Nghệ sĩ Quang Minh tuổi 66: Có con 1 tuổi, bình yên bên bạn gái kém 37 tuổi

Thời gian qua, cuộc sống của nghệ sĩ Quang Minh và bạn gái Tăng Khánh Chi nhận được sự quan tâm từ công chúng. Kể từ khi công khai mối quan hệ tình cảm và có con chung, cả hai thoải mái hơn trong việc chia sẻ những khoảnh khắc đời thường trên mạng xã hội.

Tuy nhiên, khi được hỏi về cuộc sống cá nhân, nghệ sĩ Quang Minh xin phép được giữ riêng cho mình. Với tổ ấm mới, nam nghệ sĩ từng bày tỏ mong khán giả có thể chia sẻ niềm vui hiện tại cùng anh, đồng thời tránh đào sâu những câu chuyện đã qua.

Tháng 11/2024, Quang Minh chào đón con trai chung với bạn gái Khánh Chi. Chia sẻ với phóng viên Dân trí thời điểm đó, nam nghệ sĩ cho biết anh hạnh phúc khi có thêm con ở tuổi xế chiều. Dù hiểu trách nhiệm làm cha không hề nhẹ, Quang Minh thừa nhận sau đổ vỡ, anh cần một gia đình và niềm vui mới để cân bằng cuộc sống.

Niềm hạnh phúc hiện tại của nam nghệ sĩ là được chứng kiến con trai trưởng thành từng ngày, từ những bước đi đầu tiên đến việc tập ăn, tập nói. Trong tiệc thôi nôi của con, Quang Minh và bạn gái chuẩn bị mâm cúng chu đáo, mời đông đảo bạn bè thân thiết đến chung vui.

Trong cuộc sống hằng ngày, Quang Minh và Khánh Chi luôn đồng hành cùng nhau. Dịp Giáng sinh, bạn gái nam nghệ sĩ chia sẻ hình ảnh cả hai hạnh phúc bên nhau. Khán giả khen Quang Minh ngày càng trẻ ra.

Dịp sinh nhật của Quang Minh, Khánh Chi tổ chức tiệc mừng tại một nhà hàng sang trọng, gửi lời chúc ngọt ngào và gọi anh là "chồng". Khi nhận được món quà bất ngờ từ Khánh Chi, nam nghệ sĩ hôn say đắm bạn gái.

Trước đó, hồi tháng 8, Quang Minh cũng dành lời chúc mừng sinh nhật tuổi 29 đến bạn gái. Cặp đôi giữ sự lãng mạn khi thường xuyên du lịch, hẹn hò...

Dù chênh lệch tuổi tác, Quang Minh vẫn được nhận xét trẻ trung, phong độ khi sánh đôi cùng bạn gái. Anh cũng thoải mái tham gia các buổi tiệc, gặp gỡ hội bạn thân của Khánh Chi.

Ở tuổi 66, Quang Minh duy trì thói quen chơi thể thao để giữ sức khỏe và tinh thần. Thời gian gần đây, nam nghệ sĩ và bạn gái thường xuyên chơi pickleball cùng bạn bè, thậm chí tham gia các giải đấu mang tính giao lưu trong nhóm bạn thân thiết.

Trong mắt Khánh Chi, Quang Minh là người chu đáo, quan tâm gia đình và luôn hỗ trợ cô trong việc chăm sóc con. Cô từng chia sẻ, thời điểm cả hai công khai mối quan hệ, họ đối diện không ít áp lực dư luận. Tuy nhiên, cặp đôi chọn cách động viên nhau, suy nghĩ tích cực để vượt qua sóng gió.

Hiện tại, Quang Minh sống chủ yếu tại Việt Nam nhưng vẫn thường xuyên đi lưu diễn. Mỗi chuyến đi xa, anh đều được bạn gái và con trai tiễn, đón tại sân bay. Nam nghệ sĩ cho biết những lúc đi diễn dài ngày, anh luôn mong sớm trở về nhà vì nhớ con trai.

Quang Minh cũng thường đưa bạn gái về thăm họ hàng, tham gia các dịp đặc biệt của gia đình. Trong một chia sẻ vào năm 2024, nam nghệ sĩ cho biết anh và bạn gái mới chỉ ra mắt hai bên gia đình, chưa có kế hoạch kết hôn.

Bên cạnh đó, vào các dịp lễ, kỷ niệm, cả hai thường đưa con trai chung cùng con gái riêng của Khánh Chi đi du lịch, tạo nên những khoảnh khắc gia đình ấm áp.

Từng góp mặt trong nhiều dự án điện ảnh, song hơn một năm qua, Quang Minh lại vắng bóng trên màn ảnh. Thay vào đó, anh dành nhiều thời gian cho gia đình, du lịch và tận hưởng cuộc sống bên bạn gái và con trai.

Trong cuộc trò chuyện với phóng viên Dân trí vào tháng 9/2024, khi nhắc đến vợ cũ Hồng Đào, Quang Minh cho biết anh vẫn dành sự tôn trọng và theo dõi các hoạt động nghệ thuật của cô.

Nam nghệ sĩ cũng chia sẻ anh vẫn giữ liên lạc với hai con gái là Vicky Võ (28 tuổi) và Sophia Minh Châu (22 tuổi). Tuy nhiên, do khoảng cách địa lý, mối quan hệ không còn gần gũi như trước. Đôi lúc chạnh lòng, nhưng anh luôn gửi lời hỏi thăm, chúc phúc đến các con từ xa.

Quang Minh (SN 1959) nổi tiếng từ thập niên 80, từng là kép chính của đoàn Kim Cương, Bông Hồng... Năm 1990, anh sang Mỹ định cư. Lúc bấy giờ, nam nghệ sĩ và Hồng Đào trở thành bạn diễn ăn ý trên sân khấu hải ngoại, sau đó là đôi vợ chồng nhận được sự yêu mến của khán giả. Sau khi ly hôn năm 2019, Quang Minh và Hồng Đào giữ mối quan hệ bạn bè. Diễn viên và hai con gái vẫn giữ liên lạc, nhưng ít khi gặp nhau vì khoảng cách địa lý.

