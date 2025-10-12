Mới đây, Victoria Beckham đáp trả ý kiến cho rằng các con của cô là “nepo baby” - thuật ngữ chỉ con cái được hưởng lợi từ danh tiếng của cha mẹ. Chia sẻ với truyền thông, cô khẳng định, việc gán ghép thuật ngữ “nepo baby” cho các con của cô là thiếu công bằng.

“Những đứa trẻ chỉ đơn giản là con của cha mẹ. Đó không phải lỗi của chúng. Hãy cho chúng cơ hội. Điều quan trọng là phải sống tử tế và tốt bụng”, cô nói.

Victoria Beckham tự hào về 4 đứa con luôn tự lực gây dựng sự nghiệp (Ảnh: Getty Images).

Trong lần trò chuyện này, Victoria đặc biệt bảo vệ cậu con trai thứ 3, Cruz Beckham, đứa con duy nhất trong gia đình chọn âm nhạc là sự nghiệp. Victoria tiết lộ, Cruz đã dành 10 năm học nhạc, tự học chơi khoảng 7 loại nhạc cụ và viết ca khúc của riêng mình.

Cựu thành viên của nhóm Spice Girls nói: “Cruz sắp ra mắt tác phẩm mới. Con trai tôi học hỏi và rèn luyện đúng nghĩa, bắt đầu từ con số 0. Con không đến phòng thu để hát hay đòi hỏi điều gì. Tôi rất tự hào vì điều đó. Ngành công nghiệp đã thay đổi quá nhiều. Tôi chỉ nói với con, đừng mong thành công đến ngay. Thành công thật sự cần được xây dựng từ nỗ lực tự thân và phải có quá trình”.

Đặc biệt, Victoria cũng so sánh những bước đi đầu của Cruz trong sự nghiệp ca hát với quá trình cô xây dựng sự nghiệp thời trang. Victoria thừa nhận, cô từng phải đối mặt với những lời chế giễu, thất bại trước khi được giới thời trang quốc tế công nhận. Nhà thiết kế người Anh cho biết, cô mất gần 15 năm kinh doanh thua lỗ trước khi có lãi.

“Đó cũng chính xác là cách Cruz đang làm. Con tôi chấp nhận biểu diễn ở những sân khấu nhỏ, không ồn ào, chỉ tập trung vào điều mình yêu thích. Tôi rất tự hào về con”, Victoria tâm sự.

Victoria Beckham ủng hộ con trai thứ 3, Cruz Beckham, theo đuổi sự nghiệp ca hát (Ảnh: Instagram).

Kể từ năm 2016, Cruz Beckham cho ra mắt các sản phẩm âm nhạc của riêng mình. Con trai của Beckham được cho là đã hợp tác với Ed Drewett, một nhà sản xuất nổi tiếng với những bản hit cho Little Mix và One Direction.

Fred Ball, người làm việc với các ngôi sao lớn như Rihanna và Beyoncé, cũng đang hợp tác với Cruz Beckham. Ngoài ra, Cruz Beckham còn ký hợp đồng với Tap Music - công ty đại diện của những giọng ca nổi tiếng như Ellie Goulding, Lana Del Rey, Dua Lipa.

Cậu con trai cả của Victoria và David Beckham, Brooklyn Beckham, đang theo đuổi sự nghiệp đầu bếp chuyên nghiệp và kinh doanh nhà hàng. Trước đó, Brooklyn từng trải qua công việc làm nhiếp ảnh gia, người mẫu nhưng chưa thực sự ghi được dấu ấn.

Romeo Beckham, cậu con trai thứ 2 của Victoria và David Beckham, được xem là gương mặt nổi bật nhất trong 3 con trai của cặp đôi. Romeo bước vào làng giải trí sớm nhất.

Từ năm 10 tuổi, Romeo được thương hiệu thời trang Burberry mời làm gương mặt đại diện dòng thời trang trẻ em. Hai năm sau, cậu tiếp tục xuất hiện trong chiến dịch quảng bá Giáng sinh của Burberry.

Romeo Beckham, con trai thứ 2 của David và Victoria Beckham, đang theo đuổi sự nghiệp thời trang giống mẹ (Ảnh: Instagram).

Năm 2021, Romeo lần đầu xuất hiện trên trang bìa một tạp chí khi chụp cho L'Uomo Vogue và làm mẫu cho thương hiệu thời trang Saint Laurent. Năm 2022, cậu con trai thứ 2 của David Beckham ký hợp đồng với hãng giày Puma.

Romeo thừa hưởng nét đẹp và tình yêu thời trang từ mẹ. Cậu được kỳ vọng kế thừa công việc kinh doanh của mẹ. Trong mắt các thành viên gia đình Beckham, Romeo là một chàng trai tình cảm, ấm áp và luôn nỗ lực kết nối các thành viên trong gia đình.

Cô con gái út Harper Seven Beckham của cặp đôi nổi tiếng nước Anh luôn nhận được sự quan tâm đặc biệt của truyền thông. Harper luôn hút ống kính máy ảnh trong những lần xuất hiện bên bố mẹ và các anh.

Cô gái 14 tuổi đang học tập tại Học viện Biểu diễn Nghệ thuật Italia Conti (Anh) và cũng có đam mê với lĩnh vực thời trang.

Khoảng một năm trở lại đây, Victoria thường đăng tải video con gái sử dụng các sản phẩm đến từ thương hiệu làm đẹp của mình - Victoria Beckham Beauty - như một cách quảng bá.

Cuối năm 2024, Victoria thành lập doanh nghiệp có tên H7B Limited, được cho là viết tắt của Harper Seven Beckham. Doanh nghiệp này sẽ nhận các khoản thu nhập của Harper sắp tới.

"Cô út" Harper Seven Beckham cũng có đam mê thời trang và đang theo học tại Học viện Biểu diễn Nghệ thuật Italia Conti (Anh) (Ảnh: Instagram).

Nói về cách nuôi dạy các con, Victoria cho hay, cô và chồng luôn tôn trọng đam mê và sở thích của các con. Tuy nhiên, cặp đôi cũng có những nguyên tắc kỷ luật nhất định với các con. Họ mong rằng, các con trở thành những người có ích cho xã hội và luôn thương yêu nhau.

Mới đây, bộ phim tài liệu Victoria Beckham đã ra mắt công chúng và tạo hiệu ứng tích cực trên toàn cầu. Các tờ báo quốc tế khen ngợi phim chân thực, cho thấy một khía cạnh mới mẻ và gần gũi của Victoria.

Bộ phim gồm 3 phần, kể lại những thăng trầm trong cuộc đời cựu thành viên nhóm Spice Girls từ lúc là một nữ ca sĩ tới khi trở thành nhà thiết kế thời trang, các vấn đề cá nhân của Victoria như chứng biếng ăn hay áp lực về hình ảnh, mối quan hệ 30 năm giữa cô và David cùng quá trình nuôi dạy 4 đứa con.

Sự kiện ra mắt phim Victoria Beckham vào ngày 9/10 vừa rồi có sự tham gia của tất cả thành viên trong gia đình, trừ con trai cả Brooklyn Beckham. Điều này lại là tâm điểm bàn tán của truyền thông quốc tế.

Vợ chồng Brooklyn Beckham được cho là rạn nứt quan hệ với các thành viên trong gia đình Beckham từ cuối năm 2024. Họ vắng mặt trong nhiều sự kiện của gia đình, không tương tác với cha mẹ trên mạng xã hội.

Được biết, Brooklyn cũng không xuất hiện trong bộ phim tài liệu của Victoria Beckham. Trong ngày ra mắt bộ phim của mẹ, Brooklyn Beckham không có động thái chúc mừng hay ủng hộ.