sinh tử, Son Ye Jin kể: “Trong Cuộc đàm phán sinh tử, chúng tôi không có nhiều cơ hội tiếp xúc vì quay ở 2 tầng khác nhau. Thời gian quay cũng rất ngắn. Mãi đến khi cùng đi quảng bá phim, chúng tôi mới có dịp trò chuyện. Khi đó, tôi cảm nhận được anh ấy là một người tốt bụng và tôi cũng thích điều đó”.

Khi được hỏi chính xác về thời điểm nhận ra Hyun Bin là người đàn ông của đời mình, chị đẹp nổi tiếng xứ Hàn cười và thổ lộ: “Chắc là khoảng tập thứ 3 của Hạ cánh nơi anh. Tình cảm giữa chúng tôi được bồi đắp và lớn dần lên”.

Son Ye Jin thổ lộ: “Bộ phim đã có một kết thúc có hậu, và cuộc đời tôi cũng có một kết thúc có hậu nhờ tác phẩm này. Tôi thực sự biết ơn vì vẫn còn rất nhiều người yêu mến và ủng hộ chúng tôi cho đến tận bây giờ”.

Năm 2024, khi tham gia một chương trình truyền hình thực tế của Hàn Quốc, Son Ye Jin thừa nhận, Hyun Bin là mối tình đầu của cô. Nữ diễn viên cho biết, cô và chồng có đam mê chung là bộ môn golf.

Son Ye jin thừa nhận, làm mẹ là cảm giác tuyệt vời và thiêng liêng (Ảnh: Sina).

Hạnh phúc thiêng liêng là được làm mẹ

Một điều mà mối quan hệ với Hyun Bin mang lại cho cô chính là niềm hạnh phúc được làm mẹ. Son Ye Jin cho hay, cô mang thai và sinh nở ở tuổi 40. Hành trình này khiến cô thay đổi rất nhiều về suy nghĩ cũng như giá trị cuộc sống.

Nữ diễn viên hạnh phúc khi nhắc đến tình mẫu tử: “Trước đây, tôi không phải người quá yêu trẻ con. Khi nghe các bà mẹ nói: “Sinh con là việc tuyệt vời nhất trên đời”, tôi chỉ nghĩ “ra là vậy”. Nhưng tôi không ngờ mình sẽ cảm nhận như thế. Con trai là điều không gì có thể thay thế. Tình yêu đó là vô điều kiện”.

Son Ye Jin cũng thú nhận, cô giống như mọi bà mẹ khác trên thế giới, khi có con thì chồng luôn đứng vị trí thứ 2.

Cô kể: “Mọi thứ bây giờ giữa vợ chồng tôi đều xoay quanh con. Hồi mới cưới, tôi tìm đủ mọi công thức nấu ăn để làm cho chồng, món nào cũng thử. Nhưng giờ thì khác, có lần tôi làm thịt chiên cho con, phần còn lại đưa cho chồng, anh ấy thốt lên: “Thì ra đây là lần đầu mình được ăn món này à?””.

Son Ye Jin trở lại với điện ảnh trong năm 2025 với dự án "No Other Choice" (Ảnh: Chosun).

Son Ye Jin và Hyun Bin đều thống nhất không công khai diện mạo của con trên truyền thông để cậu bé có một cuộc sống thật bình thường.

Tuy nhiên, trong cuộc trò chuyện gần đây, cô đã hé lộ ảnh con trai cho MC của chương trình. Khi xem được ảnh của cậu bé, MC Jae Hyung đã thốt lên: “Tôi không phải là người cuồng trẻ em nhưng bé thực sự quá đáng yêu”.

Son Ye Jin cũng chia sẻ: “Thông thường mọi người hay nói “Mong con giống bố” hay “Mong giống mẹ”. Nhưng vợ chồng tôi, ai cũng chỉ mong con giống mình”.

Trở lại với điện ảnh sau 3 năm nghỉ ngơi

Sau khi làm đám cưới với Hyun Bin vào năm 2022 và sinh con trai đầu lòng, nữ diễn viên đã tạm gác lại công việc để tập trung cho gia đình.

Sau gần 3 năm nghỉ ngơi, đầu năm nay, cô thông báo trở lại màn ảnh rộng với dự án No Other Choice của đạo diễn Park Chan Wook. Phim sẽ ra mắt khán giả Hàn Quốc vào tháng 9 này.

Son Ye Jin và bạn diễn Lee Byung Heon trong "No Other Choice" (Ảnh: News).

Bộ phim với dàn diễn viên chất lượng đã nhận được nhiều lời khen ngợi từ giới chuyên môn khi ra mắt tại LHP Venice 2025 (Italy) vào tháng 8 vừa rồi. Bộ phim cũng được giới thiệu tại LHP Busan (Hàn Quốc) vào tháng 9 này.

Son Ye Jin là nữ diễn viên hạng A của làng giải trí xứ Hàn với những vai diễn nổi tiếng như: Chị đẹp mua cơm ngon cho tôi, Em đến cùng cơn mưa, Hạ cánh nơi anh, Cuộc đàm phán sinh tử…

Ngoài việc là một ngôi sao tài năng và nổi tiếng, Son Ye Jin còn là một biểu tượng về sắc đẹp của làng giải trí xứ kim chi. Cô luôn có mặt trong danh sách những "tượng đài nhan sắc của làng giải trí Hàn Quốc" hơn 20 năm qua.