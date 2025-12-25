Ca sĩ Nguyên Vũ nói gì khi tác giả "Say một đời vì em" tuyên bố khởi kiện?

Ca khúc Say một đời vì em đang được khán giả yêu thích và chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội. Cùng với việc tác phẩm được lan toả cũng kéo theo những nghi vấn, tranh cãi xoay quanh bản quyền của ca khúc.

Ca sĩ Nguyên Vũ (Ảnh: Facebook nhân vật).

Mới đây, tác giả Hương My Bông xác nhận, cô đã chính thức nhận được Giấy xác nhận quyền tác giả do Cục Bản quyền tác giả (Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch) cấp cho ca khúc Say một đời vì em.

Liên quan đến việc tranh chấp bản quyền, Hương My Bông cho biết, cô đã ủy quyền cho luật sư hoàn thiện hồ sơ khởi kiện ca sĩ Nguyên Vũ cùng ông Thi Hoàng - người tự nhận là luật sư của nam ca sĩ.

Theo nữ tác giả, mọi đúng - sai, vi phạm đến đâu, cô mong được pháp luật làm rõ.

Trước thông tin mình sẽ bị khởi kiện, chia sẻ với phóng viên Dân trí, ca sĩ Nguyên Vũ cho biết, cho đến chiều 24/12, anh chưa nhận được văn bản, giấy tờ pháp lý nào liên quan đến vụ việc.

"Vì chưa có gì trong tay nên tôi không thể trả lời ngay được. Nếu có các thông tin tiếp theo, tôi sẽ trả lời báo chí bằng văn bản", nam ca sĩ nói.

Hương My Bông chia sẻ thêm rằng, cô không muốn biến câu chuyện thành đề tài ồn ào trên mạng xã hội. Sau khi làm việc với Trung tâm Bảo vệ quyền tác giả Âm nhạc Việt Nam (VCPMC), cô đã ủy quyền toàn bộ cho đơn vị này xử lý các vấn đề liên quan đến tranh chấp.

Nữ tác giả cho biết cô không quen biết, chưa từng gặp và không có bất kỳ mối liên hệ cá nhân nào với các bên liên quan ngoài phạm vi công việc. Toàn bộ quá trình ký kết, quản lý quyền tác giả, cô chỉ làm việc duy nhất với VCPMC.

Liên quan đến vụ việc, Hương My Bông cho biết cô sẽ chia sẻ một lần duy nhất, công khai và rõ ràng trong buổi livestream vào tối 28/12 tới.

Trước đó, ca khúc Say một đời vì em là bản nhạc "làm mưa làm gió" trên các nền tảng mạng xã hội gần đây, trong đó đoạn điệp khúc của bài hát được sử dụng trong hàng loạt video ngắn trên TikTok và được nhiều ca sĩ cover, trong đó có Hà Nhi.

Sự phổ biến nhanh chóng cũng kéo theo tranh luận, nhiều người cho rằng Say một đời vì em là sáng tác của AI (trí tuệ nhân tạo).

Thực tế, chủ nhân của bài hát là Hương My Bông (tên thật Nguyễn Thị Hương Bông sống tại Hà Nội), Ken Quách phối khí và sản xuất bản âm nhạc.

Theo đó, Ken Quách cũng đã ký chuyển nhượng toàn bộ quyền tác giả bản phối cho Hương My Bông ngày 11/9 và xác nhận bằng email lẫn biên bản rằng mình không phải đồng tác giả.

Mới đây, ca sĩ Nguyên Vũ gây bất ngờ khi xác nhận đã mua lại bản quyền ca khúc này. Thay vì chỉ cover, nam ca sĩ còn đầu tư thực hiện MV, phát hành như một sản phẩm âm nhạc cá nhân.

Theo chia sẻ của anh, đây là một dự án đặc biệt, không chỉ đánh dấu bước ngoặt trong sự nghiệp âm nhạc mà còn gửi gắm thông điệp về tình yêu, nghệ thuật và sự khác biệt giữa con người với công nghệ.

Tác giả Hương My Bông (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Tuy nhiên, trao đổi với phóng viên Dân trí, Hương My Bông khẳng định, thông tin ca sĩ Nguyên Vũ mua độc quyền ca khúc là chưa chính xác. Theo nữ tác giả, thỏa thuận giữa hai bên chỉ cho phép nam ca sĩ phát hành duy nhất một MV trong thời hạn một năm.

Đến thời điểm hiện tại, cô chưa nhận được bất kỳ khoản thanh toán nào liên quan đến việc sử dụng ca khúc. Nếu tiếp tục khai thác thương mại hoặc biểu diễn, ca sĩ bắt buộc phải xin phép bằng văn bản theo đúng quy định pháp luật.