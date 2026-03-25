Việt Nam đăng cai Hoa hậu Thế giới lần thứ 73

Tối 25/3, tại đêm chung khảo Miss World Vietnam 2025 diễn ra tại TPHCM, đơn vị nắm giữ bản quyền Miss World Vietnam (Hoa hậu Thế giới Việt Nam) công bố Việt Nam sẽ đăng cai Miss World lần thứ 73 vào năm nay, nhân dịp kỷ niệm 75 năm ra đời cuộc thi. Đây là lần đầu tiên cuộc thi Miss World được tổ chức tại Việt Nam.

Chủ tịch Miss World - bà Julia Morley - chụp ảnh cùng Hoa hậu Ý Nhi (Ảnh: Ban tổ chức).

Trên sân khấu, đại diện ban tổ chức cho biết: “Chúng tôi rất tự hào được công bố Miss World lần thứ 73 sẽ được tổ chức tại Việt Nam vào năm 2026”. Thông tin được đưa ra trong không khí sôi động của đêm chung khảo, nhận được sự hưởng ứng từ khán giả.

Theo kế hoạch, Miss World lần thứ 73 dự kiến quy tụ hơn 100 thí sinh đến từ các quốc gia và vùng lãnh thổ. Cuộc thi sẽ diễn ra trong nhiều tuần, với chuỗi hoạt động trải dài tại nhiều địa phương. Thông tin đăng cai nhanh chóng thu hút sự quan tâm của người hâm mộ sắc đẹp.

Thông tin này được công bố tại đêm chung khảo Miss World Vietnam 2025 (Ảnh: Ban tổ chức).

Thời gian tổ chức cụ thể sẽ được Chủ tịch Miss World, bà Julia Morley, công bố tại đêm chung kết Miss World Vietnam 2025, dự kiến diễn ra ngày 29/3.

Đơn vị nắm bản quyền Miss World Vietnam cho biết việc đăng cai cuộc thi là cơ hội để Việt Nam quảng bá hình ảnh đất nước, văn hóa và con người, đồng thời khẳng định năng lực tổ chức các sự kiện quốc tế.

Với việc trở thành quốc gia đăng cai, đại diện Việt Nam tại Miss World lần thứ 73 - Hoa hậu Lê Nguyễn Bảo Ngọc - sẽ có cơ hội dự thi trên sân nhà. Người đẹp được công bố trở thành đại diện Việt Nam từ tháng 8/2025, theo quyết định trao suất thi thẳng của ban tổ chức. Với kinh nghiệm và nền tảng học vấn, cô được kỳ vọng tại đấu trường quốc tế.

Đương kim Hoa hậu Thế giới Opal Suchata (Ảnh: Ban tổ chức).

Trước đó, vào năm 2008, Việt Nam từng được công bố là quốc gia đăng cai Miss World 2010, do công ty RAAS (Mỹ) triển khai, với kế hoạch tổ chức tại Nha Trang. Tuy nhiên, đến năm 2010, đơn vị này rút lui, khiến cuộc thi không thể diễn ra tại Việt Nam như dự kiến.