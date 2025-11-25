Hoa hậu Phương Linh trở thành đại diện Việt Nam dự thi Miss Cosmo 2025
(Dân trí) - Ngày 24/11, Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2025 Nguyễn Hoàng Phương Linh chính thức được công bố trở thành đại diện Việt Nam dự thi Miss Cosmo 2025, cạnh tranh với gần 80 thí sinh từ khắp nơi trên thế giới.
Chỉ còn ít ngày nữa, Hoa hậu Phương Linh sẽ chính thức bước vào cuộc thi. Quá trình chuẩn bị của cô nhận được sự quan tâm của cộng đồng người hâm mộ sắc đẹp.
Tại sự kiện công bố hôm 24/11, Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2023 Bùi Xuân Hạnh đã thực hiện nghi thức trao sash (dải băng đeo) và Giám đốc Quốc gia Miss Cosmo Vietnam Ngọc Châu trao giấy chứng nhận quyền đại diện Việt Nam cho Phương Linh. Thời gian qua, Hoa hậu Ngọc Châu cũng là người đồng hành, hỗ trợ Phương Linh trong quá trình chuẩn bị.
Ngay sau khi đăng quang vào tháng 6, Phương Linh lập tức bước vào kế hoạch đào tạo toàn diện từ kỹ năng, kiến thức đến hình thể, đồng thời thực hành các nội dung trọng yếu như catwalk, ứng xử, trình diễn và triển khai dự án cộng đồng.
Chia sẻ trước thềm nhập cuộc, người đẹp cho biết: “Những ngày qua, tôi cảm nhận rõ không khí sôi động của cuộc thi từ các thí sinh đến từ khắp các châu lục. Điều đó giúp tôi tự tin, tràn đầy năng lượng và giữ được tinh thần thoải mái.
Tôi đã chuẩn bị kỹ lưỡng và trân trọng từng khoảnh khắc được đại diện Việt Nam tại Miss Cosmo 2025. Năm nay, nhiều quốc gia đầu tư mạnh và thí sinh rất tiềm năng, vì vậy tôi sẽ nỗ lực hết mình để không phải hối tiếc điều gì”.
Trong buổi công bố, Hoa hậu Phương Linh tự tin thể hiện điệu múa trà - loại hình nghệ thuật đặc sắc, nhằm tôn vinh văn hóa thưởng trà tinh tế của Việt Nam.
Thông qua màn trình diễn này, cô mong muốn thể hiện tinh thần yêu nước, tự hào dân tộc, đưa hình ảnh Việt Nam giàu bản sắc và tinh thần hội nhập đến với bạn bè quốc tế.
Song song đó, Phương Linh cũng ra mắt cẩm nang chia sẻ hành trình cân bằng sức khỏe tinh thần trước thềm Miss Cosmo 2025 và lần đầu trình diễn Carnival Costume (trang phục lễ hội) mang hình tượng “Cá chép hóa rồng” - biểu tượng văn hóa gắn liền với tinh thần bền bỉ và khát vọng vươn mình của người Việt.
Bộ trang phục sẽ được đại diện Việt Nam trình diễn khi diễu hành trong Lễ hội đường phố và văn hóa trà, thuộc Lễ hội trà quốc tế (World Tea Fest 2025) và tại chương trình bế mạc lễ hội dự kiến diễn ra vào ngày 7/12 ở Lâm Đồng.
Chỉ còn ít ngày nữa, Miss Cosmo 2025 chính thức khởi tranh với chuỗi hoạt động diễn ra trong hơn 20 ngày tại Việt Nam. Điểm nhấn của mùa giải năm nay là chuỗi festival (lễ hội) sôi động, đậm màu sắc văn hóa được tổ chức tại nhiều tỉnh, thành như Huế, Lâm Đồng, Tây Ninh và TPHCM với chủ đề chính “Rising dragon”.
Bên cạnh đó còn có các phần thi phụ gồm: Best of Vietnam, Carnival Costume, Green Summit. Đêm thi Jury Session (bán kết) diễn ra vào ngày 17/12 với các nội dung: Đồng diễn, tự giới thiệu, trình diễn bikini, trình diễn dạ hội và trao các giải thưởng phụ.
Đêm thi chung kết diễn ra vào ngày 20/12 gồm các nội dung: Công bố top 21, trình diễn bikini, công bố top 10, trình diễn dạ hội, công bố top 5, ứng xử, công bố top 2, trình bày kế hoạch nhiệm kỳ - ứng xử, công bố hoa hậu - á hậu.
Đêm thi kết hợp trình diễn âm nhạc dưới hình thức lễ hội văn hóa - giải trí ngoài trời, dự kiến thu hút hơn 15.000 khán giả trong nước và quốc tế.