Diễn viên Hồng Ánh: 17 năm chưa có con vẫn hạnh phúc, xem chồng là bạn thân

Sau 3 thập kỷ hoạt động nghệ thuật, nghệ sĩ Hồng Ánh vẫn giữ được vị trí riêng trên màn ảnh Việt nhờ khả năng hóa thân đa dạng và tinh thần làm nghề bền bỉ.

Năm nay, nữ diễn viên liên tục ghi dấu ấn qua nhiều tác phẩm điện ảnh và truyền hình như: Tài, Đại tiệc trăng máu 8, Anh hùng, Vì mẹ anh phán chia tay... Mới đây nhất, chị tái xuất trong phim Mesdames Thanh Sắc, đóng vai bà chủ sàn nhảy quyền lực, nhiều toan tính.

Trò chuyện với phóng viên Dân trí, Hồng Ánh chia sẻ về hành trình sự nghiệp, những trăn trở khi tiêu chí chọn kịch bản tuổi U50, hôn nhân bình yên bên ông xã Thanh Sơn và tình hình sức khỏe sau khi phát hiện khối u tuyến giáp.

Nghệ sĩ Hồng Ánh trong cuộc trò chuyện với phóng viên Dân trí (Ảnh: Bích Phương).

"Tôi ít bạn bè nên thích trò chuyện cùng chồng"

Cuộc sống đời thường tuổi U50 của nghệ sĩ Hồng Ánh diễn ra thế nào?

- Tôi sống rất giản dị, không rành công nghệ, mạng xã hội và cũng không có nhiều mối quan hệ bạn bè. Gần như mọi thời gian của tôi đều dành cho công việc và gia đình. Khi không đóng phim, niềm vui đối với tôi là những khoảnh khắc thư giãn, cắm hoa, chăm sóc thú cưng, trồng cây và làm những công việc rất đời thường của phụ nữ.

Hồng Ánh kết hôn với doanh nhân, nhà phê bình văn học Thanh Sơn năm 2009 (Ảnh: Facebook nhân vật).

Nếu nói cuộc sống của Hồng Ánh trọn vẹn cả về đời tư lẫn sự nghiệp, chị nghĩ sao?

- Tôi biết đủ, chứ không nghĩ về việc mọi thứ có trọn vẹn hay không. Đến bây giờ tôi và chồng vẫn chưa có con chung nên cũng không phải là cuộc sống trọn vẹn. Nhưng đến tuổi này, tôi hài lòng với những gì đang có.

Công việc diễn viên cho tôi sự thích ứng cao đối với mọi hoàn cảnh, điều kiện. Tôi không có mong cầu gì lớn lao và luôn sống hết mình cho hiện tại.

Trong mắt nghệ sĩ Hồng Ánh, ông xã Thanh Sơn là người như thế nào?

- Ông xã là người bạn đời mà tôi có thể tin tưởng chia sẻ mọi điều. Ví dụ trước khi nhận lời đóng một bộ phim nào đó, tôi đều tham khảo ý kiến anh, hoặc hỏi anh về những điều tôi chưa hiểu hết. Chồng cũng biết tính cách của tôi ngoài đời là người năng lượng vui vẻ, tích cực nên mỗi lần nhận vai buồn phiền, bi kịch, chồng thường trêu chọc, tiếp thêm tinh thần cho tôi.

Tính chất công việc khiến tôi luôn bận rộn, nhưng chồng luôn thông cảm, chưa bao giờ cản trở tình yêu nghệ thuật của vợ. Thi thoảng anh chỉ nhắc nhở tôi giữ sức khỏe, không nên làm việc quá sức. Khi tôi đi làm xa, ông xã sẵn sàng đảm nhận mọi việc nhà trong gia đình. Điều đó giúp tôi rất yên tâm.

Nghệ sĩ Hồng Ánh có mối quan hệ thân thiết với các con riêng của chồng (Ảnh: Facebook nhân vật).

Sau 17 năm đồng hành, điều gì không thay đổi trong hôn nhân của chị và ông xã?

- Tôi xem chồng như một người bạn thân và không giấu anh điều gì, luôn trò chuyện cùng anh mỗi ngày. Tôi rất sợ cảm giác hai người sống cùng nhau nhưng không còn muốn trò chuyện nữa. Có lẽ vì tôi không có quá nhiều bạn bè bên ngoài nên tôi rất thích nói chuyện với chồng (cười).

Sau khi phát hiện khối u ở tuyến giáp, sức khỏe chị hiện ra sao?

- Tôi phát hiện bệnh ở giai đoạn đầu, may mắn là tình trạng sức khỏe tôi hiện ổn định, tái khám theo lịch bác sĩ. Thời gian qua, tôi điều chỉnh chế độ sinh hoạt và ăn uống hợp lý, lắng nghe nhu cầu của cơ thể. Nhờ vậy, tôi cảm thấy tích cực và cân bằng hơn rất nhiều.

Nghệ sĩ Hồng Ánh tận hưởng niềm vui giản dị đời thường (Ảnh: Facebook nhân vật).

"Nếu luôn muốn nhận vai chính, cơ hội làm nghề sẽ ít đi"

Cảm xúc của nghệ sĩ Hồng Ánh khi thời gian qua liên tục ghi dấu ấn trên màn ảnh?

- Gần 30 năm làm nghề, điều hạnh phúc nhất là tôi vẫn còn được làm công việc mình yêu thích, được hóa thân vào nhiều dạng vai khác nhau và vẫn được khán giả đón nhận.

Có những phim thành công, cũng có những phim chưa đạt được kết quả như mong đợi. Nhưng qua từng tác phẩm với những nhân vật, hình tượng khác nhau, tôi đã tạo được điều gì đó cho những khán giả yêu thương và đồng hành suốt nhiều năm qua.

Tôi cũng vui khi thị trường điện ảnh Việt Nam ngày càng sôi động. Nhiều sản phẩm được thực hiện hơn đồng nghĩa với việc diễn viên có thêm cơ hội, có thêm những vai diễn đa dạng hơn. Không chỉ có phim gia đình mà còn có phim lịch sử, phim tâm lý, phim hài... Điều đó cho thấy sức sáng tạo và tính chuyên nghiệp của ngành điện ảnh Việt Nam đang ngày càng phát triển.

Hồng Ánh đóng bà Mai trong phim "Vì mẹ anh phán chia tay" - tác phẩm truyền hình cán mốc 1,5 tỷ lượt xem hồi tháng 5 (Ảnh: Facebook nhân vật).

Có giai đoạn, nghệ sĩ Hồng Ánh ít đóng phim, nhưng vài năm gần đây khán giả thấy chị xuất hiện đa dạng, không chỉ đóng vai chính mà còn tham gia vai phụ. Điều gì đã thay đổi trong tư duy làm nghề của chị?

- Có giai đoạn tôi thấy mình không có vai diễn phù hợp. Nhưng rồi tôi nhìn lại, tự hỏi sao mình đòi hỏi nhiều như vậy. Nếu luôn muốn nhận vai chính, thì cơ hội làm nghề sẽ ít đi. Cuối cùng tôi thay đổi tư duy đó.

Tiêu chí nhận vai của tôi sẽ tùy thời điểm. Có lúc tôi nhận lời vì muốn được làm việc với năng lượng tươi trẻ của một ê-kíp mới. Thậm chí có những dự án kinh phí không cao nhưng tôi vẫn tham gia vì muốn đồng hành cùng những người trẻ ở tác phẩm đầu tay của họ. Đó là cách tôi truyền lửa nghề cho thế hệ trẻ.

Nhưng cũng có lúc tôi bị hấp dẫn bởi kịch bản, có lúc lại nhận lời vì tình cảm dành cho đồng nghiệp.

Đôi khi khán giả thắc mắc vì sao tôi xuất hiện trong những vai rất nhỏ. Tùy vào từng dự án, tôi có những lý do khác nhau. Dù vai diễn lớn hay nhỏ, điều quan trọng nhất vẫn là nhân vật ấy có khiến tôi muốn đối thoại và khám phá hay không.

Bên cạnh màn ảnh, Hồng Ánh còn dành nhiều tâm huyết cho sân khấu kịch (Ảnh: Facebook nhân vật).

Diễn viên Hồng Ánh thử sức trong nhiều vai trò khác như đạo diễn và nhà sản xuất. Chị đối mặt với những áp lực ra sao?

- Tôi không cảm thấy quá tải vì tôi vẫn còn được lao động. Người ngoài nhìn vào sẽ thấy sao tôi cực nhọc quá, nhưng nếu không được diễn xuất trên sân khấu hoặc phim trường, tôi cảm thấy thiếu năng lượng, tinh thần.

Khi mình được làm điều mình yêu thích, có khó khăn thế nào cũng vượt qua. Tất nhiên có những giai đoạn công việc ảnh hưởng đến sức khỏe, nhưng tôi nghĩ diễn viên chuyên nghiệp phải biết giữ gìn thể lực để theo đuổi nghề.

"Tôi ngại tranh chấp và thường nhận phần thiệt về mình"

Trong "Mesdames Thanh Sắc", chị đảm nhận một vai diễn quyền lực, có nhiều cảnh đánh ghen dữ dội. Chị chuẩn bị cho vai diễn này như thế nào?

- Khán giả thường quen với hình ảnh Hồng Ánh trong những vai phụ nữ nhiều thân phận, giàu cảm xúc. Nhưng sau gần 30 năm làm nghề, ngoài những vai diễn gần với con người mình, một diễn viên chuyên nghiệp cũng cần chứng tỏ kỹ năng để hóa thân vào những con người hoàn toàn khác lạ.

Thú thực ở ngoài đời, tôi là người khá vui vẻ, ngại va chạm, rất sợ xung đột hay tranh cãi. Vì vậy khi nhận vai diễn Madame Sắc, tôi phải suy nghĩ rất nhiều.

Làm sao để thể hiện một nhân vật phản diện khiến khán giả ghét là một chuyện, nhưng quan trọng hơn là phải hiểu được nhân vật ấy. Tôi luôn tin rằng những người gây tổn thương cho người khác thường xuất phát từ chính những tổn thương trong lòng họ.

Tôi dành nhiều thời gian đọc kịch bản, tìm hiểu xem nhân vật đã trải qua những gì, những tổn thương nào khiến họ trở nên giận dữ và hành xử như vậy. Bên cạnh đó, đây là bộ phim lấy bối cảnh một giai đoạn lịch sử mà tôi chưa từng trải qua nên việc nghiên cứu tư liệu là rất cần thiết.

Ê-kíp đã đầu tư rất kỹ lưỡng từ phục trang, kiểu tóc đến hóa trang để tái hiện đúng tinh thần thời đại. Còn với tôi, thử thách nằm ở thần thái, dáng đi, cách nhấn nhá giọng nói, tiết chế cảm xúc và cách ứng xử của nhân vật.

Hồng Ánh và Thanh Hằng đóng tuyến nhân vật đối đầu trong "Mesdames Thanh Sắc" (Ảnh: Facebook nhân vật).

Điều gì ở nhân vật Madame Sắc khiến chị đồng cảm nhất?

- Trong hoàn cảnh của thời đại, nhân vật Madame Sắc luôn phải sống trong vẻ ngoài hào nhoáng, phải gồng mình chứng tỏ bản thân mạnh mẽ để bảo vệ vị thế của mình. Nhưng đó cũng là niềm tổn thương lớn với bà Sắc. Sâu bên trong, bà vẫn là người phụ nữ yếu mềm, khao khát được yêu thương.

Càng có địa vị cao, càng nhiều quyền lực thì sự cô đơn của nhân vật lại càng lớn. Nhân vật này cũng sống cùng người chồng kém tuổi, nên có nhiều mặc cảm rất "phụ nữ".

Tôi nghĩ khán giả vẫn có thể đồng cảm với nhân vật Madame Sắc, bởi đôi khi trong cuộc sống hiện đại, chúng ta cũng phải mang nhiều lớp mặt nạ khác nhau. Có những người luôn giữ hình ảnh hào nhoáng, xuất hiện với diện mạo chỉn chu, nhưng bên trong lại cô độc.

Giữa chuyện tình tay ba nhiều biến động của Madame Sắc, Bá Dũng (Lương Thế Thành) và Cầm Thanh (Thanh Hằng), chị có e ngại khán giả sẽ đồng cảm, đứng về phía những nhân vật khác nhiều hơn?

- Tôi và cả ê-kíp tin rằng thông điệp bộ phim hướng tới là giúp khán giả thấu hiểu cho thân phận của những người phụ nữ trong bối cảnh xã hội lúc bấy giờ.

Thông thường, những vai diễn gây tổn thương cho người khác sẽ khó có được sự cảm thông từ khán giả. Nhưng tôi tin khi xem phim, mọi người sẽ hiểu vì sao các nhân vật lại đi đến những lựa chọn dẫn tới bi kịch như vậy.

Hồng Ánh và Lương Thế Thành đóng vai vợ chồng trong phim mới (Ảnh: Bích Phương).

Nếu ngoài đời chị phải đứng trước những mối quan hệ phức tạp hay cạnh tranh tình cảm như nhân vật Madame Sắc, chị sẽ làm gì?

- Tôi là người sẵn sàng buông bỏ hết để tìm sự bình yên. Tôi rất ngại tranh chấp và thường là người chấp nhận phần thiệt về mình. Đó là cách ứng xử của tôi trong các mối quan hệ bạn bè cho đến ngoài xã hội. Ví dụ như phải ly hôn, chia tay, thì tôi thà để đối phương lấy hết mọi thứ chứ không tranh chấp gì.

Chính vì vậy khi vào vai này, tôi phải liên tục đặt câu hỏi cho nhân vật, bóc tách từng lớp tâm lý: Vì sao bà ấy lại hành động như vậy? Nếu là mình thì mình có làm thế không? Quá trình đó giúp tôi hiểu nhân vật sâu sắc hơn.

Cảm ơn chị vì những chia sẻ!