Hoa hậu Phương Linh trở thành đại diện Việt Nam dự thi Miss Cosmo 2025

Chỉ còn ít ngày nữa, Hoa hậu Phương Linh sẽ chính thức bước vào cuộc thi. Quá trình chuẩn bị của cô nhận được sự quan tâm của cộng đồng người hâm mộ sắc đẹp.

Tại sự kiện công bố hôm 24/11, Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2023 Bùi Xuân Hạnh đã thực hiện nghi thức trao sash (dải băng đeo) và Giám đốc Quốc gia Miss Cosmo Vietnam Ngọc Châu trao giấy chứng nhận quyền đại diện Việt Nam cho Phương Linh. Thời gian qua, Hoa hậu Ngọc Châu cũng là người đồng hành, hỗ trợ Phương Linh trong quá trình chuẩn bị.

Hoa hậu Phương Linh (giữa) nhận sash và giấy chứng nhận đại diện Việt Nam dự thi Miss Cosmo 2025 (Ảnh: Ban tổ chức).

Ngay sau khi đăng quang vào tháng 6, Phương Linh lập tức bước vào kế hoạch đào tạo toàn diện từ kỹ năng, kiến thức đến hình thể, đồng thời thực hành các nội dung trọng yếu như catwalk, ứng xử, trình diễn và triển khai dự án cộng đồng.

Chia sẻ trước thềm nhập cuộc, người đẹp cho biết: “Những ngày qua, tôi cảm nhận rõ không khí sôi động của cuộc thi từ các thí sinh đến từ khắp các châu lục. Điều đó giúp tôi tự tin, tràn đầy năng lượng và giữ được tinh thần thoải mái.

Tôi đã chuẩn bị kỹ lưỡng và trân trọng từng khoảnh khắc được đại diện Việt Nam tại Miss Cosmo 2025. Năm nay, nhiều quốc gia đầu tư mạnh và thí sinh rất tiềm năng, vì vậy tôi sẽ nỗ lực hết mình để không phải hối tiếc điều gì”.

Hoa hậu Phương Linh mang đến màn biểu diễn tôn vinh văn hóa thưởng trà của Việt Nam (Ảnh: Ban tổ chức).

Trong buổi công bố, Hoa hậu Phương Linh tự tin thể hiện điệu múa trà - loại hình nghệ thuật đặc sắc, nhằm tôn vinh văn hóa thưởng trà tinh tế của Việt Nam.

Thông qua màn trình diễn này, cô mong muốn thể hiện tinh thần yêu nước, tự hào dân tộc, đưa hình ảnh Việt Nam giàu bản sắc và tinh thần hội nhập đến với bạn bè quốc tế.

Đại diện Việt Nam diện trang phục lấy cảm hứng từ "Cá chép hóa rồng" (Ảnh: Ban tổ chức).

Song song đó, Phương Linh cũng ra mắt cẩm nang chia sẻ hành trình cân bằng sức khỏe tinh thần trước thềm Miss Cosmo 2025 và lần đầu trình diễn Carnival Costume (trang phục lễ hội) mang hình tượng “Cá chép hóa rồng” - biểu tượng văn hóa gắn liền với tinh thần bền bỉ và khát vọng vươn mình của người Việt.

Bộ trang phục sẽ được đại diện Việt Nam trình diễn khi diễu hành trong Lễ hội đường phố và văn hóa trà, thuộc Lễ hội trà quốc tế (World Tea Fest 2025) và tại chương trình bế mạc lễ hội dự kiến diễn ra vào ngày 7/12 ở Lâm Đồng.