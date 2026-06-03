Đơn vị sản xuất MV của Sơn Tùng xin lỗi sau tranh cãi đạo nhái ý tưởng

Những ngày qua, MV Come my way của Sơn Tùng M-TP vướng tranh luận về nghi vấn sao chép ý tưởng. Nghệ sĩ thị giác Lê Giang cho rằng bối cảnh di tích xuất hiện trong MV này có nhiều điểm tương đồng với tác phẩm sắp đặt Vestige of the land (Tàn chỉ) mà cô thực hiện năm 2017.

Ngày 3/6, Microwave Soups - đơn vị đảm nhận vai trò chỉ đạo mỹ thuật và thiết kế bối cảnh cho MV Come my way - đăng tải thư xin lỗi công khai gửi đến nghệ sĩ Lê Giang.

Bối cảnh di tích trong MV "Come my way" vướng tranh cãi sao chép ý tưởng (Ảnh: Chụp màn hình).

Trong thông báo, Microwave Soups thừa nhận đã tham khảo ngôn ngữ tạo hình từ tác phẩm Tàn chỉ trong quá trình thiết kế bối cảnh cho MV.

"Trong quá trình phát triển thiết kế bối cảnh cho dự án có tính văn hóa sâu rộng, chúng tôi đã tham khảo ngôn ngữ tạo hình mảnh phù điêu của tác phẩm Vestige of the land mà chưa có sự xin phép hay trao đổi và xin ý kiến trước với chị ngay từ đầu", đại diện đơn vị này viết.

Microwave Soups cho biết đơn vị hoàn toàn nhận trách nhiệm về thiếu sót trong quy trình làm việc, đồng thời gửi lời xin lỗi trực tiếp đến nghệ sĩ Lê Giang vì những tổn thương và ảnh hưởng phát sinh từ sự việc.

Phía Microwave Soups cũng cho biết đã chủ động liên hệ với nghệ sĩ Lê Giang cùng đại diện Antiantiart (đơn vị sản xuất MV Come my way) để trao đổi, tìm hướng giải quyết trên tinh thần thiện chí. Theo phía Microwave Soups, vụ việc là "bài học đắt giá" trong việc quản lý nguồn tham khảo và kiểm duyệt sản phẩm sáng tạo.

"Chúng tôi cam kết sẽ nghiêm túc rà soát, đồng thời siết chặt quy trình vận hành nội bộ để ngăn chặn những sai lầm tương tự trong tương lai. Đứng ở góc độ người làm thiết kế và làm các công việc sáng tạo, chúng tôi thấu hiểu về những suy nghĩ và cảm xúc của chị Lê Giang đã trải qua. Dù là lý do nào thì đây cũng là sai sót", phía Microwave Soups cho hay.

Đơn vị thiết kế mỹ thuật cũng gửi lời xin lỗi Công ty M-TP Entertainment của ca sĩ Sơn Tùng M-TP vì bị ảnh hưởng bởi vụ việc.

Tác phẩm "Tàn chỉ" của nghệ sĩ thị giác Lê Giang (Ảnh: Chụp màn hình).

Trước đó, tranh cãi bùng nổ khi nghệ sĩ Lê Giang - hiện là giảng viên tại Đại học RMIT - cho rằng hình ảnh xuất hiện ở phân cảnh 3 phút 55 giây trong MV Come my way có nhiều điểm tương đồng với tác phẩm sắp đặt do cô thực hiện từ năm 2017.

Trong thư trao đổi với Antiantiart - đơn vị sản xuất MV - nữ nghệ sĩ chỉ ra những nét tương đồng về tư duy sử dụng cấu trúc kiến trúc đình làng Bắc Bộ, cách xử lý bề mặt chất liệu thô nhám, cùng các chi tiết phù điêu, họa tiết kiến trúc gãy đổ được sắp đặt quanh các cột chính.

Tàn chỉ là tác phẩm được bảo trợ bởi Viện Goethe Hà Nội, từng được giới thiệu dưới hình thức triển lãm và xuất bản sách. Sau đó, tác phẩm tiếp tục được trưng bày tại Vin Gallery, Art Central Hong Kong và Taiwan National Museum of Fine Arts.

Hiện phía nghệ sĩ Lê Giang chưa có phản hồi mới sau thư xin lỗi công khai từ đơn vị thiết kế bối cảnh của MV.