Phim tài liệu hứa hẹn “kể hết” của Victoria Beckham bị nhận xét nhàm chán

Trung tuần tháng 10, bộ phim tài liệu Victoria Beckham đã ra mắt công chúng và tạo hiệu ứng tích cực trên toàn cầu. Phim được giới thiệu chân thực, cho thấy một khía cạnh mới mẻ và gần gũi của Victoria.

Bộ phim gồm 3 phần, kể lại những thăng trầm trong cuộc đời cựu thành viên nhóm Spice Girls từ lúc là một nữ ca sĩ tới khi trở thành nhà thiết kế thời trang, các vấn đề cá nhân của Victoria như chứng biếng ăn hay áp lực về hình ảnh, mối quan hệ 30 năm giữa cô và David cùng quá trình nuôi dạy 4 đứa con.

Bộ phim tài liệu "Victoria Beckham" được nhận xét quá an toàn và nhàm chán (Ảnh: Yahoo).

Sự kiện ra mắt phim Victoria Beckham vào ngày 9/10 vừa rồi có sự tham gia của tất cả thành viên trong gia đình, trừ con trai cả Brooklyn Beckham. Được biết, Brooklyn cũng không xuất hiện trong bộ phim tài liệu của Victoria Beckham.

Sau hơn 1 tuần kể từ khi phim chính thức ra mắt, hiệu ứng của bộ phim Victoria Beckham bắt đầu giảm nhiệt và bị giới phê bình nhận xét gây thất vọng.

Ở tác phẩm về chồng cô, cách đây 2 năm, David Beckham duy trì được sức hấp dẫn nhờ cách hé lộ mặt tối và sáng của bản thân, đem đến một câu chuyện đầy tính con người với những va vấp trong cuộc đời.

Tuy nhiên, bộ phim tài liệu Victoria dường như chỉ tập trung vào con người hào nhoáng và có phần đơn điệu của nữ ca sĩ.

Những góc khuất trong cuộc đời Victoria được đề cập khá hời hợt. Cả bộ phim bị nhận xét đi vào chi tiết nhỏ lẻ. Trong khi đó, những vấn đề lớn trong gia đình Beckham, khiến công chúng tò mò lại hầu như không được nhắc đến.

Cụ thể, mối quan hệ căng thẳng với các con, đặc biệt là Brooklyn, không được đề cập. Các vụ bê bối hay tin đồn ngoại tình trong quá khứ cũng bị lược bỏ, khiến bức chân dung của Victoria hiện lên nhàm chán, so với bộ phim tài liệu về chồng cô.

Mối quan hệ giữa Victoria và David trong bộ phim tài liệu "Victoria Beckham" chưa được tiết lộ một cách tự nhiên (Ảnh: Getty Images).

Bộ phim tạo cảm giác bị kiểm soát chặt chẽ để giữ cho hình ảnh Victoria luôn an toàn. Do vậy, người xem sẽ có cảm giác thất vọng nếu chờ đợi một bộ phim “nói thật” của nữ ca sĩ. Một số ý kiến cho rằng, bộ phim Victoria Beckham giống như một bài diễn văn kể về những thành tựu của cựu thành viên nhóm Spice Girls.

Mạch phim cũng được xây dựng khá nhạt nhòa, thiếu điểm nhấn. Hơn nữa, thay vì tiết lộ những “thâm cung bí sử” của Victoria Beckham như lời quảng cáo, bộ phim lại sa vào việc thổi phồng những chi tiết nhỏ và bị nhận xét xa rời thực tế.

Nếu như tại cuộc họp báo giới thiệu phim, Victoria tiết lộ, cô muốn cho khán giả thấy rõ hành trình xây dựng sự nghiệp âm nhạc và thời trang của chính cô, nhưng người xem lại không tìm thấy điều này.

Phần lớn thời lượng phim bị lấp đầy bởi những hình ảnh chung chung về các buổi trình diễn, thế giới thời trang và những câu chuyện bên lề của Victoria. Điều đó khiến người xem có cảm giác Victoria như chưa từng thực sự đối mặt với khó khăn trên con đường đi đến thành công.

Gương mặt đa dạng của Victoria Beckham trong 30 năm hoạt động trong làng giải trí chưa được giải đáp một cách thỏa đáng trong phim tài liệu (Ảnh: Yahoo).

Tờ The Guardian nhận xét, câu chuyện 30 năm xây dựng sự nghiệp trong làng giải trí của Victoria trở nên nhàm chán và hoàn toàn không thể thực hiện được mục tiêu “hé lộ hình ảnh sinh động, gần gũi của ngôi sao người Anh trong mắt công chúng”.

Victoria Beckham (SN 1974) là một biểu tượng toàn cầu, nổi tiếng trong vai trò ca sĩ, nhà thiết kế thời trang và doanh nhân. Từ năm 1994 đến năm 2000, Victoria Beckham được biết đến với biệt danh Posh Spice trong nhóm nhạc nữ huyền thoại Spice Girls.

Sau khi Spice Girls tan rã, cô theo đuổi sự nghiệp ca hát riêng và đạt được một số thành công nhất định tại thị trường Anh. Đến năm 2008, Victoria Beckham chính thức theo đuổi sự nghiệp thiết kế thời trang.

Victoria Beckham kết hôn với cầu thủ David Beckham vào năm 1999. Họ nhanh chóng trở thành một trong những cặp đôi quyền lực và được săn đón nhất thế giới. Cặp đôi có 4 người con, gồm 3 con trai và 1 con gái.

Gia đình Beckham được xem là một thương hiệu toàn cầu, thường xuyên là tâm điểm chú ý của truyền thông.