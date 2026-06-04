"Mẹ 3 con" Nhã Phương: Sắc vóc gợi cảm tuổi 36, được Trường Giang yêu chiều

Sau khi sinh con thứ ba, Nhã Phương tiếp tục nhận được sự quan tâm từ công chúng. Tổ ấm 8 năm của cô và Trường Giang hiện viên mãn với ba người con, gồm hai trai, một gái. Dù là gia đình nổi tiếng của showbiz Việt, cặp đôi vẫn khá kín tiếng, hiếm khi chia sẻ hình ảnh các con lên mạng xã hội.

Thời gian gần đây, vợ chồng Trường Giang - Nhã Phương cởi mở hơn khi đăng tải một số khoảnh khắc đời thường của gia đình. Nhân dịp Quốc tế Thiếu nhi vừa qua, Nhã Phương hiếm hoi công khai hình ảnh con gái lớn Destiny và con trai Hope. Những bức ảnh nhanh chóng thu hút sự chú ý của khán giả. Hai nhóc tỳ được nhận xét thừa hưởng nhiều nét đẹp từ bố mẹ.

Bước sang năm thứ 8 về chung một nhà, Trường Giang và Nhã Phương vẫn giữ được sự gắn bó, ngọt ngào như thuở mới yêu. Nhã Phương từng chia sẻ, hạnh phúc lớn nhất của cô hiện tại là được chăm sóc gia đình, đồng hành cùng chồng và nuôi dạy các con.

Dù tập trung chăm sóc gia đình, Nhã Phương vẫn đồng hành cùng chồng trong công việc. Khi Trường Giang ra mắt phim điện ảnh Nhà ba tôi có một phòng, Nhã Phương không tham gia diễn xuất mà đảm nhận vai trò tuyển chọn diễn viên cho dự án.

Cách đây không lâu, Nhã Phương đón sinh nhật tuổi 36 bằng chuyến leo núi cùng bạn bè. Sau khi hoàn thành hành trình, cô bất ngờ khi Trường Giang xuất hiện dưới chân núi để tặng hoa và chúc mừng.

Bên cạnh cuộc sống hôn nhân viên mãn, Nhã Phương còn khiến nhiều người ngưỡng mộ bởi khả năng lấy lại vóc dáng sau sinh. Nữ diễn viên sinh con thứ ba hồi đầu năm nay nhưng chỉ 14 ngày sau đó đã xuất hiện với ngoại hình thon gọn, săn chắc.

Không chỉ sở hữu vóc dáng cân đối, Nhã Phương còn duy trì vẻ ngoài trẻ trung, rạng rỡ ở tuổi 36. Chỉ thời gian ngắn sau khi sinh con, cô đã tự tin xuất hiện tại các sự kiện giải trí, thời trang và làm đẹp. Nhiều người nhận xét nữ diễn viên ngày càng mặn mà, quyến rũ.

Nhã Phương thường lựa chọn các thiết kế tôn dáng như váy ôm sát, áo hai dây hay crop-top khoe vòng eo săn chắc. Mỗi lần xuất hiện tại sự kiện hoặc chia sẻ hình ảnh đời thường, cô đều nhận được nhiều lời khen về nhan sắc. Không ít khán giả nhận xét ngoại hình hiện tại của Nhã Phương khó tin là "mẹ 3 con".

Để duy trì sắc vóc hiện tại, Nhã Phương cho biết cô theo đuổi chế độ tập luyện đều đặn. Nữ diễn viên thường xuyên tập pilates, yoga, múa cột và các bài tập tăng sức bền. Song song với việc vận động, cô duy trì thực đơn ăn uống khoa học và lịch sinh hoạt điều độ.

Thời gian gần đây, bà xã Trường Giang còn dành nhiều thời gian cho các hoạt động ngoài trời như leo núi, trekking. Cô thường tham gia các chuyến đi cùng bạn bè nhằm rèn luyện thể lực và thư giãn.

Ngoài ra, Nhã Phương cũng theo học nhảy và thường xuyên xuất hiện trong các buổi tập cùng những đồng nghiệp thân thiết như Diệu Nhi, Sĩ Thanh, Trương Quỳnh Anh. Trên mạng xã hội, nữ diễn viên nhiều lần chia sẻ hình ảnh tập luyện và nhận được sự quan tâm từ khán giả.

Đầu tháng 5 vừa qua, Nhã Phương cùng hội bạn gồm Diệu Nhi, Khổng Tú Quỳnh, Dương Hoàng Yến, Sĩ Thanh... có chuyến nghỉ dưỡng cùng nhau. Trong những hình ảnh được đăng tải, nữ diễn viên gây chú ý với ngoại hình trẻ trung và vóc dáng săn chắc dù đã trải qua 3 lần sinh nở.

Ở tuổi 36, Nhã Phương không còn xuất hiện dày đặc trên màn ảnh như trước mà dành phần lớn thời gian cho gia đình và các hoạt động cá nhân. Tuy vậy, cô vẫn duy trì sức hút với công chúng nhờ hình ảnh năng động và sự cân bằng giữa công việc với cuộc sống riêng.

Ảnh: Facebook nhân vật