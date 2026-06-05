“Vua bãi rác” Võ Hoài Nam: Càng lớn tuổi càng yêu, trân trọng vợ nhiều hơn

NSƯT Võ Hoài Nam (SN 1965) bắt đầu sự nghiệp diễn xuất khá muộn nhưng lại gặt hái được rất nhiều thành công. Năm 1991, anh đóng vai chính trong bộ phim nhựa Truyền thuyết tình yêu Thần Nước của đạo diễn Hà Sơn.

Từ năm 1997 đến năm 2000, tên tuổi của Võ Hoài Nam bắt đầu được khán giả biết đến nhiều hơn khi vào vai cảnh sát Chiến trong loạt phim truyền hình Cảnh sát hình sự.

Năm 2002, Võ Hoài Nam đóng vai Trọng trong bộ phim điện ảnh Vua bãi rác. Vai diễn này giúp anh nhận được giải Diễn viên trẻ xuất sắc nhất trong Liên Hoan Phim châu Á - Thái Bình Dương lần thứ 47 tại Busan (Hàn Quốc). Cái tên "Vua bãi rác" Võ Hoài Nam cũng bắt đầu từ đó.

Ở tuổi 61, sau nhiều thăng trầm của nghề nghiệp và cuộc sống, Võ Hoài Nam có những chia sẻ cởi mở về sự nghiệp, gia đình và những điều khiến anh luôn thấy mình đủ đầy, hạnh phúc.

NSƯT Võ Hoài Nam ở tuổi 61.

“Tôi chưa bao giờ dùng mối quan hệ để xin vai cho con”

Con trai NSƯT Võ Hoài Nam - Võ Hoài Vũ - đang nhận nhiều phản hồi tích cực với vai Cương trong phim "Phía bên kia thành phố". Khi nghe những lời khen như "hổ phụ sinh hổ tử", anh đón nhận ra sao?

- Đây là vai chính đầu tiên của Vũ sau 4 năm kể từ khi tốt nghiệp Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội, còn trước đó cũng tham gia nhiều dự án.

Tôi có một nguyên tắc khi nuôi dạy con là không gây áp lực chuyện học hành. Học giỏi hay dốt không quan trọng bằng việc các con hiểu được sự vất vả của cuộc sống, biết giúp đỡ cha mẹ, yêu thương và đoàn kết với anh em. Khi các con vào đại học, tôi cũng không định hướng nghề nghiệp. Các con thích gì thì theo đuổi, còn bố mẹ sẽ luôn ủng hộ phía sau.

May mắn là hai con lớn đều theo nghệ thuật giống tôi. Điều đó cũng có thuận lợi là mình quen biết nhiều người trong nghề. Tuy nhiên, bản thân chưa bao giờ nhờ vả hay dùng mối quan hệ để xin vai cho con.

Tôi chỉ có thể giới thiệu: "Đây là con tôi!". Thế là cũng được ưu tiên một chút tình cảm rồi. Còn việc được chọn hay không phải phụ thuộc hoàn toàn vào năng lực của các cháu.

Bộ phim là tâm huyết của đạo diễn, không ai vì nể nang mà đánh đổi chất lượng tác phẩm. Muốn được công nhận, con chỉ có thể chinh phục người ta bằng tài năng thật sự. Vì thế, tôi rất vui khi các cháu bước đầu được khán giả đón nhận. Sự yêu mến đó không ai ép được. Nó đến từ năng khiếu, sự nỗ lực của các cháu và cả một phần may mắn nữa.

NSƯT Võ Hoài Nam tại căn nhà nhỏ nằm trong ngõ phố Trường Chinh - nơi anh gọi là "chốn tự kỷ" của riêng mình.

Từ “Đi giữa trời rực rỡ” đến “Phía bên kia thành phố”, Võ Hoài Vũ thường vào những vai cá tính, gai góc và ngỗ nghịch. Xem con diễn, anh có thấy bóng dáng của mình ngày xưa? Thời còn đi học, Vũ có khi nào khiến bố mẹ phải đau đầu?

- Những bộ phim Vũ tham gia, cả nhà tôi thường vừa ăn cơm vừa xem rồi cùng trao đổi. Tôi chủ yếu góp ý cho con về diễn xuất, chỗ nào cần tiết chế, chỗ nào cần tự nhiên hơn. Vũ rất thích điện ảnh, truyền hình nên học khá nhanh.

Còn những vai ngỗ nghịch như vậy đúng là có phần từ tính cách của cháu. Hồi đi học, Vũ chuyển trường nhiều lần vì đánh nhau với bạn. Ở nhà rất ngoan, thường xuyên phụ giúp mẹ, nhưng đến trường lại hay gây gổ. Bây giờ con đã nền tính hơn nhưng cái chất ngỗ ngược, cá tính vẫn còn. Nhiều người trong khu cũng bảo cháu khá giống tôi ngày trước (cười).

Nhưng tôi không nhìn con để tìm lại hình ảnh của mình. Hai bố con lớn lên trong những hoàn cảnh hoàn toàn khác nhau.

Tuổi thơ của tôi khá khắc nghiệt, phải tự gồng mình lên để sống và tự bảo vệ bản thân. Còn Vũ có cha, có mẹ, có anh em bên cạnh, được yêu thương và chăm sóc đầy đủ nên không thể thiếu thốn như tôi ngày trước. Có thể tính cách có vài điểm giống nhau, nhưng cuộc sống của hai bố con rất khác.

Hai con cùng theo nghiệp diễn, nhưng mỗi người lại có xuất phát điểm khác nhau. NSƯT Võ Hoài Nam đồng hành với các con ra sao?

- Vũ được đào tạo bài bản ở Trường Sân khấu - Điện ảnh, từng giành 2 huy chương bạc ở sân khấu. Nhưng khi chuyển sang phim truyền hình, cái chất sân khấu vẫn ngấm vào con khá nhiều. Tôi thường góp ý con cần tiết chế, diễn tự nhiên, nhẹ nhàng hơn. Sau nhiều lần hai bố con trao đổi, con đã dần thay đổi và thích nghi tốt.

Còn con gái thứ thứ 2 Võ Hoài Anh, đóng phim Hoa sữa về trong gió khi chưa qua đào tạo chuyên môn nên ban đầu không tránh khỏi bỡ ngỡ. Tôi thường đi cùng để hỗ trợ, hướng dẫn thêm. Bù lại, con có sự tự nhiên và khả năng nhập vai khá tốt.

Hai đứa cũng có tính cách khác nhau. Con gái thích tôi đồng hành để có thêm động lực, nhưng lại hòa đồng rất nhanh, được mọi người quý mến. Còn với Vũ, tôi hạn chế xuất hiện ở trường quay để con không bị áp lực.

Tôi luôn nhắc các con là đừng diễn theo công thức. Điều quan trọng nhất của diễn xuất là ánh mắt phải có hồn. Khán giả có thể nhận ra ngay sự gượng ép hay vô cảm trên màn ảnh. Diễn xuất suy cho cùng phải xuất phát từ cảm xúc thật bên trong.

NSƯT Võ Hoài Nam chia sẻ về con cái, cuộc sống và hôn nhân với vợ kém 12 tuổi.

Võ Hoài Vũ, Võ Hoài Anh đã bắt đầu có thành công và khoản cát-xê riêng. NSƯT Võ Hoài Nam dạy các con đối diện với hào quang và tiền bạc như thế nào ở tuổi còn rất trẻ?

- Để khẳng định mình trên sân khấu hay trong một bộ phim đã rất khó, nhưng giữ được thành công còn khó hơn nhiều. Vì thế, tôi luôn dặn các con phải khiêm tốn, không ngừng học hỏi. Ngoài kia còn rất nhiều người giỏi, chỉ cần tự mãn một chút là có thể tụt lại phía sau lúc nào không hay.

Đến tuổi này bản thân vẫn phải học thêm từ cuộc sống, trong khi các con còn thiếu vốn sống rất nhiều. Tôi không bao giờ nói: "Đừng kiêu ngạo", mà thường nhắc: "Con hãy khiêm tốn và học hỏi thêm". Nói như vậy các con sẽ dễ tiếp nhận hơn.

Tôi cũng luôn nhắc các con phải biết mình đang ở đâu, sống vì điều gì. Mỗi hành động của mình không chỉ ảnh hưởng đến bản thân mà còn ảnh hưởng đến cả gia đình.

Về tiền bạc, mỗi đứa một kiểu. Võ Hoài Anh đi làm có tiền là đưa mẹ giữ hết, khi cần mới xin lại. Còn Vũ Hoài Vũ tự quản lý thu nhập của mình. Tôi thường nói với các con rằng, kiếm được tiền đã khó, tiêu được tiền còn khó hơn. Tiền dùng vào việc gì, cho ai và vì mục đích gì mới là điều quan trọng.

Một bông hoa tặng bạn gái, một món quà cho em hay cho người thân nhiều khi ý nghĩa hơn những cuộc vui vô bổ. Khi rơi vào lúc khó khăn, đến một khoản tiền nhỏ cũng không dễ vay được, lúc đó mới hiểu giá trị của đồng tiền và các mối quan hệ xung quanh mình.

Bản thân vẫn chia sẻ với các con những điều đó một cách nhẹ nhàng để các cháu tự cảm nhận và rút ra bài học cho mình.

NSƯT Võ Hoài Nam: "Tôi luôn nhắc các con là đừng diễn theo công thức. Điều quan trọng nhất của diễn xuất là ánh mắt phải có hồn".

Sở thích đi chợ trời mua giày, túi second-hand

Các con cũng đã đến tuổi yêu. Anh có tiêu chuẩn gì trong việc chọn con dâu, con rể tương lai? Anh nghĩ sao nếu các con yêu người làm trong nghệ thuật?

- Tôi không đặt ra tiêu chuẩn nào cả. Các con tự yêu, tự tìm hiểu và tự lựa chọn. Càng trải nghiệm, tiếp xúc nhiều, các con càng biết điều gì phù hợp với mình.

Tuy nhiên, tôi vẫn khuyên các con một điều: Đừng chỉ nhìn cách người ta đối xử với mình, mà hãy nhìn cách họ cư xử với gia đình, bạn bè và những người xung quanh. Đặc biệt là những người ở vị trí thấp hơn họ. Qua đó mới thấy được tính cách và cách sống của một con người.

Tôi khá cởi mở trong chuyện yêu đương của các con. Còn việc yêu người cùng nghề thì các cháu cũng hiểu đây là chuyện không dễ.

Khi còn tìm hiểu, những cảnh ôm hôn hay thân mật trên phim là điều bình thường. Nhưng khi đã yêu nhau, cảm xúc và sự nhạy cảm sẽ khác. Vì thế, các mối quan hệ trong cùng nghề thường đối mặt với nhiều thử thách hơn.

Những khoảnh khắc thư thái với thú vui giản dị của Võ Hoài Nam.

Khi không đóng phim, cuộc sống thường ngày của Võ Hoài Nam diễn ra thế nào?

- Khi không đi phim, tôi thích ngồi một mình nghe nhạc, suy nghĩ về gia đình, về cách trò chuyện với vợ và các con. Tôi không có thói quen giữ những chuyện nặng nề trong đầu quá lâu. Cuộc sống bây giờ cũng đỡ vất vả hơn trước nên cứ thuận theo tự nhiên cho nhẹ lòng.

Tôi ngủ rất ít, thường 4-5h sáng đã dậy. Lúc đó lại đi dạo, ghé những khu chợ trời, chợ đồ cũ. Thấy món nào thích thì mua.

Tôi hay sưu tầm giày và túi da second-hand (đồ đã qua sử dụng). Vợ và các con đều ủng hộ sở thích này vì đó là một thú vui lành mạnh. Các con hay bạn bè thân thiết làm phim ghé qua, thích đôi nào hay chiếc túi nào thì cứ lấy dùng. Gặp người quý mến, tôi cũng sẵn sàng tặng.

Quán nhậu của gia đình anh mở từ năm 1997 đến nay. Anh có thường xuyên phụ vợ và cho các con ra quán làm việc?

- Khi cần tôi vẫn phụ vợ bưng bê, phục vụ khách. Các con đi làm về cũng thường sang hỗ trợ mẹ.

Gia đình tôi không thuê người giúp việc. Bản thân muốn các con nhìn thấy sự vất vả của cha mẹ để hiểu rằng kiếm được đồng tiền không hề dễ dàng.

Khi làm việc ở quán, các con cũng học được cách phục vụ, biết hạ cái tôi của mình xuống vì khách hàng chính là người mang lại nguồn sống cho gia đình.

Tôi vẫn nói vui rằng, quán ăn là một "trường đại học thu nhỏ". Ở đó có đủ kiểu người, từ tử tế đến khó tính, từ người giàu đến người lao động bình thường. Tiếp xúc với nhiều người như vậy giúp các con học được nhiều điều về cuộc sống và trưởng thành hơn.

Bà xã Lan Anh và 4 người con của NSƯT Võ Hoài Nam (Ảnh: Facebook nhân vật).

"Đừng để bước ra khỏi nhà mà không muốn về"

Cuộc hôn nhân của anh với bà xã kém 12 tuổi đã kéo dài gần 3 thập kỷ. Nhiều người cho rằng, sau tuổi 50, tình yêu sẽ dần chuyển thành tình nghĩa. Anh có nghĩ như vậy?

- Với tôi, ngay từ đầu đã có cả tình yêu, tình nghĩa và trách nhiệm. Ba điều đó luôn song hành với nhau suốt những năm qua. Thậm chí, đến bây giờ, tôi còn thấy biểu đồ tình cảm vợ chồng đi lên (cười).

Càng lớn tuổi, càng có thời gian ngồi ngẫm lại, tôi càng thấy yêu vợ và trân trọng những hy sinh của cô ấy. Bà xã sinh 4 người con, 3 lần phải mổ, luôn đặt chồng con lên trước bản thân và chưa bao giờ ngơi nghỉ.

Hồi trẻ, nhiều khi mình còn ham chơi nên chưa cảm nhận hết. Bây giờ nhìn lại mới thấy phần lớn những gì mình có được đều có bóng dáng sự hy sinh và đồng hành của vợ phía sau.

Trong mắt người khác thế nào tôi không biết, nhưng với tôi, vợ đã là một phần không thể tách rời của cuộc sống. Cứ thế sống với nhau, chăm lo cho gia đình và các con. Có lẽ vì vậy mà nhiều người quen biết vẫn xem gia đình tôi là một hình mẫu hạnh phúc khá đặc biệt trong giới nghệ sĩ.

Phong độ, hào hoa lại là nghệ sĩ nổi tiếng, anh có bao giờ bị những cám dỗ bên ngoài làm xao lãng? Bí quyết nào giúp anh giữ gìn hạnh phúc gia đình?

- Tất nhiên đôi lúc ai cũng bị xao lãng trước những điều đẹp đẽ hay những thứ không thuộc về mình. Con người thường dễ bị cuốn hút bởi cái mình chưa có mà quên mất giá trị đang ở trong tay. Tôi nghĩ nhiều chuyện xảy ra cũng từ đó.

Khi nhận ra mình bắt đầu bị cuốn theo những cảm xúc như vậy, bản thân tự nhắc phải dừng lại ngay từ trong suy nghĩ. Ai cũng có phần bản năng, nhưng đừng để nó lấn át phần người. Mình phải biết điều gì thực sự quan trọng với cuộc sống của mình.

Đến bây giờ, tôi vẫn nhận được những tin nhắn hay sự quan tâm quá mức từ người hâm mộ, nhưng chuyện gì không phù hợp tôi đều dừng lại từ đầu. Vợ tôi chưa bao giờ lo chuyện đó, chỉ sợ tôi nhậu say thôi (cười).

Gia đình tôi không có bí quyết hay công thức nào cả để giữ gìn hạnh phúc. Với tôi, bí quyết chính là không có bí quyết gì cả. Hai vợ chồng sống thẳng thắn, biết trân trọng, tôn trọng và ngưỡng mộ nhau. Mỗi người đều phải là tấm gương cho người còn lại.

Nam nghệ sĩ hài lòng với cuộc sống hiện tại.

Trong gia đình, ai là người giữ tiền? Và khi xảy ra bất đồng, NSƯT Võ Hoài Nam có phải là người thường làm lành trước?

- Tiền bạc trong nhà cơ bản do vợ tôi quản lý. Nhưng trong tài khoản, lúc nào tôi cũng phải có dăm ba chục triệu đồng để chi tiêu, có việc cần thì dùng đến. Còn những chuyện lớn nhỏ đều rất rõ ràng, đơn giản. Tôi vốn tiết kiệm với bản thân nhưng lại khá thoải mái khi chi cho gia đình.

Ngày mới cưới, vợ tôi gần như chưa biết làm việc nhà. Nhưng suốt mấy chục năm qua, cô ấy đã học hỏi và quán xuyến mọi thứ rất chu đáo.

Hơn 30 năm chung sống, vợ chồng tôi cũng có lúc cãi vã vì những chuyện thường ngày. Nhưng chưa bao giờ đến mức nghĩ tới chuyện chia tay. Thú thật, mỗi lần giận nhau tôi khá cứng đầu nên vợ thường là người... làm lành trước (cười).

Sau nhiều năm bôn ba, cuộc sống hiện tại của gia đình anh đã đủ dư giả, tích luỹ để an tâm cho tuổi già?

- Bản thân không nghĩ mình giàu có, chỉ là không còn phải lo từng bữa như trước. Với tôi, mỗi ngày có đủ cơm ăn, gia đình khỏe mạnh, lúc cần vẫn có tiền lo liệu là được rồi.

Tiền bạc nhiều đến đâu cũng không có ý nghĩa nếu cuộc sống thiếu niềm vui và hạnh phúc. Thứ cần tích lũy nhất là sức khỏe, vốn sống và hạnh phúc gia đình.

Và với tôi, điều mong nhất không phải nhà cao cửa rộng, mà là có một ngôi nhà để luôn muốn trở về. Nhiều người có mọi thứ nhưng bước ra khỏi nhà lại không muốn về, đó mới là điều đáng sợ.

Còn bản thân bây giờ, đi đâu rồi cũng chỉ muốn trở về bên vợ con.

Cảm ơn NSƯT Võ Hoài Nam vì những chia sẻ!

Ảnh: Nguyễn Hà Nam