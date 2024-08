"Vén màn" cuộc hôn nhân 2 năm ngắn ngủi của Jennifer Lopez và Ben Affleck

Ngày 20/8, Jennifer Lopez đã chính thức đệ đơn ly hôn nam diễn viên Ben Affleck lên tòa sau 2 năm kết hôn. Theo hồ sơ đệ trình lên tòa án Los Angeles (Mỹ), nữ ca sĩ 55 tuổi cho biết cô và Ben Affleck đã ly thân từ ngày 26/4.

Jennifer Lopez tự đệ trình đơn ly hôn mà không cần thông qua luật sư. Nữ ca sĩ nổi tiếng được cho là lựa chọn đúng ngày kỷ niệm ngày cưới để chấm dứt quan hệ với Ben vì muốn chứng minh với thế giới rằng "cô là người phụ nữ tự quyết định cuộc đời mình".

Jennifer Lopez đau lòng vì thái độ thờ ơ của Ben Affleck

Jennifer Lopez và Ben Affleck ly hôn sau 2 năm chung sống (Ảnh: Getty Images).

Một người bạn của nữ ca sĩ nói với tờ People: "Jennifer không chờ đợi được nữa. Cô ấy đã cố gắng rất nhiều để mọi thứ ổn thỏa nhưng tình hình rất đau lòng. Lúc này, những đứa trẻ mới là ưu tiên hàng đầu".

Một người bạn khác cho hay, Jennifer thực sự đau khổ khi Ben không có dấu hiệu muốn níu giữ cuộc hôn nhân của hai người. Cuộc hôn nhân của Jennifer và Ben gặp khó khăn từ cuối năm 2023 và đầu năm 2024.

Một nguồn tin cho biết: "Jennifer Lopez luôn yêu Ben và sẽ mãi như thế. Nhưng trong Ben có quá nhiều mảng tối, không ai có khả năng đưa anh ấy ra khỏi nơi đó. Jennifer Garner (vợ cũ của Ben Affleck) không thể, bất cứ người phụ nữ nào khác cũng không thể. Đó chính là vấn đề".

Ben Affleck và Jennifer Lopez đều trải qua các cuộc hôn nhân trắc trở trước khi nối lại quan hệ vào năm 2021. Hai người đính hôn vào tháng 4/2022 và tổ chức đám cưới ở Las Vegas (Mỹ) vào tháng 7/2022 trước khi có tiệc cưới sang trọng tại dinh thự riêng của chú rể vào tháng 8 cùng năm.

Trong giai đoạn hạnh phúc nhất của hôn nhân, cặp đôi xuất hiện tình tứ như hình với bóng, công khai bày tỏ tình cảm. Jennifer từng nói với tờ Rolling Stone, cô trân trọng cơ hội làm lại từ đầu với Affleck.

Jennifer Lopez từng cố gắng níu giữ hôn nhân với Ben Affleck nhưng cô nhận lại sự thờ ơ của chồng (Ảnh: Mega).

Sau khi tổ chức đám cưới, Jennifer và Ben tậu dinh thự 60 triệu USD ở Los Angeles (Mỹ) và dọn về sống chung. Song, mối quan hệ của họ được cho là bắt đầu rạn nứt sau một năm chung sống.

Một người bạn chung của hai người cho hay, Ben Affleck không đồng ý với lối sống của Jennifer. Nam diễn viên không thích sự quan tâm quá mức của truyền thông nhưng Jennifer lại yêu thích ánh đèn sân khấu, thích là tâm điểm của báo giới.

Theo nguồn tin Radar Online, Jennifer cũng chán nản vì phải "chăm" chồng bên cạnh lịch trình làm việc dày đặc. Cô dành thời gian giúp ngôi sao Batman thay đổi thói quen xấu. Họ từng cãi nhau vì nam diễn viên chưa cai hẳn thuốc lá.

Từ tháng 5 vừa rồi, Ben Affleck rời khỏi tổ ấm của hai vợ chồng. Cả hai không còn đăng ảnh chung, thi thoảng nữ ca sĩ nổi tiếng được nhìn thấy không đeo nhẫn cưới.

Một nguồn tin nói với tờ Page Six, Jennifer dành phần lớn mùa hè năm nay bên các con và bạn bè tại New York (Mỹ) mà không có chồng bên cạnh.

Một người bạn của Jennifer và Ben nói: "Jennifer Lopez từng xem mối quan hệ với Ben là chuyện tình tuyệt vời nhất và biến ước mơ thành hiện thực. Nhưng cô không dừng lại để xem người đàn ông thực sự trong câu chuyện cổ tích này là ai.

Jennifer làm bất cứ điều gì để cứu vãn mối quan hệ. Cô ấy hứng chịu nhiều chỉ trích, chế giễu khi quyết định cưới Ben. Nhiều người nói rằng không phải ngẫu nhiên mà mối quan hệ giữa hai người thất bại từ 20 năm trước. Jennifer đã bỏ ngoài tai và tin rằng tình yêu sẽ chiến thắng tất cả".

Jennifer Lopez luôn là người chủ động trong cuộc hôn nhân với Ben Affleck và tin rằng, tình yêu của hai người là vĩnh cửu (Ảnh: DM).

Ben Affleck vui vẻ bên vợ cũ, "bạn gái tin đồn" giữa cuộc chiến ly hôn

Theo một nguồn tin từ Ben Affleck, nam diễn viên biết vợ đệ đơn ly hôn nhưng anh im lặng. "Ben không ngạc nhiên và để vợ làm điều đó. Đây là điều thương cảm cuối mà Ben dành cho vợ", người này nói.

Một ngày trước khi Jennifer đệ đơn ly hôn lên tòa, Ben Affleck được trông thấy vui vẻ bên vợ cũ và các con khi đưa con gái nhập học đại học. Tâm trạng của nam diễn viên được nhận xét là thoải mái, vui vẻ. Anh trò chuyện cười nói với vợ cũ và các con.

Nữ diễn viên Kick Kennedy được cho là ban gái tin đồn của Ben Affleck (Ảnh: News).

Ngày 25/8, anh tiếp tục lọt vào ống kính của giới săn tin khi dành thời gian bên Kick Kennedy, con gái của Robert F. Kennedy Jr. Một nguồn tin nói với Page Six, Ben Affleck và Kick Kennedy được phát hiện tại khách sạn Beverly Hills, California (Mỹ) và nhiều địa điểm nổi tiếng khác.

Kick Kennedy (36 tuổi) là một trong hai người con từ cuộc hôn nhân đầu tiên của Robert F. Kennedy Jr. và Emily Black. Robert F. Kennedy Jr. là con trai của thượng nghị sĩ Robert F. Kennedy, cháu trai của Tổng thống Mỹ John F. Kennedy.

Kick Kennedy đang theo đuổi sự nghiệp diễn xuất. Cô từng xuất hiện trong một tập phim Curb Your Enthusiasm của kênh HBO. Trước sự tò mò của giới săn tin, Kick Kennedy từ chối bình luận, trong khi đại diện của Ben Affleck không trả lời.

Ben Affleck và Jennifer Lopez không ký hợp đồng tiền hôn nhân

Theo nguồn tin của People, cặp sao Hollywood không ký hợp đồng tiền hôn nhân trước khi làm đám cưới vào năm 2022. Như vậy, các tài sản và khoản thu nhập phát sinh sau hôn nhân của họ được xem là tài sản chung và phải nhờ tòa án phân chia.

Jennifer Lopez và Ben Affleck được cho là không ký hợp đồng tiền hôn nhân (Ảnh: News).

Trong 2 năm kết hôn với Jennifer Lopez, Ben tham gia một số bộ phim thành công như The Flash, Air, The Instigators, Aquaman and the Lost Kingdom và Hypnotic. Anh vừa hoàn tất việc ghi hình cho bộ phim The Accountant 2, dự kiến ra mắt vào tháng 4 năm sau.

Cặp vợ chồng đang làm thủ tục ly hôn còn hợp tác trong dự án sắp ra mắt Unstoppable. Theo đó, Ben Affleck góp sức sản xuất còn Jennifer tham gia trong vai trò diễn viên của dự án.

Theo truyền thông quốc tế, Ben là một trong những nam diễn viên tài năng và giàu có nhất Hollywood. Thu nhập của anh đến từ hoạt động nghệ thuật, hợp đồng quảng cáo. Trang Celebrity Net Worth nhận định, tính tới năm 2024, Ben Affleck sở hữu khối tài sản gần 150 triệu USD.

Về phần mình, nhờ hoạt động nghệ thuật chăm chỉ, Jennifer Lopez sở hữu hơn 400 triệu USD. Sau đám cưới với Ben, ngôi sao gợi cảm tham gia nhiều bộ phim như Atlas, Mother và Shotgun Wedding.

Bà mẹ hai con còn phát hành dự án phim tài liệu được đầu tư với kinh phí 20 triệu USD - This Is Me… Now: A Love Story. Bộ phim ghi lại chi tiết chuyện tình của Jennifer và người chồng thứ tư, Ben Affleck, khi anh đồng hành với cô thực hiện album thứ 9.

Ngôi sao đa tài còn phát triển một dòng sản phẩm đồ uống. Thu nhập của nữ ca sĩ đến từ hoạt động nghệ thuật, hợp đồng quảng cáo và kinh doanh.

Sau đám cưới, Ben và Jennifer cùng mua một biệt thự giá trị lớn và hiện, cặp đôi rao bán với mức giá 68 triệu USD. Theo Page Six, Jennifer muốn được bù đắp sau cuộc hôn nhân không hạnh phúc với Ben.

"Jennifer được cho là chi rất nhiều cho cuộc hôn nhân của hai người và giờ cô ấy muốn lấy lại. Cô ấy đã bỏ tiền cho các chuyến bay riêng, các kỳ nghỉ tại khách sạn hạng sang, các bữa ăn đắt đỏ… Đặc biệt, cô ấy bỏ một khoản rất lớn cho dinh thự 60 triệu USD của hai người", người bạn của Jennifer nói.