Nữ MC chân dài 1,1m tuổi 30 tậu căn hộ "view triệu đô", tủ giấu 300 món đồ

Đặng Dương Thanh Thanh Huyền (SN 1996, quê ở Khánh Hòa) từng vào top 15 Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2015, vào top 20 Miss Charm 2023. Cô là một trong những MC đắt show, được biết đến với tên gọi là "MC 3.000 chữ" vì khả năng ghi nhớ lúc dẫn chương trình.

Ở tuổi 30, Thanh Thanh Huyền tận hưởng cuộc sống độc thân vui vẻ, tập trung cho sự nghiệp nghệ thuật và kinh doanh. Trong buổi đón phóng viên Dân trí ghé thăm nhà, người đẹp chia sẻ nhiều câu chuyện về không gian sống 64m2 - nơi được cô dành nhiều tâm huyết thiết kế, chăm chút tỉ mỉ đến từng chi tiết.

Khám phá căn hộ "giấu đồ" thông minh của MC Thanh Thanh Huyền (Video: Nhóm PV).

Căn hộ của Thanh Thanh Huyền trị giá khoảng 7 tỷ đồng. Đây là thành quả sau nhiều năm chăm chỉ làm việc của người đẹp. Cô mua căn nhà vào cuối năm 2024, sau đó mất hơn 3 tháng lên ý tưởng, 2 tháng hoàn thiện nội thất và chính thức dọn vào ở từ tháng 6/2025.

Một trong những lý do khiến Thanh Thanh Huyền lựa chọn căn hộ này là vị trí đắc địa ở khu Thủ Thiêm cùng tầm nhìn "triệu đô". Từ ban công, cô có thể phóng tầm mắt về trung tâm TPHCM, bao quát cả khu vực quận 1 (cũ) và TP Thủ Đức (quận 2 cũ). Vào các dịp lễ lớn, người đẹp còn có thể ngắm pháo hoa ngay từ nhà mình mà không cần phải chen chúc ở những điểm công cộng.

Điểm đặc biệt của căn hộ là toàn bộ nội thất đều được thiết kế riêng theo nhu cầu sinh hoạt của Thanh Thanh Huyền, có sự đồng nhất về màu sắc và cảm giác liền mạch.

Phòng khách của căn hộ được thiết kế theo phong cách tối giản với tông trắng kem chủ đạo. Không gian phòng khách cũng tận dụng tối đa nguồn sáng tự nhiên từ hệ cửa kính lớn, tạo cảm giác thoáng đãng, thư thái cho gia chủ.

Là người thường xuyên quay video, chụp ảnh và sáng tạo nội dung tại nhà, nữ MC đặc biệt chú trọng đến hệ thống ánh sáng. Ngay từ khi nhận căn hộ, cô đã trao đổi rất kỹ với đơn vị thiết kế về hướng sáng, cường độ ánh sáng cũng như cách bố trí đèn để bảo đảm mọi góc trong nhà đều có thể trở thành bối cảnh quay hình lý tưởng.

Hầu hết nội thất đều có đường nét bo cong mềm mại, từ bàn trà, ghế sofa cho đến các góc tường và hệ tủ. Thanh Thanh Huyền cho biết, cô là người khá hậu đậu nên ưu tiên những thiết kế hạn chế góc cạnh sắc nhọn để tránh va chạm trong sinh hoạt hằng ngày.

"Ở góc độ phong thủy, tôi thích những món đồ có hình khối tròn trịa vì cảm thấy dòng năng lượng trong nhà nhẹ nhàng và tích cực hơn", cô nói.

Thanh Thanh Huyền chú trọng cảm giác rộng rãi và thoáng đãng cho không gian sống nên quyết định loại bỏ bức tường ngăn cách giữa phòng khách và phòng ngủ. Nhờ đó, căn hộ 64m2 có một góc không gian mở liền mạch, trở nên thông thoáng hơn, đón được nhiều ánh sáng tự nhiên và mang lại cảm giác rộng hơn so với diện tích thực.

"Đây là kiểu căn hộ khá điển hình cho người trẻ sống một mình. Tôi chọn thiết kế studio để các không gian kết nối với nhau. Tuy nhiên, khi cần sự riêng tư, ở phòng khách vẫn có một hệ cửa lùa có thể kéo ra để phân tách phòng ngủ với các khu vực còn lại.

Ngoài ra còn có một giải pháp nội thất cho căn hộ nhỏ mà tôi rất thích, đó là hệ tivi xoay. Thiết kế này vừa giúp phân chia không gian, vừa cho phép tôi xem tivi từ cả khu vực phòng khách lẫn phòng ngủ. Dù ngồi hay nằm ở đâu, tôi vẫn có thể theo dõi chương trình mình yêu thích", nữ MC chia sẻ.

Mọi không gian lưu trữ đồ đạc trong căn hộ đều được nữ MC tính toán kích thước, vị trí kỹ lưỡng. Thanh Thanh Huyền cho biết, cô cung cấp rất chi tiết số lượng phụ kiện, giày dép, các loạt vật dụng sinh hoạt, vali, cho đến các loại đồ dùng cần cất giữ để đơn vị thiết kế tạo hệ thống tủ lưu trữ. Nhờ hệ thống tủ "ẩn mình", căn hộ của Thanh Thanh Huyền tạo cảm giác gọn gàng, rộng rãi dù chứa khoảng 300 món đồ đạc, phụ kiện.

Ở khu vực phòng khách là hệ tủ trưng bày túi xách, giày dép được thiết kế như một "boutique" (cửa hàng thời trang) thu nhỏ. Vẫn sử dụng tông trắng kem đồng bộ với tổng thể căn hộ, hệ tủ âm tường được tích hợp các đợt kệ mở cùng đèn LED ánh vàng ấm, giúp từng món phụ kiện trở thành điểm nhấn trang trí cho không gian.

Nữ MC cho biết cô đặc biệt yêu thích những mẫu túi mini nên dành riêng khu vực này để sắp xếp theo màu sắc và kiểu dáng. Khi đóng lại, toàn bộ bộ sưu tập được giấu gọn phía sau các cánh tủ tối giản; nhưng chỉ cần mở ra, không gian lập tức trở thành góc thời trang yêu thích, nơi cô có thể ngắm nhìn, lựa chọn phụ kiện trước mỗi lần xuất hiện tại sự kiện.

Hệ kệ giày thông minh với tông màu đen tương phản, được bố trí theo dạng kéo xoay nhiều tầng, tận dụng tối đa chiều cao của căn hộ.

"Tôi có khá nhiều giày dép nên đã thiết kế 2 kệ giày rất linh hoạt và chứa được nhiều đôi. Ví dụ như một kệ có thể chứa gần 20 đôi giày. Tôi thường sắp xếp giày theo chiều cao hoặc theo màu sắc, phân chia giày dự tiệc, giày công sở, giày bệt, giày dép ứng dụng đời thường", Thanh Thanh Huyền bật mí.

Tổng thể khu vực lưu trữ này phong cách nội thất yêu thích của Thanh Thanh Huyền: Mọi thứ đều được cất giấu phía sau những mảng tường tối giản, để không gian sống luôn nhẹ nhàng, thư thái, trong khi công năng lưu trữ vẫn được tối ưu ở mức cao nhất. Điều này cũng tạo nên sự tương phản thú vị giữa vẻ ngoài tinh giản của căn hộ và "kho đồ" khá đồ sộ của nữ MC phía sau những cánh tủ kín đáo.

"Nhiều người nghĩ rằng với một người làm công việc nghệ thuật như tôi thì căn nhà sẽ rất nhiều đồ đạc. Mỗi khi có khách đến nhà, câu hỏi tôi thường nhận được nhất là: “Đồ để ở đâu?”. Thật ra mọi thứ đều được giấu phía sau các hệ tủ.

Bởi vì công việc bên ngoài đã quá sôi động, nhiều màu sắc và áp lực nên khi trở về nhà, tôi muốn mọi thứ nhẹ nhàng hơn, đơn giản hơn, thậm chí có phần tối giản", Thanh Thanh Huyền chia sẻ.

Một trong những góc căn hộ được Thanh Thanh Huyền chú trọng thiết kế là phòng ngủ. Phòng ngủ được thiết kế theo phong cách tối giản, ưu tiên sự thoải mái và chất lượng giấc ngủ. Thanh Thanh Huyền sử dụng chăn lạnh quanh năm vì thích cảm giác mát mẻ, đặc biệt trong thời tiết nóng của TPHCM. Người đẹp cũng có thói quen không dùng gối khi ngủ để cơ thể được thư giãn hơn và việc lưu thông máu cũng tốt hơn.

Khu vực đầu giường cũng được thiết kế như một không gian lưu trữ riêng dành cho những món đồ sử dụng hằng ngày. Mỹ phẩm, nước hoa và các sản phẩm chăm sóc cá nhân đều được bố trí trong tầm tay để thuận tiện sử dụng nhưng vẫn bảo đảm tính thẩm mỹ cho tổng thể căn hộ.

Với đặc thù công việc thường xuyên xuất hiện trước công chúng, Thanh Thanh Huyền sở hữu lượng quần áo khá lớn. Tuy nhiên, nhờ hệ tủ âm tường được phân chia theo công năng sử dụng, cô vẫn có thể lưu trữ hàng trăm món quần áo, sắp xếp gọn theo công năng.

Trong hệ tủ, từ áo thun, áo sơ mi, quần dài, quần short đến những bộ trang phục mặc hằng ngày đều có khu vực riêng.

Nhà vệ sinh trong căn hộ cũng được thiết kế ẩn sau một hệ cửa đồng bộ với nội thất nên nhìn từ bên ngoài giống như một mảng tường hoặc cánh tủ. Toàn bộ khu vực này được ốp đá tự nhiên từ sàn lên đến tường.

Nữ MC trang trí hoa, nến thơm trong nhà tắm để tạo không gian thư giãn, dễ chịu. Đây là nơi cô dành khá nhiều thời gian cho việc dưỡng da, tẩy trang và chăm sóc bản thân.

Để tạo sự liền mạch cho căn nhà, Thanh Thanh Huyền cũng có hệ cửa lùa ngăn cách bếp và không gian khác, đồng thời thiết kế hệ tủ bếp giấu rất nhiều thiết bị vào bên trong. Cách làm này giúp khu vực phòng khách và phòng ngủ không bị ảnh hưởng bởi mùi thức ăn.

"Dạo gần đây tôi có sở thích nấu ăn, pha trà xanh tại nhà. Thú thật, lúc làm nội thất tôi từng nghĩ rằng mình sẽ không nấu ăn nhiều. Nhưng hiện tại tôi lại rất thích việc vào bếp và xem đó như một liệu pháp tinh thần để giảm căng thẳng, tái tạo năng lượng", nữ MC chia sẻ.

Sau những giờ làm việc tại môi trường sôi động, Thanh Thanh Huyền xem việc trở về nhà là khoảng thời gian để cân bằng lại năng lượng. Khoảnh khắc yêu thích nhất trong ngày với nữ MC là sau khi tẩy trang, chăm sóc da, ngồi thư giãn với một tách trà hoặc cocktail tại phòng khách, xem bộ phim rồi khép lại ngày dài bằng giấc ngủ trọn vẹn.

Nữ MC cho biết, cô không cần quá nhiều chuyến du lịch xa xỉ, bởi ngay từ đầu đã định hình căn hộ như một "khu nghỉ dưỡng thu nhỏ" dành riêng cho mình. Từng góc nhỏ trong nhà đều được thiết kế để mang lại cảm giác thư thái, giúp cô tận hưởng nhịp sống chậm giữa guồng quay bận rộn của công việc và cuộc sống.

"Tôi cũng hy vọng những chia sẻ về cách thiết kế và sắp xếp không gian sống của mình có thể mang lại một chút cảm hứng cho những ai yêu thích lối sống gọn gàng, thư thái.

Với tôi, đây là phong cách sống "sang trọng thầm lặng". Sự sang trọng không nằm ở việc sở hữu nhiều tài sản hay đồ hiệu, mà là có một buổi sáng chậm rãi, một không gian sống phản ánh đúng cá tính của chủ nhân và mang lại cảm giác cân bằng, thanh lọc sau những bộn bề của cuộc sống", cô chia sẻ.

Ảnh: Bảo Quyên