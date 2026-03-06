Việt Hoa - Trọng Trí sẽ làm đám cưới vào tháng 5

Chia sẻ với phóng viên Dân trí, diễn viên Vương Trọng Trí cho biết, ngày 7/3 anh và Việt Hoa sẽ làm đám hỏi tại nhà gái ở Yên Bái cũ (nay là Lào Cai). Sau đó vào tháng 5, cặp đôi sẽ tổ chức tiệc cưới ở Hà Nội để mời bạn bè, đồng nghiệp đến chung vui.

Trong bộ ảnh mới nhất, Việt Hoa mặc hai mẫu áo dài với tông màu trắng - đỏ cùng nhiều chi tiết đính kết cầu kỳ, trong khi đó diễn viên Vương Trọng Trí thử hai mẫu áo dài trắng đồng điệu với vợ.

Năm 2021, cặp đôi đã đăng ký kết hôn, năm 2022 họ từng thực hiện một bộ ảnh cưới. Với Việt Hoa, Trọng Trí là hậu phương vững chắc để cô toàn tâm với công việc. Cô chia sẻ: "Vì anh ấy cùng nghề nên rất thông cảm cho sự bận rộn của tôi. Khi có thời gian, ông xã luôn sẵn sàng đưa đón tôi đi quay phim".

Cuối năm 2025, Trọng Trí và Việt Hoa cùng tham gia phim Gió ngang khoảng trời xanh. Trong phim, Việt Hoa đóng nữ chính, ông xã cô vào vai bạn của "tổng tài" Mạnh Trường (Denis Đặng) - người đang tán tỉnh cô.

"Tôi và Việt Hoa thường xuyên nói chuyện về công việc. Khi đóng phim cùng bà xã, tôi thấy thú vị. Cô ấy là một người tâm huyết, nghiêm túc với nghệ thuật...", Vương Trọng Trí nói về vợ.

Nam diễn viên nói thêm, cùng làm diễn viên nên vợ chồng anh thường xuyên đóng cặp với đồng nghiệp khác giới nhưng cặp đôi không ghen tuông nhau.

"Tôi và vợ không ghen vì hiểu đó là công việc của một người diễn viên. Chúng tôi học cách thấu hiểu và yêu thương nhau từng ngày...", Vương Trọng Trí tâm sự.

Vương Trọng Trí sinh năm 1996, tốt nghiệp Khoa Diễn viên kịch - điện ảnh tại Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội. Anh tham gia nhiều dự án phim truyền hình, như: Dưới bóng cây hạnh phúc, Đừng làm mẹ cáu, Đừng nói khi yêu, Trạm cứu hộ trái tim và mới đây là Gió ngang khoảng trời xanh. Hiện anh đang tham gia phim Không giới hạn trên VTV.

Việt Hoa bằng tuổi ông xã, là gương mặt quen thuộc trên màn ảnh nhỏ sau loạt vai diễn trong phim, như: Cô gái nhà người ta, Trở về giữa yêu thương, Anh có phải đàn ông không, Dưới bóng cây hạnh phúc, Mình yêu nhau, bình yên thôi, Gió ngang khoảng trời xanh…

Ảnh: Nhân vật cung cấp