Việt Hoa rạng rỡ trong ngày cưới

Ngày 10/5, diễn viên Việt Hoa và Trọng Trí đã bí mật tổ chức đám cưới ở quê nhà cô dâu tại Yên Bái cũ (nay là Lào Cai) với sự góp mặt của người thân, họ hàng. Chỉ khi bạn bè thân thiết chia sẻ ảnh, khán giả mới biết thông tin về ngày trọng đại của cặp đôi.

Ngoài đám cưới tại quê nhà, tiệc cưới chính thức của 2 diễn viên sẽ được tổ chức tại Hà Nội vào cuối tháng 5 này, có sự tham gia của nhiều đồng nghiệp, bạn bè, đối tác.

Một số người bạn thân thiết của vợ chồng Việt Hoa - Trọng Trí như: Anh Đào, Minh Thu, Anh Tuấn... cũng có mặt tại đám cưới. Họ là những diễn viên thường xuyên xuất hiện tại phim giờ vàng VTV, đồng thời học chung lớp đại học với cô dâu, chú rể.

Các nghệ sĩ cười "thả ga", tạo dáng trước ống kính khiến không khí vui vẻ, gần gũi trước khi vào bàn tiệc.

Diễn viên Minh Thu quỳ gối, giơ hoa cưới lên cao bên cạnh cô dâu Việt Hoa, tạo khoảnh khắc ấn tượng trong ngày vui của đồng nghiệp.

Việt Hoa hạnh phúc khi nhóm bạn thân đã không quản đường xá xa xôi về quê nữ diễn viên dự tiệc cưới.

Việt Hoa và Vương Trọng Trí đã đăng ký kết hôn từ năm 2021 sau nhiều năm gắn bó. Cặp đôi quen nhau từ thời còn theo học Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội.

Chia sẻ với phóng viên Dân trí, Trọng Trí cho biết, 2 năm đầu, anh và Việt Hoa ít nói chuyện, đến cuối năm thứ 2 mới tiếp xúc với nhau nhiều hơn.

Nam diễn viên để ý đến Việt Hoa trước, sau đó họ nói chuyện, có tình cảm với nhau. Tính đến nay, cặp đôi đã có 11 năm quen biết, 9 năm yêu nhau.

"Ấn tượng đầu tiên của tôi về vợ là cô ấy rất hiền, ngoan ngoãn và chăm chỉ. Vợ tôi là một người biết điều, biết đủ và không đòi hỏi chồng", Vương Trọng Trí kể lại.

Nam diễn viên thừa nhận rằng, tình yêu của họ khá bình yên. Khi yêu Việt Hoa, anh như có thêm một người bạn tâm giao, chia sẻ niềm vui nỗi buồn trong cuộc sống.

"Như các cặp đôi khác, vợ chồng tôi cũng có lúc bất đồng quan điểm nhưng lại làm lành rất nhanh. Chúng tôi ghét “chiến tranh lạnh”, khi có vấn đề gì đó, cả hai sẽ ngồi nói chuyện với nhau luôn để giảng hòa. Tôi không sợ vợ mà bản thân tôn trọng cô ấy", anh bộc bạch,

Diễn viên Vương Trọng Trí (SN 1996, ở Hà Nội), tốt nghiệp khoa Diễn viên kịch - Điện ảnh tại Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội. Anh góp mặt ở nhiều dự án, như: Dưới bóng cây hạnh phúc, Đừng làm mẹ cáu, Đừng nói khi yêu, Trạm cứu hộ trái tim, Gió ngang khoảng trời xanh... Mới đây, anh tham gia phim Không giới hạn trên VTV với vai Khải Phong.

Việt Hoa cùng tuổi với ông xã, được khán giả biết đến rộng rãi qua loạt phim truyền hình, như: Cô gái nhà người ta, Những ngày không quên, Trở về giữa yêu thương, Hương vị tình thân, Mình yêu nhau bình yên thôi, Độc đạo, Gió ngang khoảng trời xanh...

